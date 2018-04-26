Это уже рекорд. Причем давно: прежнее достижение, принадлежавшее натурализованному американцу Бобби Диксону из «Фенербахче» (78 точных трехочковых в прошлом сезоне), Швед перекрыл еще 8 марта. Но после двух матчей с ЦСКА оставалось лишь три попадания (как раз его средняя норма) до заманчивой сотни. При том, что эта попытка достичь юбилейного рубежа вполне могла оказаться и последней: в случае поражения в среду «Химки» закончили бы свое выступление в Евролиге…

В первой половине игры Швед выполнил четыре дальних броска. Два из них стали точными – №98 и №99. Однако после большого перерыва у лучшего снайпера баскетбольной Европы вдруг сбился прицел: за пять минут из трех трехочковых он не реализовал ни одного, и лидерство в счете перешло к ЦСКА.

Дальше Швед поступил так, как и полагается настоящему лидеру. Он не стал тупо пробивать головой эту стену (мол, рано или поздно залетит), а просто перестал бросать издали. Совсем. За оставшиеся полтора периода он сподобился еще лишь на один трехочковый. В самом конце, когда победа была почти в кармане уже у «Химок», и его промах сильно навредить команде е мог. А до того – прилежно лез в проходы под щит, зарабатывал штрафные и снабжал партеров голевыми передачами.

Швед не успел забросить сотую «трешку» за 20 минут, но вместо этого продлил участие «Химок» в Евролиге-2017/18 еще минимум на 40. Его позавчерашние 27 очков говорят сами за себя. И сколько из них были набраны из-за трехочковой дуги, сколько изнутри нее – дело десятое. Главное: победа-то у «Химок» есть. А рекордная «сотня» – куда она денется? Не представляю, что может помешать Шведу справить сей «отложенный юбилей»в пятницу в Мытищах.

Любопытно, что старый рекорд Диксона уже успел превзойти и Серхио Родригес из ЦСКА. В среду он тоже реализовал 2 трехочковых из 8 и по-прежнему отстает от Шведа на 11 попаданий. При этом весьма вероятно, что испанец в этой Евролиге проведет на два матча больше – с учетом белградского «Финала четырех», шансы попасть в который у армейцев по-прежнему высоки. Так что предстоящая «дальнобойная сотня» Шведа вполне может оказаться и не последней для нынешней баскетбольной весны.

Рекордсмены по трехочковым за один чемпионат Евролиги, начиная с сезона-2000/01

Попадания

Сезон Всего За матч 1 Алексей Швед («Химки»)* 2017/18 99 3,0 2 Серхио Родригес (ЦСКА)* 2017/18 88 2,7 3 Бобби Диксон («Фенербахче») 2016/17 78 2,3 4-5

4-5 Милош Теодосич (ЦСКА)

Милош Теодосич (ЦСКА) 2016/17

2015/16 77

77 2,7

2,7

Броски

Сезон Всего За матч 1 Алексей Швед («Химки»)* 2017/18 312 9,5 2 Серхио Льюль («Реал») 2016/17 221 6,7 3 Дариус Адамс («Баскония») 2015/16 207 7,1 4 Милош Теодосич (ЦСКА) 2016/17 202 7,0 5 Бобби Диксон («Фенербахче») 2016/17 201 5,9 6 Серхио Родригес (ЦСКА)* 2017/18 199 6,0

Лидеры Евролиги-2017/18 по количеству трехочковых попаданий

Броски За матч % 1 Алексей Швед («Химки»)* 99/312 3,0/9,5 31,7 2 Серхио Родригес (ЦСКА)* 88/199 2,7/6,0 44,2 3 Артурас Милакнис («Жальгирис»)* 73/160 2,2/4,8 45,6 4 Кевин Пангос («Жальгирис»)* 71/150 2,2/4,5 47,3 5 Мэтт Дженнинг («Баскония»)* 62/159 1,9/4,8 39,0 11 Нандо Де Коло (ЦСКА)* 53/103 1,7/3,4 51,5

Как Швед бросал трехочковые в Евролиге-2017/18 против разных клубов

Соперники «Химок» Броски % ЦСКА (рег. чемпионат)

ЦСКА (плей-офф)*

ЦСКА (всего)* 1/11

8/29

9/40 9,1

27,6

22,5 «Бамберг» (Германия) 9/20 45,0 «Фенербахче» (Турция) 8/19 42,1 «Эфес» (Турция) 8/19 42,1 «Црвена Звезда» (Сербия) 8/19 42,1 «Валенсия» (Испания) 8/20 40,0 «Милан» (Италия) 8/20 40,0 «Реал» (Испания) 7/18 38,9 «Уникаха» (Испания) 7/30 23,3 «Жальгирис» (Литва) 6/18 33,3 «Олимпиакос» (Греция) 6/18 33,3 «Барселона» (Испания) 5/21 23,8 «Баскония» (Испания) 5/21 23,8 «Панатинаикос» (Греция) 3/15 20,0 «Маккаби» Т-А (Израиль) 2/14 14,3 Всего 99/312 31,7

* Показатели еще могут измениться по ходу этого сезона.