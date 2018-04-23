Во вторник возобновляются четвертьфинальные серии плей-офф Евролиги, в одной из которых «Химки» встречаются со столичными армейцами. Там 2-0 в пользу ЦСКА.

Напомню, что в противостоянии российских клубов оба московских матча, состоявшихся на прошлой неделе, получились весьма упорными, но, несмотря на всю эту борьбу, победа дважды осталась за ЦСКА. Неудивительно: пусть армейцы далеко не всегда добиваются успеха в «Финалах четырех», их преимущество над конкурентами (речь не только о «Химках», а о всех) на стадии 1/4 просто колоссально.

ЦСКА вот-вот улучшит собственный четвертьфинальный рекорд. Пока он равен 12-0 (см. ниже), но еще одна победа (будь то 25 или 27 апреля в Мытищах, или даже 1 мая в «Мегаспорте») превратит обычную дюжину в чертову. При том, что за 14 неполных сезонов, прошедших после возвращения серий плей-офф в турнирную формулу Евролиги, ни один другой клуб не выиграл даже семь таких серий! 6-7 элитных суперкоманд балансируют на грани «50 на 50», чередуя победы с поражениями: «Реал», «Барселона», «Панатинаикос», «Олимпиакос», «Маккаби»… А у ЦСКА 12-0!

Откуда такая громадная разница?

Оригинального ответа на этот вопрос вы от меня не дождетесь. Тут все просто: ЦСКА - самый стабильный суперклуб Европы ХХI века, и он не проигрывает на тех стадиях, где сильнейшего выявляют максимально объективным, «многоматчевым» способом. Вот и все.

Если бы лучший клуб Старого Света (1/2 и финал) тоже определялся в «серийном» формате а-ля НБА (кстати, так было, но лишь однажды, в сезоне-2000/01), уверяю вас, чемпионский кубок гостил бы в Москве намного чаще. Полагаю, минимум через год.

Было бы это интереснее, чем сейчас? Для российских болельщиков - скорее да, по крайней мере, поначалу. Для Европы в целом – скорее нет.

Собственно, поэтому руководство Евролиги и не отказывается от «Финалов четырех». Они непредсказуемы. И это в полной мере относится к решающим играм в Белграде, которые состоятся 18-20 мая и о которых мы с вами еще поговорим. Обязательно и подробно.

Но пока - четвертьфиналы. ЦСКА и действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» ведут со счетом 2-0, в сериях «Олимпиакос» - «Жальгирис» и «Панатинаикос» - «Реал» пока 1-1, и вся борьба впереди. Наши играют матч №3 в среду, а во вторник к плей-офф-2018 впервые подключатся Каунас и Стамбул. Все в разгаре…

Между прочим, серии плей-офф в Евролиге были и в прошлом веке. Правда, максимум до двух побед, а не до трех, – и тем не менее. Например, знаменитая история с отравлением ЦСКА минеральной водой в Афинах имела место как раз по ходу такой серии 1/4 - с «Олимпиакосом» в 1995 году. Интересно, получился бы у греков подобный трюк теперь, когда победителя выявляют не в трех, а в пяти матчах? Что-то я сомневаюсь…

Тогда по общеконтинентальным меркам ЦСКА был нищим возмутителем спокойствия, не более. Его, как бы цинично это не звучало, можно было травить. Сейчас же московский клуб – монстр почище «Олимпиакоса» 20-летней давности. Связываться с ним в затяжной серии – себе дороже.

Потому и не стоит предъявлять претензии к «Химкам». На их месте любому клубу пришлось бы несладко. Хотя химчане самим фактом выхода в 1/4 уже изрядно добавили авторитета и себе, и всему российскому баскетболу. Взгляните на таблицу: при всей гегемонии ЦСКА наши разные клубы то и дело составляют армейцам компанию в плей-офф главного еврокубка. Это вам не Греция, где «Оли» с «Пао» спокойно почивают на лаврах, не имея достойных преследователей. По разнообразию и частоте присутствия в плей-офф Евролиги у России есть только один конкурент – Испания.

