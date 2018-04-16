ПОЕЗДКА В МИНСК «ПОЛУТОРНЫМ» СОСТАВОМ

На прошлой неделе соперники по российской серии 1/4 финала провели по два матча Единой лиги ВТБ и одержали по две победы, но на этом сходство заканчивается.

Армейцы с интервалом в двое суток, включавших в себя перелет, без проблем набросали 209 очков в Нижнем Новгороде с Таллином («+10» и «+14» соответственно). Химчанам же и дома с «Пармой» 9 апреля, и 12-го в Минске (дважды по «+3») пришлось играть напряженные концовки, исход которых висел на волоске.

Особенно показательным получился матч в Белоруссии, куда российская команда привезла не дюжину, а минимально разрешенный регламентом десяток баскетболистов. По разным причинам (в основном из-за травм) отсутствовали Алексей Швед, Тайлер Ханикатт, Джеймс Андерсон, Томас Робинсон, Марко Тодорович и Дмитрий Соколов. Шесть человек, четверо из которых – ключевые!

Поневоле закрадывалось подозрение, что «Химки» не только берегут силы к серии с ЦСКА, но и не видят смысла держаться за текущее пятое место (шансов подняться выше практически нет) в Единой лиге. Мол, шестое с цинично-турнирной точки зрения будет даже повыгоднее, оно позволяет избежать встречи с армейцами в плей-офф до самого финала.

ПОБЕДНЫЙ БРОСОК МАРКОВИЧА С ЦЕНТРА ПЛОЩАДКИ

Однако в этот финал еще надо попасть. И как человек, смотревший в четверг прямую видеотрансляцию из Минска, могу вас заверить: нет, подмосковная команда не «сдавала» этот матч. Иначе зачем было Стефану Марковичу на последней секунде от самой центральной линии швырять в кольцо мяч, который свалился от щита прямо в сетку и стал для гостей победным?

Другое дело, что качество игры «Химок» все равно оставляло желать много лучшего – особенно в атаке, где они постоянно мазали из-под самого щита. Команда смотрелась явно выжатой, можно сказать – объевшейся баскетболом. Даже тренер Георгиос Барцокас, известный своей эмоциональностью, лишь изредка поднимался со стула и выходил к боковой линии. Греческий наставник химчан не стесняется открыто признавать: 30-матчевый марафон регулярного чемпионата Евролиги действительно дался его подопечным очень тяжело.

Кто-то наверняка спросит: ну а что еще Барцокас должен говорить перед серией с ЦСКА, где «Химки» в любом случае не являются фаворитом?

Да, в подобных ситуациях тренеры любят искусственно принижать шансы своих команд. И я не удивлюсь, если во вторник Барцокас выпустит на площадку не только Шведа (у него-то со здоровьем все вроде в порядке), но и какое-то количество «срочно выздоровевших» легионеров. Только вот принесет ли это подмосковному клубу реальный результат? Ну, или по крайней мере серьезную борьбу, увидеть которую в российском четвертьфинале всем нам, безусловно, очень хочется.

ТАКИЕ СЕРИИ ЦСКА НЕ ПРОИГРЫВАЕТ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ

Боевой настрой на старте у «Химок», уверен, будет. А вот насколько его (а заодно и «физики») хватит, это покажет только игра. Очевидно, что цель Барцокаса – зацепить победу в одном из двух московских матчей. Если получится, тогда все сразу станет резко по-другому, и от «запаха жаренного» естественная усталость химчан тут же сменится неисчерпаемыми запасами энтузиазма. А если нет – ну, значит, и суда нет. Конечно, у ЦСКА тоже травмирован Кайл Хайнс, но вообще-то серию плей-офф до трех побед армейцы последний раз проигрывали в середине 80-х. «Жальгирису» с Сабонисом.

Остается добавить, что в «скрестной» с нами четвертьфинальной паре «Панатинаикос» – «Реал» все разговоры о том, что греческий клуб якобы снимается с турнира, как-то быстренько подзатихли. Похоже, это была просто короткая демонстративная истерика. В Афинах плей-офф Евролиги начнется точно так же, как и у нас, – 17 апреля. Только на 75 минут позже: не в восемь вечера по московскому времени, а в четверть десятого.

Расписание игр 1/4 финала

17 апреля, вторник

Матч 1. ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия)

Матч 1. «Панатинаикос» (Греция) – «Реал» (Испания)

18 апреля, среда

Матч №1. «Олимпиакос» (Греция) – «Жальгирис» (Литва)

Матч №1. «Фенербахче» (Турция) – «Баскония» (Испания)

19 апреля, четверг

Матч №2. ЦСКА – «Химки»

Матч №2. «Панатинаикос» – «Реал

20 апреля, пятница

Матч №2. «Олимпиакос» – «Жальгирис»

Матч №2. «Фенербахче» – «Баскония»

24 апреля, вторник

Матч №3. «Жальгирис» – «Олимпиакос»

Матч №3. «Баскония» – «Фенербахче»

25 апреля, среда

Матч №3. «Химки» – ЦСКА

Матч №3. «Реал» – «Панатинаикос»

26 апреля, четверг

Матч №4. «Жальгирис» – «Олимпиакос»

Матч №4. «Баскония» – «Фенербахче»

27 апреля, пятница

Матч №4. «Химки» – ЦСКА

Матч №4. «Реал» – «Панатинаикос»

1 мая, вторник

Матч №5. ЦСКА – «Химки»

Матч №5. «Панатинаикос» – «Реал»

Матч №5. «Олимпиакос» – «Жальгирис»

Матч №5. «Фенербахче» – «Баскония»

Четвертые и пятые матчи проводятся только в том случае, если какая-либо из команд еще не одержала в серии три победы. «Финал четырех» состоится 18-20 мая в Белграде. В 1/2 финала победитель серии ЦСКА – «Химки» встретится с победителем четвертьфинала «Панатинаикос» – «Реал».