Афинский «Панатинаикос» готов сняться с розыгрыша Евролиги. Возможно – уже в этом году. Прямо перед стартом четвертьфинальных серий плей-офф

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Формально именно об этом объявил президент «Пао» Димитрис Яннакопулос. Как сообщает Eurohoops, на встрече клубов с офисом Евролиги он выступил с внезапным предложением – избрать другое руководство лиги. Только поддержки, конечно же, не получил. Ни от действующего руководства турнира (что, в общем, логично). Ни от коллег из других клубов (что, если честно, тоже никого не удивляет). В итоге Яннакопулос покинул заседание досрочно, а позже разместил в своем инстаграме лого ФИБА - явный намек на то, что афиняне в следующем сезоне могут принять участие в Лиге чемпионов (такой себе конкурент Евролиги). Более того, Димитрис заявил: «Пао» покидает Евролигу прямо сейчас, в апреле, не дожидаясь четвертьфинальных серий плей-офф.

Вот уж действительно – внезапно!

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Яннакопулос – персонаж со странностями. Эксцентричный президент афинского клуба, известный собственной горячностью. С руководством Евролиги у него давний конфликт, основанный на несдержанных высказываниях самого Димитриса. От главы «Пао» регулярно «прилетало» и судьям, и соперникам, и президенту Евролиги, и даже отдельным болельщикам (в частности – турецким). В феврале этого года случился нестандартный поворот – Яннакопулоса за резкие слова и критику, «нарушающие гармоничные отношения между командами и приносящие ущерб спорту» (официальная формулировка) дисквалифицировали на год, запретив ему появляться на матчах турнира. Вообще. Не только на скамейке команды – и на трибунах тоже. В том числе – на домашних играх.

Необычно, да?

Правда, потом срок наказания сократили до 5 месяцев (де-факто – до конца этого сезона). Но, видимо, для вспыльчивого президента «Пао» само подобное решение о запрете стало последней каплей. Отсюда – и попытка «поднять бунт», инициировав перевыборы руководства турнира. А угроза покинуть Евролигу – своеобразный козырь. Который, как рассчитывает Яннакопулос, должен серьезно ему подсобить.

НУЖЕН ЛИ «ПАО» ЕВРОЛИГЕ?

Вот только это вряд ли сработает.

«Панатинаикос» - конечно, важный клуб. Один из базовых для Евролиги. На счету «Пао» - 7 финалов и 6 титулов (из них 4 – только за последние 15 лет). Столько же трофеев на счету «Маккаби». Больше – лишь у ЦСКА (7) и «Реала» (9). С которым, кстати, афинянам играть в четвертьфинале в этом году.

Терять столь сильного участника турнир, конечно же, не хочет. Тем более, «Панатинаикос» - не только история и громкие титулы. Это и всегда полные трибуны 20-тысячной «ОАКА Арены», и огромный интерес болельщиков по всей Европе. А значит – деньги. Но только ради «Пао» соглашаться на шантаж и проводить перевыборы руководства не будут. Хотя бы из принципа.

В конечном счете, афиняне потеряют больше. И речь не только о призовых, которых команда лишится, досрочно снявшись с турнира (а сумма там – на миллионы евро). Евролига – крупнейший и главный турнир по эту сторону Атлантики. Лига чемпионов ФИБА – как ни крути, второй сорт (если не третий – Кубок Европы по составу едва ли слабее). Решившись на такие перемены, клуб рискует потерять многих легионеров и даже собственных, греческих звезд – не секрет, что баскетболисты с именем, выбирая команду, интересуются не только размером контракта, но и возможностью играть среди элиты. Условному Кей-Си Риверсу или Никосу Паппасу вряд ли захочется выступать в заштатном турнире ФИБА вместо возможность «рубиться» с ЦСКА, «Реалом» и «Фенербахче» за главный европейский трофей. Да и болельщики вряд ли оценят подобный шаг.

В общем, Яннакопулосу есть, о чем подумать.

УГРОЗА РЕАЛЬНА?

Сложно сказать. Официально «Пао» пока не снимался. Подобных заявлений нет ни на сайте команды, ни от Евролиги. Возможно, все и ограничится злобными репликами президента клуба. По крайней мере в то, что «Панатинаикос» реально покинет турнир вот прямо сейчас, до серии с «Реалом», верится слабо. Если расставание и случится – то, скорее, все же в межсезонье.

Хотя кто знает, что на уме у Яннакопулоса?