Хотя в прошлом сезоне эти 3-0 у команды самого титулованного тренера Европы Желько Обрадовича были. Как и два, и три года назад. Что с преимуществом своей площадки, что без оного. Четыре года «Фенер» в сериях плей-офф Евролиги давил всех подряд неумолимым катком. Точнее - почти четыре года. До сегодняшнего дня.

Превратить 11-0 в12-0 и первым оформить путевку в белградский «Финал четырех»-2018 турецкому суперклубу не позволила «Баскония» - вместе с 12 тысячами своих яростных болельщиков. Испанская команда сразу захватила инициативу и в конце первой половины заработала «+12», однако это был еще далеко не конец. Последняя четверть началась при символическом преимуществе хозяев площадки в одно очко – и с их же решающего суперрывка 15:0!

Главным козырем басков, как это часто теперь бывает, стали дальние броски: 14 попаданий из 25, 56 процентов реализации! Плюс вернулся в строй основной разыгрывающий Джэйсон Грэйнджер, из-за травмы пропустивший оба стамбульских матча. Правда, сегодня он провел на паркете только семь минут и не набрал ни одного очка. Но кто знает, как Грэйнджер может сыграть в четверг в матче №4, который тоже пройдет в Витории?

И этот матч точно будет. На последних минутах «Фенер» пытался организовать повторную погоню, но Обрадович задолго до финального свистка понял: в этот день шансов у него нет. Обошлось без тактических фолов и хождений туда-сюда с обоюдными штрафными.

Двумя часами ранее столь же эффектную победу в не менее шумном родном зале (только не на 12, а на 14 тысяч - и полностью одетом-окрашенном в зеленые клубные цвета) одержал каунасский «Жальгирис». Здесь гости из «Олимпиакоса» сдались намного раньше: в последней четверти их лидер Вассилис Спанулис, смазавший все 6 трехочковых, даже не поднимался со скамейки запасных.

Другая звезда греческого клуба Георгиос Принтезис по площадке бегал до последнего, но тоже без особого успеха: из 10 его бросков с игры точным оказался всего один. Вообще создалось впечатление, что «Оли» заранее понял, что ему сегодня ничего не «светит», и решил поберечь силы для четвертой игры. А вот литовцы сыграли по-настоящему вдохновенно.

Матч №4 состоится в четверг, тоже в Каунасе. И в случае повторного успеха «Жальгирис» вернется в «Финал четырех», где его не было аж 19 лет! С Мюнхена-1999, когда он сенсационно завоевал чемпионский титул.

Напомним, что в 1/2 победители серий «Фенербахче» - «Баскония» и «Олимпиакос» - «Жальгирис» встречаются между собой. А в другой паре сойдутся ЦСКА или «Химки» (пока 2-0) против «Панаиттнаикоса» или «Реала» (1-1). В этих четвертьфинальных сериях третьи игры пройдут в среду. Матч двух российских клубов в Мытищах начнется в 20.00 по московскому времени.

Евролига

1/4 финала

Третий матч

Баскония (Испания) – Фенербахче (Турция) – 88:83 (19:20, 28:18, 20:28, 21:17)

Баскония: Бобуа (21), Пуарье (12), Фойтманн (12), Уэртас (11), Шенгелия (10+10 подборов), Дженнинг (10).

Фенербахче: Веселы (17+10 подборов), Слукас (14+11 передач), Датоме (13), Гудурич (12).

Счет в серии: 1-2.

Жальгирис (Литва) – Олимпиакос (Греция) – 80:60 (21:19, 26:17, 20:14, 13:10)

Жальгирис: Б.Дэвис (18), Янкунас (13), Пангос (12), Тупане (10).

Олимпиакос: Спанулис (14), Б.Робертс (11).

Счет в серии: 2-1.