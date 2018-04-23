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Во вторник возобновляются четвертьфинальные серии плей-офф Евролиги, в одной из которых «Химки» встречаются со столичными армейцами. Там 2-0 в пользу ЦСКА.

Напомню, что в противостоянии российских клубов оба московских матча, состоявшихся на прошлой неделе, получились весьма упорными, но, несмотря на всю эту борьбу, победа дважды осталась за ЦСКА. Неудивительно: пусть армейцы далеко не всегда добиваются успеха в «Финалах четырех», их преимущество над конкурентами (речь не только о «Химках», а о всех) на стадии 1/4 просто колоссально.

ЦСКА вот-вот улучшит собственный четвертьфинальный рекорд. Пока он равен 12-0 (см. ниже), но еще одна победа (будь то 25 или 27 апреля в Мытищах, или даже 1 мая в «Мегаспорте») превратит обычную дюжину в чертову. При том, что за 14 неполных сезонов, прошедших после возвращения серий плей-офф в турнирную формулу Евролиги, ни один другой клуб не выиграл даже семь таких серий! 6-7 элитных суперкоманд балансируют на грани «50 на 50», чередуя победы с поражениями: «Реал», «Барселона», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Маккаби»… А у ЦСКА 12-0!

Откуда такая громадная разница?

Оригинального ответа на этот вопрос вы от меня не дождетесь. Тут все просто: ЦСКА - самый стабильный суперклуб Европы ХХI века, и он не проигрывает на тех стадиях, где сильнейшего выявляют максимально объективным, «многоматчевым» способом. Вот и все.

Если бы лучший клуб Старого Света (1/2 и финал) тоже определялся в «серийном» формате а-ля НБА (кстати, так было, но лишь однажды, в сезоне-2000/01), уверяю вас, чемпионский кубок гостил бы в Москве намного чаще. Полагаю, минимум через год.

Было бы это интереснее, чем сейчас? Для российских болельщиков - скорее да, по крайней мере, поначалу. Для Европы в целом – скорее нет.

Собственно, поэтому руководство Евролиги и не отказывается от «Финалов четырех». Они непредсказуемы. И это в полной мере относится к решающим играм в Белграде, которые состоятся 18-20 мая и о которых мы с вами еще поговорим. Обязательно и подробно.

Но пока - четвертьфиналы. ЦСКА и действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» ведут со счетом 2-0, в сериях «Олимпиакос» - «Жальгирис» и «Панатинаикос» - «Реал» пока 1-1, и вся борьба впереди. Наши играют матч №3 в среду, а во вторник к плей-офф-2018 впервые подключатся Каунас и Стамбул. Все в разгаре…

Между прочим, серии плей-офф в Евролиге были и в прошлом веке. Правда, максимум до двух побед, а не до трех, – и тем не менее. Например, знаменитая история с отравлением ЦСКА минеральной водой в Афинах имела место как раз по ходу такой серии 1/4 - с «Олимпиакосом» в 1995 году. Интересно, получился бы у греков подобный трюк теперь, когда победителя выявляют не в трех, а в пяти матчах? Что-то я сомневаюсь…

Тогда по общеконтинентальным меркам ЦСКА был нищим возмутителем спокойствия, не более. Его, как бы цинично это не звучало, можно было травить. Сейчас же московский клуб – монстр почище «Олимпиакоса» 20-летней давности. Связываться с ним в затяжной серии – себе дороже.

Потому и не стоит предъявлять претензии к «Химкам». На их месте любому клубу пришлось бы несладко. Хотя химчане самим фактом выхода в 1/4 уже изрядно добавили авторитета и себе, и всему российскому баскетболу. Взгляните на таблицу: при всей гегемонии ЦСКА наши разные клубы то и дело составляют армейцам компанию в плей-офф главного еврокубка. Это вам не Греция, где «Оли» с «Пао» спокойно почивают на лаврах, не имея достойных преследователей. По разнообразию и частоте присутствия в плей-офф Евролиги у России есть только один конкурент – Испания.

