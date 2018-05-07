Пока лучшие команды Евролиги готовятся к «Финалу четырех», турнир параллельно собирается объявить, кто станет лучшим игроком сезона.

Алексей ШВЕД

Страна: Россия

Клуб: «Химки» (Россия)

Объективно – Швед в нынешнем сезоне был самым ярким и эффектным игроком Европы. Как задал темп еще на Евробаскете, став лучшим снайпером чемпионата, так и продолжил феерить в Евролиге. Россиянин принял участие во всех 34 играх «Химок», что тоже – достижение (ни одному из лидеров других топ-клубов подобного не удалось), при этом лишь раз набрав меньше 15 очков (в одной из встреч четвертьфинала с ЦСКА). Зато обновил ряд рекордов, наколотив 107 трех и показав самую высокую результативность в истории турнира – 21,8 очка за матч! Кроме того, Швед – второй в сезоне по полезности (20,4), пятый – по перехватам (1,3), шестой – по передачам (6,5). Во многом именно благодаря ему «Химки», наконец-то, попали в плей-офф, где дали жесткий бой армейцам. О том, как сильно и самоотверженно защитник тащил их в Белград, красноречиво говорит последняя встреча (та самая, проигранная желто-синими из-за спорного решения судей на последних секундах) – Алексей выбил 36 очков (рекорд плей-офф), попал 8 трех (рекорд плей-офф!), раздал 6 ассистов… Безусловно, нынешний сезон – лучший в его карьере. И будет странно, если Швед не попадет в шорт-лист номинантов на MVP. Вот достанется ли ему сам кубок? Статистика – статистикой, но все команды всех предыдущих MVP (титул вручается с 2005 года) были в «Финалах четырех». А «Химки» туда не попали…

Люка ДОНЧИЧ

Страна: Словения

Клуб: «Реал» (Испания)

Словенец, как и Швед, задал свой темп еще на Евробаскете, наравне с Гораном Драгичем став главным героем своей родной сборной, сенсационно взявшей в Стамбуле золото. При том, что парню – вообще-то, всего 19 лет (и то – исполнилось в феврале)… Понятно, что летом Дончич отправится на драфт и будет выбран в топ-5, после чего поедет в НБА. И покинуть Европу с кубком MVP Евролиги – вот это было бы особенно красиво!

В этом сезоне Дончич стал явным лидером «Реала» – при том, что звезд в Мадриде хватает и так. Люка – самый полезный игрок сезона в турнире (21,8), при этом – четвертый по набранным очкам (16,1). Он делал дабл-даблы и через подборы, и через передачи, что для Европы – само по себе редкость, а 33 очка в кольцо «Олимпиакоса» стали рекордом последнего регулярного чемпионата (Швед перебил эти цифры только в плей-офф). Посмотрим, хватит ли этого, чтобы получить MVP.

Палюс ЯНКУНАС

Страна: Литва

Клуб: «Жальгирис» (Литва)

«Жальгирис» в «Финале четырех» – пожалуй, главная сенсация сезона. И поездку в Белград было бы нереально получить, не будь в составе каунасцев Паулюса Янкунаса. Ветеран отыграл в 33 матчах, 32 раза выходя в стартовой пятерке, набирая по 11,4 очка и делая по 4,9 передачи. Цифры, сами по себе, не слишком яркие, но вклад в игру команды у литовца – огромен! Это он «решал» в последних матчах регулярки, вытаскивая «Жальгирис» в плей-офф. И он же задал темп в четвертьфинале, где клуб из Каунаса неожиданно для многих прошел «Олимпиакос».

Нандо ДЕ КОЛО

Страна: Франция

Клуб: ЦСКА (Россия)

У ЦСКА нет явного лидера. Но есть лидер по цифрам. И тут Де Коло – опять лучший. MVP Евролиги-2016 провел новый яркий сезон, попадая 51 процент трехочковых (4-й результат в лиге), набирая по 16,9 очка за матч (больше – только у Шведа) и раздавая по 3,9 передачи. Финальный коэффициент полезности – 19,8 (третий после Дончича и Шведа). При этом клуб стал лучшим в регулярке и уверенно (хотя не без проблем) пробился в «Финал четырех»! Игроки ЦСКА уже четырежды были MVP турнира (Папалукас в 2007, Шишкаускас в 2008, Кириленко в 2012-м и Де Коло в 2016-м). Возможно, Нандо добудет еще один почетный, пятый кубок.

Ник КАЛАТЕС

Страна: Греция

Клуб: «Панатинаикос» (Греция)

Вернувшись из НБА, Калатес быстро стал лидером «Пао», и в этом сезоне был неудержим! Не столько в набирании очков (хотя 14,5 в среднем за матч – тоже достойно), сколько в организации атак. 8 передач за игру – лучший результат Евролиги. С запасом! Причем в защите грек отыгрывал также достойно – по перехватам он тоже первый в нынешнем сезоне (1,7). Индекс полезности – 18,5 – и четвертое место. Понятно, что Калатес – тоже серьезный претендент на MVP. Но, как и Шведу, ему может помешать тот факт, что «Панатинаикос» не поедет в Белград – клуб не справился в четвертьфинале с «Реалом».