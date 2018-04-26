Швед перенес рекордную «трешку №100» со среды на пятницу
После третьего четвертьфинального матча с ЦСКА в активе лидера «Химок» Алексея Шведа – 99 дальних попаданий в Евролиге-2017/18.
Это уже рекорд. Причем давно: прежнее достижение, принадлежавшее натурализованному американцу Бобби Диксону из «Фенербахче» (78 точных трехочковых в прошлом сезоне), Швед перекрыл еще 8 марта. Но после двух матчей с ЦСКА оставалось лишь три попадания (как раз его средняя норма) до заманчивой сотни. При том, что эта попытка достичь юбилейного рубежа вполне могла оказаться и последней: в случае поражения в среду «Химки» закончили бы свое выступление в Евролиге…
В первой половине игры Швед выполнил четыре дальних броска. Два из них стали точными – №98 и №99. Однако после большого перерыва у лучшего снайпера баскетбольной Европы вдруг сбился прицел: за пять минут из трех трехочковых он не реализовал ни одного, и лидерство в счете перешло к ЦСКА.
Дальше Швед поступил так, как и полагается настоящему лидеру. Он не стал тупо пробивать головой эту стену (мол, рано или поздно залетит), а просто перестал бросать издали. Совсем. За оставшиеся полтора периода он сподобился еще лишь на один трехочковый. В самом конце, когда победа была почти в кармане уже у «Химок», и его промах сильно навредить команде е мог. А до того – прилежно лез в проходы под щит, зарабатывал штрафные и снабжал партеров голевыми передачами.
Швед не успел забросить сотую «трешку» за 20 минут, но вместо этого продлил участие «Химок» в Евролиге-2017/18 еще минимум на 40. Его позавчерашние 27 очков говорят сами за себя. И сколько из них были набраны из-за трехочковой дуги, сколько изнутри нее – дело десятое. Главное: победа-то у «Химок» есть. А рекордная «сотня» – куда она денется? Не представляю, что может помешать Шведу справить сей «отложенный юбилей»в пятницу в Мытищах.
Любопытно, что старый рекорд Диксона уже успел превзойти и Серхио Родригес из ЦСКА. В среду он тоже реализовал 2 трехочковых из 8 и по-прежнему отстает от Шведа на 11 попаданий. При этом весьма вероятно, что испанец в этой Евролиге проведет на два матча больше – с учетом белградского «Финала четырех», шансы попасть в который у армейцев по-прежнему высоки. Так что предстоящая «дальнобойная сотня» Шведа вполне может оказаться и не последней для нынешней баскетбольной весны.
Рекордсмены по трехочковым за один чемпионат Евролиги, начиная с сезона-2000/01
Попадания
|
|
|
Сезон
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Алексей Швед («Химки»)*
|
2017/18
|
99
|
3,0
|
2
|
Серхио Родригес (ЦСКА)*
|
2017/18
|
88
|
2,7
|
3
|
Бобби Диксон («Фенербахче»)
|
2016/17
|
78
|
2,3
|
4-5
|
Милош Теодосич (ЦСКА)
|
2016/17
|
77
|
2,7
Броски
|
|
|
Сезон
|
Всего
|
За матч
|
1
|
Алексей Швед («Химки»)*
|
2017/18
|
312
|
9,5
|
2
|
Серхио Льюль («Реал»)
|
2016/17
|
221
|
6,7
|
3
|
Дариус Адамс («Баскония»)
|
2015/16
|
207
|
7,1
|
4
|
Милош Теодосич (ЦСКА)
|
2016/17
|
202
|
7,0
|
5
|
Бобби Диксон («Фенербахче»)
|
2016/17
|
201
|
5,9
|
6
|
Серхио Родригес (ЦСКА)*
|
2017/18
|
199
|
6,0
Лидеры Евролиги-2017/18 по количеству трехочковых попаданий
|
|
|
Броски
|
За матч
|
%
|
1
|
Алексей Швед («Химки»)*
|
99/312
|
3,0/9,5
|
31,7
|
2
|
Серхио Родригес (ЦСКА)*
|
88/199
|
2,7/6,0
|
44,2
|
3
|
Артурас Милакнис («Жальгирис»)*
|
73/160
|
2,2/4,8
|
45,6
|
4
|
Кевин Пангос («Жальгирис»)*
|
71/150
|
2,2/4,5
|
47,3
|
5
|
Мэтт Дженнинг («Баскония»)*
|
62/159
|
1,9/4,8
|
39,0
|
11
|
Нандо Де Коло (ЦСКА)*
|
53/103
|
1,7/3,4
|
51,5
Как Швед бросал трехочковые в Евролиге-2017/18 против разных клубов
|
Соперники «Химок»
|
Броски
|
%
|
ЦСКА (рег. чемпионат)
|
1/11
|
9,1
|
«Бамберг» (Германия)
|
9/20
|
45,0
|
«Фенербахче» (Турция)
|
8/19
|
42,1
|
«Эфес» (Турция)
|
8/19
|
42,1
|
«Црвена Звезда» (Сербия)
|
8/19
|
42,1
|
«Валенсия» (Испания)
|
8/20
|
40,0
|
«Милан» (Италия)
|
8/20
|
40,0
|
«Реал» (Испания)
|
7/18
|
38,9
|
«Уникаха» (Испания)
|
7/30
|
23,3
|
«Жальгирис» (Литва)
|
6/18
|
33,3
|
«Олимпиакос» (Греция)
|
6/18
|
33,3
|
«Барселона» (Испания)
|
5/21
|
23,8
|
«Баскония» (Испания)
|
5/21
|
23,8
|
«Панатинаикос» (Греция)
|
3/15
|
20,0
|
«Маккаби» Т-А (Израиль)
|
2/14
|
14,3
|
Всего
|
99/312
|
31,7
* Показатели еще могут измениться по ходу этого сезона.