Отыграв отставание в 11 очков, столичные армейцы все же добились победы в первом матче четвертьфинальной серии против подмосковных «Химок».

ИНТРИГА. СОТЫЙ МАТЧ НА ДВОИХ

Любите круглые числа? У «Химок» с ЦСКА такие есть! Хотите – пятый очный матч в сезоне. Хотите – сотый в истории между двумя лучшими российскими командами. Как ни крути – юбилей. Кто победой отпразднует?

Приятно, что оба наших клуба в Евролиге добрались до плей-офф. Хорошо ли, что попали друг на друга? В поездке ЦСКА в Белград сомнений не было. Ни у кого. Но ведь и «Химки» могли побороться за путевку в «Финал четырех»! С таким составом, с таким феерическом Шведом, выдающим свой лучший в карьере сезон! Жаль, поражение от «Барсы» в последнем туре регулярного чемпионата привело к печальным последствиям. Конкретно – вывело «химчан» четвертьфинале на армейцев. И как проходить красно-синих?

Первое «Дерби Ленинградки» прошло в сезоне 1999-2000. Теперь, напомним, у двух клубов – сотый очный матч. Знаете, сколько раз выигрывали «Химки»? Вы готовы? 17! На 82 победы ЦСКА! Последний раз серьезно огорчить армейцев в официальной встрече химчане сумели больше двух лет назад. За два дня до Нового, 2016 года. И, кстати, в Евролиге. Тот победный бросок Шведа из-за дуги, прямо через руки Хряпы, – его до сих пор вспоминают фанаты желто-синих! В том числе потому, что ничего подобного они с тех пор не видели. Не во встречах с армейцами. Не в этом сезоне. Четыре матча в регулярках Лиги ВТБ и Евролиги – четыре уверенных триумфа ЦСКА. Без напряженных концовок. Без жесткой борьбы. Воспринятых всеми, как данность.

Интрига этого четвертьфинала вовсе не в том, кто его выиграет. Считается, что нет в Европе клуба, который может пройти ЦСКА в такой серии – вот одна из причин, почему Евролига так держится за «Финал четырех», не вводя полноценный плей-офф. Интрига в том, как именно проявят себя «Химки»? Сдуются сразу? Навяжут борьбу? Проявят характер и смогут зацепить один-два матча?

По крайней мере, так казалось заранее. До стартового спорного. Пока команды еще не вышли на разминку, а зрителей в «Мегаспорте» развлекали своей «Батарейкой» и другими хитами «Жуки».

СЮЖЕТ. ВНЕЗАПНЫЙ РЫВОК «ХИМОК»

Начало матча меняет представление о раскладе сил.

Пусть Никита Курбанов, обыграв спиной Шведа, броском с разворота сам открывает счет, в дальнейшем «Химки» плотно прибирают ход игры в собственные руки. Трешки Егора Вяльцева, бросок Энтони Гилла, точные попадания Малькольма Томаса вынуждают трибуны сокрушенно вздыхать. Уже к середине стартовой четверти гости ведут – 20:12. И это не включался Швед, предпочитающий пока лишь раздавать передачи! А как включается, забивая в проходе с фолом, так преимущество химчан сразу становится двузначным – 23:12.

Защита ЦСКА – один из козырей команды – пока что не справляется с атаками соперников. Итудис первым требует тайм-аут. Выпускает на площадку Де Коло. Просит парней активно двигаться на подстраховках. Нельзя же пропускать 30 очков за четверть! Только армейцы пропускают даже больше. Уж если у химчан летит, что тут поделаешь? А ведь летит-то капитально – шесть точных дальних выстрелов за стартовый отрезок! В итоге на табло – 25:34 после попадания Томаса Андерсона одновременно с сиреной.

Да, «Химки» заряжены серьезно!

При всем при том, что Швед до первого двухминутного перерыва в итоге так и ограничился тремя очками. Лидер гостей включается чуть позже. Включается здорово – проходами, данками, убойными выстрелами из-за дуги. Только партнеры уже не помогают. Армейцы для начала все-таки сбивают атакующий порыв «химчан». А вскоре сами начинают все лучше действовать в атаке. Трешка Родригеса на боковом шаге с восьми метров, его же прорыв с перехвата, сочный данк Хантера – трибунам есть, отчего взрываться восторженным ревом! Но минутная слабость гостей – действительно минутная. К большому перерыву серьезно подобраться в счете армейцам все равно не удается.

РАЗВЯЗКА. ИНТРИГА ДО ПОСЛЕДНИХ СЕКУНД

Проблема «Химок» не в том, что они не умеют выдавать яркие отрезки. Как раз-таки умеют. И еще как! Проблема в том, что в редком матче они обходятся без резких спадов. Когда все валится из рук, игроки забывают простые движения, устраивают проходной двор в обороне, перестают попадать из открытых позиций. По сути, именно из-за таких провалов все матчи с ЦСКА в этом сезоне «Химки» и проиграли задолго до финальной сирены.

Что-то подобное происходит опять. В начале третьей четверти гости слегка теряют концентрацию, за что хозяева наказывают их со всей суровостью Одина и мощью Тора. При том, что на паркете нет Де Коло, получившего легкую травму в одном из эпизодов! Добавляют все по чуть-чуть. Попадают и Клайберн, и Хиггинс, Родригес раздает передачи. Разница в счете тает, пока на 26-й минуте трешка Семена Антонова из угла площадки не восстанавливает равенство – 64:64. Все? Кончились «Химки»?

Вот уж нет!

Проиграть не обидно. Обидно – проиграть без борьбы. А «Химки» - борются! Пусть Маркович получает удар в пах, Шведу достается по рукам, а Тодоровича мощно толкает Хантер. Кто говорил, что будет легко? Тут, все же, не балет! Желто-синие проявляют характер. Упираются до финальной сирены. Выцарапывают важные очки, выдают сочные блокшоты. Сохраняют интригу! Но… Дженкинс выбывает из-за перебора фолов, Швед мажет важный бросок из-за дуги, Вяльцев допускает потерю. И пусть Гилл ярким данком делает разницу «минус 3» (92:95) за 12 секунд до сирены, этого времени гостям не хватает, чтобы спасти ситуацию.

Да, пятый матч так не похож на предыдущие четыре «дерби Ленинградки» этого сезона. Но он, все же, повторяет их в главном – опять победил ЦСКА.

СТАТИСТИКА

ЕВРОЛИГА

Четвертьфинал. Серия до 3-х побед

ЦСКА (Россия) – Химки (Россия) – 98:95 (25:34, 21:20, 26:21, 26:20).

ЦСКА: Родригес (22), Хантер (18), Клайберн (14). Химки: Швед (22), Вяльцев (21), Гилл (14).

Счет в серии – 1:0. Второй матч состоится завтра в Москве.