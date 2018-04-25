Подмосковные «Химки» на домашней «Арене Мытищи» нанесли ЦСКА первое поражение в четвертьфинальной серии. После двух побед в Москве армейцы не сумели досрочно гарантировать себе поездку в Белград на «Финал четырех».​

ИНТРИГА. ЦСКА ПРОТИВ… ШВЕДА

Интриги? Их перед матчем было множество.

Помогут ли домашние трибуны «Химкам» все-таки справиться с армейцами? Смогут ли красно-синие также надежно закрыть Шведа, как во втором матче серии, когда лидер химчан первый раз в нынешнем чемпионате не выбил 15 и более очков (записал на свой счет лишь 12)? Сумеет ли сам Швед довести количество своих точных трешек до круглого числа «100»? Защитник желто-синих и так-то обновил рекорд Евролиги, 97 раз попав издали на протяжении сезона. Но сотня – это, все-таки, сотня!

А главное – закончится ли серия уже сейчас? Или продлится по крайней мере на одну игру? Ни в одной другой паре ни одна команда в итоге не смогла победит три раза подряд. Ни одна. Последний шанс сохраняли армейцы.

«Арена Мытищи» уже привыкла к Евролиге. Почти всегда здесь аншлаг, всегда – интересное шоу. Но вдруг все кончится вот так, слегка досрочно? И, может быть, надолго? Еще не факт, что «Химки» завоюют право выступить в турнире на следующий год.

– Мы сделаем все, чтобы продлить серию, – обещал Егор Вяльцев. – Уже доказали, что можем бороться с ЦСКА на равных на протяжении всех 40 минут. Пусть в первых матчах нам немного не хватило для победы, это не значит, что ситуация не может развернуться в нашу сторону.

– Нам просто нужно играть сердцем. Отдаваться по полной. Не допускать ошибок и сократить количество потерь, допущенных в Москве. Тогда появится шанс на победу, – добавил Энтони Гилл.

Так появится ли?

СЮЖЕТ. ЛИДЕРСТВО «ХИМОК»

Защита, защита, защита! Цепляться за любой мяч, не позволять делать открытые броски, идти на перехваты, рубиться под щитами… Да, именно рубиться – жестко, бескомпромиссно! Такую установку, похоже, получили баскетболисты двух команд от своих тренеров. И в первые минуты становится заметно – феерий ярких атак не будет. Не сейчас. Не в начале. А нули на табло продолжают гореть долгое время…

Пока сначала Никита Курбанов не открывает счет, забивая со средней. Потом Отелло Хантер забирает в атаке подбор после неточной трешки Родригеса и мощно кладет данк с фолом. Да еще Хиггинса выводят на чистый выстрел из самого угла площадки… Попал бы Кори – стало бы 0:8. А так осталось 0:5.

Но «Химки» возвращаются быстро. У них же есть Швед! Нет, не выходит у армейцев опять надежно справиться с лидером желто-синих. Алексей забивает в проходе. Забивает и из-за дуги. Задает тот самый нужный темп, которые помогает и партнерам. Бороться будут до конца! Поэтому и Дженкинс ныряет рыбкой за уходящими мячами, и Гилл, в прыжке наткнувшись на могучие плечи Хантера, летит на паркет в кувырке через голову, каким-то немыслимым образом умудряясь все равно попасть в корзину!

Так выглядит страсть и желание бороться.

«Химки» делают то, что уже делали в начале серии, в первом матче – лидируют в счете. Неспешно, не сразу, но уходят в легкий отрыв. Вот только сделать преимущество двузначным не выходит. Армейцы вовсе не горят желанием опять ехать в Мытищи. Им силы пригодятся в «Финале четырех»!

Поэтому и Хиггинс в нужные моменты всегда готов попасть с фолом. И Родригес забивает немыслимые трехи. За несколько секунд до конца второй четверти на табло снова равенство – 42:42. И только Швед, заработав штрафные в последнем владении, все-таки помогает «Химкам» уйти на большой перерыв с преимуществом.

РАЗВЯЗКА. ФИНАЛ – ЗА ХОЗЯЕВАМИ

И знаете, что? Они его и держат на протяжении почти всей второй половины! Да, с небольшими перерывами – пусть ЦСКА не досчитался Нандо Де Коло и Кайла Хайнса, зато как справиться с поймавшим кураж Хиггинсом? Кори творит чудеса, набирая едва ли не половину от всех очков гостей! Что помогает армейцам не отпускать соперников в счете.

Но ведь и «Химки» явно не намерены сегодня прощаться с турниром. Лишать болельщиков еще одной игры в Мытищах. Не летят трешки? Да и черт с ними! Зато есть проходы, есть жесткая борьба в краске, есть, наконец, фолы. И во всем хорош Швед! До сотой «трешки» Алексей тянуться не пытается. Он вряд ли знает в принципе, что может выбить эту сотню. Задача – другая. Тащить команду вперед.

И Швед – тащит!

Тащит так, что искры летят – нечасто атакующий защитник отвешивает блокшоты и забирает подборы в нападении! Отсюда на табло – 65:57 в начале заключительной четверти. Может, армейцы все же дрогнут? Им-то можно разок проиграть…

Конечно, нет! И Клайберн вместе с Хантером продавливают всех под щитами, помогая ЦСКА опять сравнять счет – 65:65.

Но чем дальше, тем лучше заметно – закрыть такие «Химки» не получится. Слишком много в них огня и желания. И слишком хорош Швед. Мы снова видим напряженную концовку. Борьбу до последних секунд. Только, в отличие от предыдущих матчей серии, этот выигрывают «Химки».

А то, что Алексей так и не выбил юбилейную, сотую трешку – так не беда. Он точно ее выбьет в следующей встрече. Главное, что эта встреча – будет.

Евролига

Четвертьфинал

Серия до 3-х побед

«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) – 79:73 (17:15, 27:27, 16:15, 19:16)

«Химки»: Швед (27), Гилл (22 + 7 подборов), Дженкинс (5), Томас (2), Андерсон (0) – старт; Робинсон (8), Вяльцев (5), Ханикатт (5 + 7 подборов), Моня (3), Маркович (2), Зайцев (0), Тодорович (0)

ЦСКА: Хиггинс (26), Хантер (16 + 12 подборов), Родригес (15 + 8 передач), Курбанов (7), Антонов (0) – старт; Клайберн (7 + 9 подборов), Вестерманн (2), Фридзон (0), Радд (0), Воронцевич (0)

Счет в серии: 1-2. Четвертый матч состоится завтра в Мытищах.