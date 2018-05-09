ЗАПУТАННЫЙ КЛУБОК

Это был предпоследний игровой день. В регулярном первенстве теперь осталось провести лишь пять матчей. Все они состоятся в субботу и расставят восемь сильнейших клубов по местам не только в итоговой таблице, но и в сетке плей-офф. На данный момент известны семь четвертьфиналистов: седьмым во вторник стал «Нижний Новгород», выигравший дома упорную концовку у саратовского «Автодора».

На последнюю путевку в плей-офф претендуют три команды из республик бывшего СССР: «Цмоки-Минск», ВЭФ и «Астана». Причем белорусский клуб хоть и занимает пока восьмое место, удержаться на нем вряд ли сумеет. Для этого минчанам нужно либо побеждать «Зенит» в Санкт-Петербурге, либо надеяться, что «Парма» выиграет у самого ЦСКА. При том, что пермяки уже потеряли все шансы на 1/4, а для армейцев субботняя игра станет последней репетицией перед «Финалом четырех» Евролиги. Так что единственный зарубежный четвертьфиналист Единой лиги ВТБ, видимо, будет представлять Латвию или Казахстан. ВЭФ завершил двухкруговой марафон еще 5 мая, «Астане» же 12-го кровь из носу нужна домашняя победа над «Автодором».

Хотя у саратовцев – своя турнирная история: дележ с «Химками»5-го и 6-го мест, из которых еще непонятно какое лучше. В 1/4 преимущества свой площадки ни то, ни другое не дают, а в 1/2 шестая команда, в отличие от пятой, не пересекается с ЦСКА. Напомню, что лучший клуб Единой лиги помимо армейцев (то есть, вероятно, их соперник по финалу) получит место в Евролиге на следующий сезон. И если саратовцев это вряд ли сильно волнует, то «Химки», только что навязавшие землякам-армейцам борьбу в плей-офф главного еврокубка, - дело другое.

В общем, турнирная ситуация в Лиге ВТБ очень запутанная. И сегодняшние матчи, проходившие параллельно в Подмосковье и Питере, не шибко ее прояснили.

«ЛОКО»: «+27» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

Казанский УНИКС после равной первой половины во второй постепенно оторвался от «Зенита»: в начале четвертого периода разница достигала 17 очков. Гости и защищались неплохо, и в атаке метко «стреляли» из-за трехочковой линии (11 из 21 – 52,4 процента реализации). А у питерской команды провалил матч снайпер Кайл Курич (одно очко за 19 минут), да и Сергей Карасев (броски с игры – 4 из 13) отнюдь не блистал, совершив несколько промахов из-под самого кольца.

В результате УНИКС завершил регулярный чемпионат уверенной победой и даже поднялся на первую строчку в турнирной таблице, обойдя ЦСКА! Конечно, армейцы 12 апреля наверняка оформят обратную «рокировку». Но и в этом случае победитель «регулярки» определится только по личным встречам, пусть в них москвичи и имеют подавляющее преимущество над казанцами.

В Химках сегодня борьбы не получилось: уже в первой половине хозяева паркета уступали «Локомотиву» аж 27 очков, а в третьей четверти доходило и до 29. У подмосковной команды не играли Гилл, Андерсон и Тодорович, однако у краснодарцев потерь тоже хватало: отсутствовали Коллинз, Антипов и Кулагин-старший. Правда, у железнодорожников теперь есть Йонас Мачюлис…

33-летний призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Литвы (по итогам ЧЕ-2015 его даже включили в символическую пятерку турнира) недавно перешел в «Локо» из мадридского «Реала». При росте 198 см Мачюлис играет мощного форварда, хотя начинал карьеру как третий «номер». В матче с «Химками» он ограничился 6 очками (в предыдущей игре было 22), но был весьма активен и вообще видно: литовец вполне может стать новым лидером краснодарской команды.

КРАСНОДАР – ХИМКИ УЖЕ В 1/4?

Эта победа окончательно и бесповоротно закрепила «Локо» на третьем месте. «Зенит» же теперь точно будет четвертым. Но во всех остальных участках «зоны плей-офф» перестановки еще возможны. Начиная с легко предсказуемых вроде ситуации УНИКС-ЦСКА и заканчивая совершенно непонятными, как у «Автодора» с «Химками». Подмосковный клуб отстает на одну победу, имеет минимальное преимущество над конкурентом по личным встречам и в субботу будет фаворитом в Красноярске, тогда как саратовцам в Астане наверняка придется непросто, но…

Химчане оказались на крайне сложной развилке. Да, они могут, оставшись шестыми, «убежать» от полуфинала с ЦСКА, но тогда резко возрастает риск остаться без полуфинала вовсе. Ведь в этом случае подмосковная команда в 1/4 выходит на тот самый «Локо», который изрядно «накостылял» ей сегодня.

Кстати, в последний день чемпионата «Автодор» и «Химки» играют в одно и то же время:12.00 по московскому.

Будет интересно.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Химки – Локомотив –83:90 (21:31, 15:27, 15:22, 32:10)

Химки:Швед (25), Ханикатт (15), Моня (10), Вяльцев (10).

Локомотив:Бэбб (22), Рэгленд (18), Элегар (11+11 подборов), Хвостов (7+8 передач).

Зенит – УНИКС – 82:99 (27:22, 23:29, 14:24, 18:24)

Зенит:Карасев (19), Уиттингтон (17), Харпер (14), Валиев (11), Рейнольдс (4+8 передач).

УНИКС:Эджим (16), Д.Смит (14), Колом (11+8 передач),

И В П % 1 2 3 4 5 6 7 8 УНИКС ЦСКА Локомотив Зенит Автодор Химки Нижний Новгород Цмоки-Минск 24 23 23 23 23 23 23 23 22 21 17 15 13 12 9 8 2 2 6 8 10 11 14 15 91,7 91,3 73,9 65,2 56,5 52,2 39,1 34,8 9 10 11 12 13 ВЭФ Астана Парма Енисей Калев 24 23 23 23 24 8 7 7 6 6 16 16 16 17 18 33,3 30,4 30,4 26,1 25,0

Оставшиеся матчи

12 мая, суббота

Парма – ЦСКА

Нижний Новгород – Локомотив

Зенит – Цмоки-Минск

Енисей - Химки

Астана –Автодор

Личные встречи между «соседями» по таблице

ЦСКА – УНИКС: победы 2-0, разность очков +30

Локомотив – Занит: 1-1/+2

Химки – Автодор: 1-1/+1

Нижний Новгород – Цмоки-Минск: 1-1/-1

Цмоки-Минск – ВЭФ: 1-1/-5

Цмоки-Минск – Астана: 1-1/-9

Цмоки-Минск – Парма: 2-0/+8

ВЭФ – Астана: 1-1/-2

ВЭФ – Парма: 1-1/-7

Астана – Парма: 1-1/0

Вероятные пары 1/4 финала

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – Астана (8)

УНИКС (2) – Нижний Новгород (7)

Локомотив (3) – Автодор(6)

Зенит (4) – Химки (5)

Серии 1/4 финала пройдут до трех побед по схеме «1-2-2». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие более высокие места в регулярном чемпионате. Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырех», где определяют чемпиона и призеров Единой лиги ВТБ-2017/18. «Финал четырех» пройдет 8-10 июня в Москве. Полуфинальные пары составляются так: 1/8 (победитель серии между 1-й и 8-й командами регулярного чемпионата) – 4/5, 2/7 – 3/6.