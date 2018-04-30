Лучше всего запоминается последнее, но с другой стороны – и хорошее тоже. Когда под конец похода в ресторан вас безбожно обсчитывают, впечатления от еды, конечно, мигом вылетают из головы. Даже если повар честно сделал свою часть работы, и только что вы блаженно причмокивали, отправляя в рот очередной ломтик, и прислушивались к ощущениям в желудке и в кошельке, подумывая, не попросить ли добавки. Однако позже, отскандалив с официантом и придя домой, вы непременно вспомните, как там было вкусно.

Нечто подобное произошло с серией между «Химками» и ЦСКА, которая завершилась судейским «ляпом» на последних секундах четвертого матча. Но эту тему «Советский спорт» разбирал уже столь неоднократно и подробно, что возвращаться к ней я не буду вообще. Наоборот, сегодня – ни слова о судействе!

ГРЕКОВ ТАКИЕ «ХИМКИ», ВИДИМО, ОБЫГРАЛИ БЫ

Между прочим, это была не только первая «внутрироссийская» серия плей-офф Евролиги, но и вообще первая «внутренняя» серия с 2011 года. Раньше, если брать 14-летний период после возвращения четвертьфиналов в систему турнира, встречаться между собой на этой стадии доводилось клубам только из одной страны – Испании. Которая по представительству в главном еврокубке постоянно опережает всех, находясь, можно сказать, на особом положении. Нашим же (кроме ЦСКА) все время приходится пролезать в элиту с серьезным боем, и все-таки постепенно Россия берет свое. Две команды в «Финале четырех» у нее уже были (в 2016-м), теперь вот есть и «целиком собственный» четвертьфинал.

Не считая суде… (молча-а-а-ать!) серия удалась на славу. Попади «Химки» на другого соперника – допустим,на одну из греческих команд, – и с такой игрой они и без преимущества своей площадки всерьез претендовали бы на место в «Финале четырех». Ничуть ни хуже «Жальгириса» с «Реалом», выбивших из турнира соответственно «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Качество баскетбола, показанного подмосковным клубом, позволяет говорить об этом определенно.

А ведь перед четвертьфиналом казалось, что все идет к очередным 3-0, которые химчане не раз получали от ЦСКА в плей-офф национального чемпионата. Но им, к счастью, удалось вернуть в строй практически всех травмированных – в то время как армейцы, напротив, потеряли сначала Кайла Хайнса, а затем, уже по ходу серии, и Нандо Де Коло. Вместо подавляющего преимущества ЦСКА по составу получилось если не равенство, то что-то довольно близкое к нему.

Главное для меня в этих четырех матчах вот что: пропало ощущение предсказуемого результата.

ОДИН СПЛОШНОЙ «ПОПОЛАМ»

Да понятно, что«Химки» проиграют. Как всегда… Ну и что? Еще куча временидо конца… Видишь, ЦСКА уже начинает переламывать... Х-м, а чего это они все держатся и держатся?Вон даже догоняют. Охамели что ль совсем… Смотри-ка, и правда концовка… Ничего себе, прямо из кольца мяч выскочил! А если бы попал?.. Нет, слушай, ну я же говорил. Тут все ясно. Разок «зарубились», а дальше все по накатанному пойдет…

«По накатанному» – так и не пошло. Лишь в матче №2 с «реактивным шоу»Серхио Родригеса армейцы более-менее контролировали ход событий, а в остальных – в лучшем (для ЦСКА) случае все было «пополам». Совершенно. И одному баскетбольному богу известно (хотя и ему – не факт), как пошли бы дела в пятой, решающей игре, дойди до нее дело. Конечно, москвичи считались бы фаворитами. Однако «Химки» по ходу этого четвертьфинала столько раз доказали свою боеспособность, что давать уверенные прогнозы было бы, мягко говоря, самонадеянно. Я по крайне мере бы не решился.

