В Литве иногда говорят - у всего мира есть Иисус Христос, а у нас - Арвидас Сабонис. Возможно, вскоре он будет не одинок. До славы Сабониса-игрока не дотянуться, наверное, никому и никогда, но вот славу тренера Шарунас Ясикявичюс создает на наших с вами глазах. Единственный в эре Евролиги (с 2001-го) игрок, выигрывавший ее 4 раза (два с «Маккаби», по одному с «Барселоной» и «Панатинаикосом»), весьма вероятно, будет признан лучшим ее тренером в 2018-м. Вне зависимости от того, как «Жальгирис» выступит в Финале четырех в Белграде 18/20 мая.

Успех каунасского клуба действительно уникален. Из 16-ти участников турнира по бюджету он идет в тройке «нищих» (с «Брозе Бамберг» и «Црвеной Звездой», 12-е и 14-е места в регулярном сезоне), имея всего 8,5 млн евро на сезон. Главная проблема каждый год одна и та же - найти достаточно дешевых, но способных давать результат игроков. Способы есть разные - продлить карьеру 35-летнего словенца Бено Удриха, подобрать отчисленного «Баварией» (не футбольной) серба Василие Мичича, выискать в забытом богом «Монако» (опять не футбольном) такого же забытого американца Брэндона Дэвиса, собирать чуть ли не всех возвращающихся домой из Европы литовских баскетболистов, наконец, поверить в то, что «Жальгирис» может усилить игрок «Лиетувос Ритас» (Антанас Каваляускас).

Но подлинных жемчужин две - Ясикявичюс и 25-летний канадец Кевин Пангос. Они пришли в клуб одновременно - в 2016-м. За два года проделан огромный путь, это, к слову, ощутил на себе ЦСКА, дважды уступивший в Каунасе за два последних сезона, и оба раза - абсолютно по делу. Ясикявичюс сразу принялся доказывать, что невозможное возможно, а канадец стал его главным инструментом на площадке. Выпускник университета Гонзага (там играл Сабонис-младший, и, уж, конечно, в его приезде в Каунас не обошлось без протекции Сабониса-старшего), невзрачно играл за «Гран-Канарию», и казался элементарно физически слабым. Сегодня подобные эпитеты произнесет разве что сумасшедший. Пангос - настоящий лидер Каунаса, да и среди разыгрывающих во всем турнире он на виду. Возможно, скоро он уйдет на повышение - но «Жальгирису» не привыкать растить звезд для других. Но сейчас будущее сжалось до третьего майского уик-энда. Давайте попразднуем, - вытирая слезы счастья, сказал после игры Шарунас, - к Белграду мы будем готовы!

Вторая уникальность успеха «Жальгириса» - его баскетбол. Обычно «бедные, но гордые» стараются брать защитой. Ясикявичюс, наоборот - атакой. Весьма специфичной. В мире баскетбола, где все чаще встречается соревнование «кто кого перебомбит из-за дуги», «Жальгирис» - второй с конца по количеству выброшенных за турнир 3-очковых. На 333 (!) меньше, чем у «Химок». При этом по проценту попадания из-за дуги «Жальгирис» …первый! Командор каунасского клуба не против 3-очковых вообще - он против неразумного их использования. Вот, полюбуйтесь, как он встретил победный «баззер» от Милакниса в Стамбуле против «Фенера».

Да, за 5 секунд до сирены Милакнис попал. А если бы промазал? В обычное время игр Шарунас такой же. Если предельно упрощать - «заливать» надо, когда других вариантов нет. Но предварительно вариант надо поискать. Ищут литовцы его тоже забавно - то выходя с двумя центрами, то с двумя «маленькими», перекидывающими мяч по флангам атаки в поисках хорошего открывания внутри. Умный, и по версии многих, несовременный баскетбол.

Еще один хинт Ясикявичюса - замены и тайм-ауты. Тут он король Евролиги. И это продолжение его взрывного характера. Ему ничего не стоит снять с площадки любого за малейший отход от командной стратегии. Наорать, страшно махать руками. Тайм-ауты он берет не «по классике», а всякий раз, как чувствует, что команда может поплыть. То есть не реагируя на события, а предугадывая их.

В прошлом году его выгнали со скамейки в игре против ЦСКА за два технических фола. Ясикявичюс кипел так, как никогда не кипел игроком, а уж игроком-то он был не яростным даже, а временами просто истеричным. Уже в конце карьеры на тренировке литовской сборной он так «достал» кого-то из партнеров постоянными замечаниями, что молодой игрок взмолился: Шарунас, ну помолчи же, ты тоже ошибаешься! Да, - ответила звезда, - но я вижу, как это надо делать, а ты - нет.

