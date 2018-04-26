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Это уже рекорд. Причем давно: прежнее достижение, принадлежавшее натурализованному американцу Бобби Диксону из «Фенербахче» (78 точных трехочковых в прошлом сезоне), Швед перекрыл еще 8 марта. Но после двух матчей с ЦСКА оставалось лишь три попадания (как раз его средняя норма) до заманчивой сотни. При том, что эта попытка достичь юбилейного рубежа вполне могла оказаться и последней: в случае поражения в среду «Химки» закончили бы свое выступление в Евролиге…

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На раз, два, три! «Химки» с третьей попытки все-таки одолели ЦСКА в Евролиге

В первой половине игры Швед выполнил четыре дальних броска. Два из них стали точными – №98 и №99. Однако после большого перерыва у лучшего снайпера баскетбольной Европы вдруг сбился прицел: за пять минут из трех трехочковых он не реализовал ни одного, и лидерство в счете перешло к ЦСКА.

Дальше Швед поступил так, как и полагается настоящему лидеру. Он не стал тупо пробивать головой эту стену (мол, рано или поздно залетит), а просто перестал бросать издали. Совсем. За оставшиеся полтора периода он сподобился еще лишь на один трехочковый. В самом конце, когда победа была почти в кармане уже у «Химок», и его промах сильно навредить команде е мог. А до того – прилежно лез в проходы под щит, зарабатывал штрафные и снабжал партеров голевыми передачами.

Швед не успел забросить сотую «трешку» за 20 минут, но вместо этого продлил участие «Химок» в Евролиге-2017/18 еще минимум на 40. Его позавчерашние 27 очков говорят сами за себя. И сколько из них были набраны из-за трехочковой дуги, сколько изнутри нее – дело десятое. Главное: победа-то у «Химок» есть. А рекордная «сотня» – куда она денется? Не представляю, что может помешать Шведу справить сей «отложенный юбилей»в пятницу в Мытищах.

Любопытно, что старый рекорд Диксона уже успел превзойти и Серхио Родригес из ЦСКА. В среду он тоже реализовал 2 трехочковых из 8 и по-прежнему отстает от Шведа на 11 попаданий. При этом весьма вероятно, что испанец в этой Евролиге проведет на два матча больше – с учетом белградского «Финала четырех», шансы попасть в который у армейцев по-прежнему высоки. Так что предстоящая «дальнобойная сотня» Шведа вполне может оказаться и не последней для нынешней баскетбольной весны.

Рекордсмены по трехочковым за один чемпионат Евролиги, начиная с сезона-2000/01

Попадания

 

 

Сезон

Всего

За матч

1

Алексей Швед («Химки»)*

2017/18

99

3,0

2

Серхио Родригес (ЦСКА)*

2017/18

88

2,7

3

Бобби Диксон («Фенербахче»)

2016/17

78

2,3

4-5
4-5

Милош Теодосич (ЦСКА)
Милош Теодосич (ЦСКА)

2016/17
2015/16

77
77

2,7
2,7

Броски

 

 

Сезон

Всего

За матч

1

Алексей Швед («Химки»)*

2017/18

312

9,5

2

Серхио Льюль («Реал»)

2016/17

221

6,7

3

Дариус Адамс («Баскония»)

2015/16

207

7,1

4

Милош Теодосич (ЦСКА)

2016/17

202

7,0

5

Бобби Диксон («Фенербахче»)

2016/17

201

5,9

6

Серхио Родригес (ЦСКА)*

2017/18

199

6,0

Лидеры Евролиги-2017/18 по количеству трехочковых попаданий

 

 

Броски

За матч

%

1

Алексей Швед («Химки»)*

99/312

3,0/9,5

31,7

2

Серхио Родригес (ЦСКА)*

88/199

2,7/6,0

44,2

3

Артурас Милакнис («Жальгирис»)*

73/160

2,2/4,8

45,6

4

Кевин Пангос («Жальгирис»)*

71/150

2,2/4,5

47,3

5

Мэтт Дженнинг («Баскония»)*

62/159

1,9/4,8

39,0

11

Нандо Де Коло (ЦСКА)*

53/103

1,7/3,4

51,5

Как Швед бросал трехочковые в Евролиге-2017/18 против разных клубов

Соперники «Химок»

Броски

%

ЦСКА (рег. чемпионат)
ЦСКА (плей-офф)*
ЦСКА (всего)*

1/11
8/29
9/40

9,1
27,6
22,5

«Бамберг» (Германия)

9/20

45,0

«Фенербахче» (Турция)

8/19

42,1

«Эфес» (Турция)

8/19

42,1

«Црвена Звезда» (Сербия)

8/19

42,1

«Валенсия» (Испания)

8/20

40,0

«Милан» (Италия)

8/20

40,0

«Реал» (Испания)

7/18

38,9

«Уникаха» (Испания)

7/30

23,3

«Жальгирис» (Литва)

6/18

33,3

«Олимпиакос» (Греция)

6/18

33,3

«Барселона» (Испания)

5/21

23,8

«Баскония» (Испания)

5/21

23,8

«Панатинаикос» (Греция)

3/15

20,0

«Маккаби» Т-А (Израиль)

2/14

14,3

Всего

99/312

31,7

* Показатели еще могут измениться по ходу этого сезона.

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