ВСЕ 26 КЛУБОВ, ИГРАВШИХ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЕВРОЛИГИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 14 ЛЕТ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ СЕРИЙ ПЛЕЙ-ОФФ В СИСТЕМУ ТУРНИРА

Выходы в 1/4 Результаты серий 1/4 финала Результаты матчей 1/4 Титулы СП ЧП Всего ЦСКА (Россия) 13 из 14 12-0 - 12-0 (100%) 34-8 (81,0%) 3 Олимпиакос (Греция) 12 из 14 4-1 2-4 6-5 (54,5%) 24-21 (53,3%) 2 Барселона (Испания) 11 из 14 6-2 0-3 6-5 (54,5%) 23-19 (54,8%) 1 Панатинаикос (Греция) 12 из 14 4-2 1-4 5-6 (45,5%) 20-23 (46,5%) 3 Баскония (Испания) 11 из 14 3-1 2-4 5-5 (50,0%) 16-19 (45,7%) 0 Реал (Испания) 10 из 13 5-0 0-4 5-4 (55,6%) 19-18 (51,4%) 1 Маккаби Т-А (Израиль) 10 из 14 3-1 2-4 5-5 (50,0%) 16-18 (47,1%) 2 Фенербахче (Турция) 6 из 14 2-0 1-2 3-2 (60,0%) 11-4 (73,3%) 1 Сиена (Италия) 4 из 9 1-1 1-1 2-2 (50,0%) 7-7 (50,0%) 0 Партизан (Сербия) 3 из 10 - 1-2 1-2 (33,3%) 4-6 (40,0%) 0 Уникаха (Испания) 1 из 13 1-0 - 1-0 (100%) 2-1 (66,7%) 0 Локомотив (Россия) 1 из 2 1-0 - 1-0 (100%) 3-2 (60,0%) 0 Жальгирис (Литва) 1 из 14 - ? ? 1-1 (50,0%) 0 Химки (Россия) 1 из 5 - ? ? 0-2 (0%) 0 Эфес (Турция) 5 из 14 - 0-5 0-5 (0%) 6-13 (31,6%) 0 Милан (Италия) 1 из 11 0-1 - 0-1 (0%) 1-3 (25,0%) 0 Сопот (Польша) 1 из 9 - 0-1 0-1 (0%) 1-3 (25,0%) 0 Црвена Звезда (Сербия) 1 из 5 - 0-1 0-1 (0%) 0-3 (0%) 0 Галатасарай (Турция) 1 из 4 - 0-1 0-1 (0%) 0-3 (0%) 0 Бенеттон (Италия) 1 из 3 0-1 - 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0 УНИКС (Россия) 1 из 3 - 0-1 0-1 (0%) 0-3 (0%) 0 Валенсия (Испания) 1 из 2 - 0-1 0-1 (0%) 2-3 (40,0%) 0 Дарюшафака (Турция) 1 из 2 - 0-1 0-1 (0%) 1-3 (25,0%) 0 Бильбао (Испания) 1 из 1 - 0-1 0-1 (0%) 1-3 (25,0%) 0 Динамо М (Россия) 1 из 1 - 0-1 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0 Скаволини (Италия) 1 из 1 - 0-1 0-1 (0%) 0-2 (0%) 0 Всего 56 42-10 (80,8%) 10-42 (19,2%) 52-52 192-192 13

СТРАНЫ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАХ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД

Выходы в 1/4 из числа участий Хоть раз дошло клубов до 1/4 Участие страны в 1/4 (число клубов по годам) Результаты серий 1/4 Результаты матчей 1/4 Титулы Испания 35 из 61 (57,4%) 6 14 (1х4+6х3+6х2+1х1) 17-16 (51,5%) 63-63 (50,0%) 2 Россия 17 из 26 (65,4%) 5 13 (4х2+9х1) 14-3 (82,4%) 37-17 (68,5%) 3 Греция 24 из 34 (70,6%) 2 14 (10х2+4х1) 11-11 (50,0%) 44-44 (50,0%) 5 Израиль 10 из 14 (71,4%) 1 10 (10х1) 5-5 (50,0%) 16-18 (47,1%) 2 Турция 13 из 36 (36,1%) 4 8 (1х3+2х2+6х1) 3-9 (25,0%) 18-23 (43,9%) 1 Италия 7 из 40 (17,5%) 4 6 (1х2+5х1) 2-5 (40,0%) 8-14 (36,4%) 0 Сербия 4 из 15 (26,7%) 2 4 (4х1) 1-3 (25,0%) 4-9 (30,8%) 0 Литва 1 из 21 (4,8%) 1 1 (1х1) ? 1-1 (50,0%) 0 Польша 1 из 12 (8,3%) 1 1 (1х1) 0-1 (0%) 1-3 (25,0%) 0

Жирным шрифтом выделены клубы и страны, участвующие в плей-офф этого сезона.

Результаты уже состоявшихся матчей 1/4 финала Евролиги-2017/18 (но не серий, которые еще не завершились) учтены.