Абсолютным хитом интернета стало видео с пресс-конференции тренера в его первом сезоне. Это надо видеть, даже если вы не знаете ни литовского, ни английского.

- Тренер, что вы думаете об отъезде Аугусто Лимы посреди серии, чтобы присутствовать на родах?

- Что я думаю? Я его и отпустил.

- Разве это нормально для игрока - покинуть команду по ходу полуфинальной серии?

- У вас есть дети?

- Нет.

- Когда они у вас будут, юноша, вы будете это понимать. Потому что это высшее, что может быть в жизни человека. Ого, это хороший вопрос, на самом деле! Вы думаете, баскетбол - это самое важное в жизни?

- Нет, но полуфинал - это же важно?

- Полуфинал? Для кого это важно?

- Для команды.

- Какой?

- «Жальгирис».

- Вы видели, сколько пришло болельщиков? Важно? Когда вы увидите своего первого ребенка, вы поймете, что на самом деле важно в жизни. Когда это случится, приходите, и поговорите со мной! Потому что ничто в мире не может быть важнее рождения ребенка! Поверьте мне! Ни титулы, ни что-то еще. Аугусто Лима сейчас эмоционально на небе! И я очень рад за него!

Думаете, этот эпизод говорит о Ясикявичюсе все? Я тоже так думал, пока не оказался в Каунасе в этом году. Перед игрой с ЦСКА несколько российских журналистов с литовскими коллегами пошли в самый известный в этом городе бар (если там вообще известно что-то кроме «Жальгириса»). Минут через 20 пришел Ясикявичюс с группой тренеров ЦСКА, знакомых ему по «Панатинаикосу». Разговор у стойки затянулся, но никто из посетителей не смел беспокоить тренера, понимая, что сейчас его свободное время. А сам он - совершенно спокойно общался с старыми друзьями. Понимая, что игра, пусть и самая важная (а кому, как не ему понимать про противостояние с ЦСКА?) - это только игра.

И в нее, кстати, нужно именно играть. И делать это при не самых мощных ресурсах его команда умеет. Думаю, по соотношению базовый уровень/достижения в этой Евролиге - именно «Жальгирис» лучшая команда.

Не верите? Спросите Василиса Спанулиса. Или просто посмотрите вот это.

«Жальгириса» не было в Финале четырех 19 лет. Собственно, когда он там был - это была еще прежняя эра турнира. И тогда он выиграл его. 10 минут в финале на площадке провел Дарюс Масколюнас, теперь - помощник Ясикявичуса.

Ну а у самого Шарунаса есть крайне драматичная история (не уступающая Мюнхену-1972) игры против «Жальгириса». В 2004-м в решающем матче за выход в Финал четырех он в составе «Маккаби» играл против каунасцев. За 2,2 секунды до конца при счете 81:84 получил 5-й фол, ушел с площадки и первым делом поздравил вернувшегося из НБА Сабониса и тренера Антанаса Сирейку. Уселся на скамейку и заплакал - финал в том году игрался в Тель-Авиве и могучий «Маккаби», казалось, теперь попасть туда не мог никак. Но - попал (и потом выиграл). Как? А вот так.

История закольцована. Долгое время не пользовавшийся большой популярностью у болельщиков «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс (он играс за «Лиетувос Ритас», а в «Жальгирисе» провел лишь последний игровой сезон) теперь ведет его в важнейший бой, 19 лет спустя. На пути - «Фенербахче».

Если вдруг в Белграде в финале сыграют ЦСКА и «Жальгирис» - это будет настоящий финал мечты. Кто-то вернется в детство, кто-то в юность. Но это будет невероятно круто. И если наш ЦСКА в финала завсегдатай (15 участий и 3 победы в турнире), то его заклятый еще по временам СССР соперник не был там в новой эре ни разу. Сюжет?

Личное дело

Шарунас Ясикявичюс, 42 года, рост 195 см, играл на позиции разыгрывающего.

Учился (в том числе и баскетболу) в Solanco High School (Пенсильвания, США), затем в университете Мэрилэнда.

Выступал за команды: «Лиетувос Ритас», «Олимпия» (Любляна), «Барселона», «Маккаби», «Индиана Пейсерс», «Голден Стейт Уорриорз», «Панатинаикос», «Фенербахче», «Жальгирис». В тренерском штабе каунасцев с 2014-го, главный тренер с 2016-го.

Бронзовый призер Олимпиады-2000

Чемпион Европы-2003 и MVP турнира. Игрок года в Европе-2003

Чемпион Словении, Испании (2 раза), Израиля (2 раза), Греции (2 раза)

4-х кратный победитель Евролиги (2003, 2004, 2005, 2009). MVP Финала четырех-2005