Вот почему армейцы так шумно радовались своей мытищинской победе в пятницу. По идее, для них «Финал четырех» – обычное дело. Седьмой подряд, 15-й за 16 лет. В предыдущие годы команда реагировала на завершение 1/4 очень спокойно. Секундомер дотикал, судья свистнул, счет на табло – наш, «бери шинель, пошли домой». Ну, то есть, поехали – из Испании, Греции, с Луны – неважно. «Химки» же заставили ЦСКА выдержать настоящую битву, выложиться на все сто. Отсюда и эмоции.

Как химчанам это удалось? Прежде всего я отметил бы их селекцию. Да, в команде не хватает центрового, но в остальном игроки не только классные, но и – что важно – все очень разные. Томас совершенно не похож на Робинсона, Робинсон – на Моню, а Моня – на Ханикатта, хотя амплуа у них, в принципе, одно. Как и у Энтони Гилла, который свой единственный профессиональный год между окончанием университета «Вирджиния» и приходом в «Химки» провел в заштатном турецком клубе «Есилгиресун» (слыхали?), а в среду во второй половине матча №3 набрал 14 очков и сделал практически невозможное: сломал ЦСКА.

Плюс ГеоргиосБарцокас, вовремя «подхваченный» после неудачного сезона в «Барселоне». Помните не такие уж давние времена, когда «Химки» тратили кучу денег на «супертренеров» вроде СерджоСкариоло или КястутисаКемзуры? Похоже, они остались в прошлом – и слава богу.

Ну и, конечно, Алексей Швед…

ШВЕД: 13 МИНУТ «ПО ДЖОРДАНУ»

На мой вкус, в споре за титул MVP Евролиги у него есть только один конкурент, которому MVPвсе равно не дадут – игрокам, набирающим по 8 очков за матч, такие звания давать не принято. В серии с ЦСКА Швед показал баскетбол не просто уровня НБА, а «НБА с европейской добавкой»: более командный, более разнообразный, более лидерский. С постоянным (и часто успешным) поиском оптимального баланса между бросками и проходами, своими атаками и передачами на других, нападением и защитой. А еще – совершенно невозмутимый: даже когда за минуту до конца матча №4 он восьмым по счету точным трехочковым впервые за долгое время вывел «Химки» вперед, доведя свой снайперский «багаж» до 36 очков (разумеется, рекорд сезона), то и глазом не моргнул, и рук выше пояса не поднял. Только чуть пригнул инстинктивно голову, когда кто-то из восхищенных партнеров толкнул его в спину.

Это были божественные 13 минут. Они начались при счете «+17» в пользу ЦСКА, закончились при «+2» в пользу «Химок» и вместили в себя 20 «шведских» очков. По сравнению с регулярным чемпионатом его результативность в плей-офф заметно увеличилась: 24,3 очка за матч вместо 21,4. При том, что «выросли» и голевые передачи: 5,8 против 5,2!

Вам это никого не напоминает?.. Да конечно же Майкла Джордана!

Кто «конкурент Шведа, которому не дадут MVP»? Кайл Хайнс. Он травмирован, но, как и Де Коло, еще может вернуться в строй к «Финалу четырех», который пройдет 18-20 мая в Белграде. «Химки» свою работу сделали здорово – теперь пришел черед ЦСКА, а ему предстоит малоприятное свидание с «Реалом». Причем там очень вовремя (хотя для нас – наоборот, невовремя) вернулся в строй MVP предыдущей Евролиги Серхио Юль. Именно так правильно произносится фамилия разыгрывающего сборной Испании: запись последнего матча 1/4 между «Реалом» и «Панатинаикосом» я смотрел по испанскому телеканалу и с испанскими комментаторами, которые в данном вопросе компетентны априори.

И Юль там был очень хорош – пусть по ходу игры «Реал» и «свалился» с «+22» до «+3». Команда у испанцев ломкая, но сильная и звездная. Так что полуфинал у ЦСКА будет тяжелым. И мы еще обязательно о нем поговорим, причем не однажды. Просто не сейчас. Времени еще достаточно.