1/4 баскетбольной Европы: территория ЦСКА
Во вторник возобновляются четвертьфинальные серии плей-офф Евролиги, в одной из которых «Химки» встречаются со столичными армейцами. Там 2-0 в пользу ЦСКА.
Напомню, что в противостоянии российских клубов оба московских матча, состоявшихся на прошлой неделе, получились весьма упорными, но, несмотря на всю эту борьбу, победа дважды осталась за ЦСКА. Неудивительно: пусть армейцы далеко не всегда добиваются успеха в «Финалах четырех», их преимущество над конкурентами (речь не только о «Химках», а о всех) на стадии 1/4 просто колоссально.
ЦСКА вот-вот улучшит собственный четвертьфинальный рекорд. Пока он равен 12-0 (см. ниже), но еще одна победа (будь то 25 или 27 апреля в Мытищах, или даже 1 мая в «Мегаспорте») превратит обычную дюжину в чертову. При том, что за 14 неполных сезонов, прошедших после возвращения серий плей-офф в турнирную формулу Евролиги, ни один другой клуб не выиграл даже семь таких серий! 6-7 элитных суперкоманд балансируют на грани «50 на 50», чередуя победы с поражениями: «Реал», «Барселона», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Маккаби»… А у ЦСКА 12-0!
Откуда такая громадная разница?
Оригинального ответа на этот вопрос вы от меня не дождетесь. Тут все просто: ЦСКА - самый стабильный суперклуб Европы ХХI века, и он не проигрывает на тех стадиях, где сильнейшего выявляют максимально объективным, «многоматчевым» способом. Вот и все.
Если бы лучший клуб Старого Света (1/2 и финал) тоже определялся в «серийном» формате а-ля НБА (кстати, так было, но лишь однажды, в сезоне-2000/01), уверяю вас, чемпионский кубок гостил бы в Москве намного чаще. Полагаю, минимум через год.
Было бы это интереснее, чем сейчас? Для российских болельщиков - скорее да, по крайней мере, поначалу. Для Европы в целом – скорее нет.
Собственно, поэтому руководство Евролиги и не отказывается от «Финалов четырех». Они непредсказуемы. И это в полной мере относится к решающим играм в Белграде, которые состоятся 18-20 мая и о которых мы с вами еще поговорим. Обязательно и подробно.
Но пока - четвертьфиналы. ЦСКА и действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» ведут со счетом 2-0, в сериях «Олимпиакос» - «Жальгирис» и «Панатинаикос» - «Реал» пока 1-1, и вся борьба впереди. Наши играют матч №3 в среду, а во вторник к плей-офф-2018 впервые подключатся Каунас и Стамбул. Все в разгаре…
Между прочим, серии плей-офф в Евролиге были и в прошлом веке. Правда, максимум до двух побед, а не до трех, – и тем не менее. Например, знаменитая история с отравлением ЦСКА минеральной водой в Афинах имела место как раз по ходу такой серии 1/4 - с «Олимпиакосом» в 1995 году. Интересно, получился бы у греков подобный трюк теперь, когда победителя выявляют не в трех, а в пяти матчах? Что-то я сомневаюсь…
Тогда по общеконтинентальным меркам ЦСКА был нищим возмутителем спокойствия, не более. Его, как бы цинично это не звучало, можно было травить. Сейчас же московский клуб – монстр почище «Олимпиакоса» 20-летней давности. Связываться с ним в затяжной серии – себе дороже.
Потому и не стоит предъявлять претензии к «Химкам». На их месте любому клубу пришлось бы несладко. Хотя химчане самим фактом выхода в 1/4 уже изрядно добавили авторитета и себе, и всему российскому баскетболу. Взгляните на таблицу: при всей гегемонии ЦСКА наши разные клубы то и дело составляют армейцам компанию в плей-офф главного еврокубка. Это вам не Греция, где «Оли» с «Пао» спокойно почивают на лаврах, не имея достойных преследователей. По разнообразию и частоте присутствия в плей-офф Евролиги у России есть только один конкурент – Испания.