ВСЕ 26 КЛУБОВ, ИГРАВШИХ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЕВРОЛИГИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 ЛЕТ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЕРИЙ ПЛЕЙ-ОФФ В СИСТЕМУ ТУРНИРА

 

 

Выходы

в 1/4

Результаты серий 1/4 финала

Результаты

матчей 1/4

Титулы

 

СП

ЧП

Всего

ЦСКА (Россия)

13 из 14

12-0

-

12-0 (100%)

34-8 (81,0%)

3

Олимпиакос (Греция)

12 из 14

4-1

2-4

6-5 (54,5%)

24-21 (53,3%)

2

Барселона (Испания)

11 из 14

6-2

0-3

6-5 (54,5%)

23-19 (54,8%)

1

Панатинаикос (Греция)

12 из 14

4-2

1-4

5-6 (45,5%)

20-23 (46,5%)

3

Баскония (Испания)

11 из 14

3-1

2-4

5-5 (50,0%)

16-19 (45,7%)

0

Реал (Испания)

10 из 13

5-0

0-4

5-4 (55,6%)

19-18 (51,4%)

1

Маккаби Т-А (Израиль)

10 из 14

3-1

2-4

5-5 (50,0%)

16-18 (47,1%)

2

Фенербахче (Турция)

6 из 14

2-0

1-2

3-2 (60,0%)

11-4 (73,3%)

1

Сиена (Италия)

4 из 9

1-1

1-1

2-2 (50,0%)

7-7 (50,0%)

0

Партизан (Сербия)

3 из 10

-

1-2

1-2 (33,3%)

4-6 (40,0%)

0

Уникаха (Испания)

1 из 13

1-0

-

1-0 (100%)

2-1 (66,7%)

0

Локомотив (Россия)

1 из 2

1-0

-

1-0 (100%)

3-2 (60,0%)

0

Жальгирис (Литва)

1 из 14

-

?

?

1-1 (50,0%)

0

Химки (Россия)

1 из 5

-

?

?

0-2 (0%)

0

Эфес (Турция)

5 из 14

-

0-5

0-5 (0%)

6-13 (31,6%)

0

Милан (Италия)

1 из 11

0-1

-

0-1 (0%)

1-3 (25,0%)

0

Сопот (Польша)

1 из 9

-

0-1

0-1 (0%)

1-3 (25,0%)

0

Црвена Звезда (Сербия)

1 из 5

-

0-1

0-1 (0%)

0-3 (0%)

0

Галатасарай (Турция)

1 из 4

-

0-1

0-1 (0%)

0-3 (0%)

0

Бенеттон (Италия)

1 из 3

0-1

-

0-1 (0%)

0-2 (0%)

0

УНИКС (Россия)

1 из 3

-

0-1

0-1 (0%)

0-3 (0%)

0

Валенсия (Испания)

1 из 2

-

0-1

0-1 (0%)

2-3 (40,0%)

0

Дарюшафака (Турция)

1 из 2

-

0-1

0-1 (0%)

1-3 (25,0%)

0

Бильбао (Испания)

1 из 1

-

0-1

0-1 (0%)

1-3 (25,0%)

0

Динамо М (Россия)

1 из 1

-

0-1

0-1 (0%)

0-2 (0%)

0

Скаволини (Италия)

1 из 1

-

0-1

0-1 (0%)

0-2 (0%)

0

Всего

56

42-10

(80,8%)

10-42

(19,2%)

52-52

192-192

13

СТРАНЫ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД

 

Выходы в 1/4

из числа участий

Хоть раз дошло

клубов до 1/4

Участие страны в 1/4

(число клубов по годам)

Результаты

серий 1/4

Результаты

матчей 1/4

Титулы

Испания

35 из 61 (57,4%)

6

14 (1х4+6х3+6х2+1х1)

17-16 (51,5%)

63-63 (50,0%)

2

Россия

17 из 26 (65,4%)

5

13 (4х2+9х1)

14-3 (82,4%)

37-17 (68,5%)

3

Греция

24 из 34 (70,6%)

2

14 (10х2+4х1)

11-11 (50,0%)

44-44 (50,0%)

5

Израиль

10 из 14 (71,4%)

1

10 (10х1)

5-5 (50,0%)

16-18 (47,1%)

2

Турция

13 из 36 (36,1%)

4

8 (1х3+2х2+6х1)

3-9 (25,0%)

18-23 (43,9%)

1

Италия

7 из 40 (17,5%)

4

6 (1х2+5х1)

2-5 (40,0%)

8-14 (36,4%)

0

Сербия

4 из 15 (26,7%)

2

4 (4х1)

1-3 (25,0%)

4-9 (30,8%)

0

Литва

1 из 21 (4,8%)

1

1 (1х1)

?

1-1 (50,0%)

0

Польша

1 из 12 (8,3%)

1

1 (1х1)

0-1 (0%)

1-3 (25,0%)

0

Жирным шрифтом выделены клубы и страны, участвующие в плей-офф этого сезона.

Результаты уже состоявшихся матчей 1/4 финала Евролиги-2017/18 (но не серий, которые еще не завершились) учтены.

СП – серии с преимуществом своей площадки, ЧП – серии без преимущества своей площадки.

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