ВСЕ 26 КЛУБОВ, ИГРАВШИХ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЕВРОЛИГИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 ЛЕТ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЕРИЙ ПЛЕЙ-ОФФ В СИСТЕМУ ТУРНИРА
|
|
Выходы
в 1/4
|
Результаты серий 1/4 финала
|
Результаты
матчей 1/4
|
Титулы
|
СП
|
ЧП
|
Всего
|
ЦСКА (Россия)
|
13 из 14
|
12-0
|
-
|
12-0 (100%)
|
34-8 (81,0%)
|
3
|
Олимпиакос (Греция)
|
12 из 14
|
4-1
|
2-4
|
6-5 (54,5%)
|
24-21 (53,3%)
|
2
|
Барселона (Испания)
|
11 из 14
|
6-2
|
0-3
|
6-5 (54,5%)
|
23-19 (54,8%)
|
1
|
Панатинаикос (Греция)
|
12 из 14
|
4-2
|
1-4
|
5-6 (45,5%)
|
20-23 (46,5%)
|
3
|
Баскония (Испания)
|
11 из 14
|
3-1
|
2-4
|
5-5 (50,0%)
|
16-19 (45,7%)
|
0
|
Реал (Испания)
|
10 из 13
|
5-0
|
0-4
|
5-4 (55,6%)
|
19-18 (51,4%)
|
1
|
Маккаби Т-А (Израиль)
|
10 из 14
|
3-1
|
2-4
|
5-5 (50,0%)
|
16-18 (47,1%)
|
2
|
Фенербахче (Турция)
|
6 из 14
|
2-0
|
1-2
|
3-2 (60,0%)
|
11-4 (73,3%)
|
1
|
Сиена (Италия)
|
4 из 9
|
1-1
|
1-1
|
2-2 (50,0%)
|
7-7 (50,0%)
|
0
|
Партизан (Сербия)
|
3 из 10
|
-
|
1-2
|
1-2 (33,3%)
|
4-6 (40,0%)
|
0
|
Уникаха (Испания)
|
1 из 13
|
1-0
|
-
|
1-0 (100%)
|
2-1 (66,7%)
|
0
|
Локомотив (Россия)
|
1 из 2
|
1-0
|
-
|
1-0 (100%)
|
3-2 (60,0%)
|
0
|
Жальгирис (Литва)
|
1 из 14
|
-
|
?
|
?
|
1-1 (50,0%)
|
0
|
Химки (Россия)
|
1 из 5
|
-
|
?
|
?
|
0-2 (0%)
|
0
|
Эфес (Турция)
|
5 из 14
|
-
|
0-5
|
0-5 (0%)
|
6-13 (31,6%)
|
0
|
Милан (Италия)
|
1 из 11
|
0-1
|
-
|
0-1 (0%)
|
1-3 (25,0%)
|
0
|
Сопот (Польша)
|
1 из 9
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
1-3 (25,0%)
|
0
|
Црвена Звезда (Сербия)
|
1 из 5
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
0-3 (0%)
|
0
|
Галатасарай (Турция)
|
1 из 4
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
0-3 (0%)
|
0
|
Бенеттон (Италия)
|
1 из 3
|
0-1
|
-
|
0-1 (0%)
|
0-2 (0%)
|
0
|
УНИКС (Россия)
|
1 из 3
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
0-3 (0%)
|
0
|
Валенсия (Испания)
|
1 из 2
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
2-3 (40,0%)
|
0
|
Дарюшафака (Турция)
|
1 из 2
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
1-3 (25,0%)
|
0
|
Бильбао (Испания)
|
1 из 1
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
1-3 (25,0%)
|
0
|
Динамо М (Россия)
|
1 из 1
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
0-2 (0%)
|
0
|
Скаволини (Италия)
|
1 из 1
|
-
|
0-1
|
0-1 (0%)
|
0-2 (0%)
|
0
|
Всего
|
56
|
42-10
(80,8%)
|
10-42
(19,2%)
|
52-52
|
192-192
|
13
СТРАНЫ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД
|
|
Выходы в 1/4
из числа участий
|
Хоть раз дошло
клубов до 1/4
|
Участие страны в 1/4
(число клубов по годам)
|
Результаты
серий 1/4
|
Результаты
матчей 1/4
|
Титулы
|
Испания
|
35 из 61 (57,4%)
|
6
|
14 (1х4+6х3+6х2+1х1)
|
17-16 (51,5%)
|
63-63 (50,0%)
|
2
|
Россия
|
17 из 26 (65,4%)
|
5
|
13 (4х2+9х1)
|
14-3 (82,4%)
|
37-17 (68,5%)
|
3
|
Греция
|
24 из 34 (70,6%)
|
2
|
14 (10х2+4х1)
|
11-11 (50,0%)
|
44-44 (50,0%)
|
5
|
Израиль
|
10 из 14 (71,4%)
|
1
|
10 (10х1)
|
5-5 (50,0%)
|
16-18 (47,1%)
|
2
|
Турция
|
13 из 36 (36,1%)
|
4
|
8 (1х3+2х2+6х1)
|
3-9 (25,0%)
|
18-23 (43,9%)
|
1
|
Италия
|
7 из 40 (17,5%)
|
4
|
6 (1х2+5х1)
|
2-5 (40,0%)
|
8-14 (36,4%)
|
0
|
Сербия
|
4 из 15 (26,7%)
|
2
|
4 (4х1)
|
1-3 (25,0%)
|
4-9 (30,8%)
|
0
|
Литва
|
1 из 21 (4,8%)
|
1
|
1 (1х1)
|
?
|
1-1 (50,0%)
|
0
|
Польша
|
1 из 12 (8,3%)
|
1
|
1 (1х1)
|
0-1 (0%)
|
1-3 (25,0%)
|
0
Жирным шрифтом выделены клубы и страны, участвующие в плей-офф этого сезона.
Результаты уже состоявшихся матчей 1/4 финала Евролиги-2017/18 (но не серий, которые еще не завершились) учтены.
СП – серии с преимуществом своей площадки, ЧП – серии без преимущества своей площадки.