Мадридский клуб, с которым московским армейцам через неделю играть в полуфинале Евролиги, одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Испании.

19 «ТРЕШЕК» И ТРИПЛ-ДАБЛ ДОНЧИЧА

Минувшей ночью жертвами «Реала» стали аутсайдеры из «Севильи». На своем паркете столичная команда устроила эффектное шоу, реализовав 19 (!) трехочковых из 32-х. А 19-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич показал стопроцентную меткость во всех видах бросков и сделал трипл-дабл: 17 очков, 10 подборов и 10 голевых передач. Итоговый результат матча – 104:89.

Эта победа стала для «Реала» не только десятой кряду в национальном первенстве, но и четвертой всего за 11 дней. С «Севильей» мадридцы играли в составе близком к оптимальному (не хватало лишь аргентинца Факундо Кампаццо, у которого травма), зато до этого тренер Пабло Ласо, опасаясь столь плотного календаря перед «Финалом четырех», «пачками» выводил игроков из заявки по малейшему поводу, будь то небольшое недомогание или просто усталость. Тот же Дончич пропустил два матча подряд, а 6 мая против «Сан-Себастьяна» команда вообще вышла на площадку вдесятером, без пяти основных баскетболистов!

Соперникам это, впрочем, не помогло. Хотя с турнирной точки зрения результат для «Реала» совершенно ничего не значил: сейчас в активе у Королевского клуба – 29 побед при лишь трех поражениях, и он давно обеспечил себе первое место в испанской «регулярке». Ближайшие преследователи – «Барселона» и «Баскония» – отстали далеко: по 22-9.

ЮЛЬ ЗДОРОВ. И О-О-ОЧЕНЬ ГОЛОДЕН

Последней репетицией перед белградским «Финалом четырех» для «Реала» станет воскресный матч в Мурсии (ЦСКА, напомним, в субботу проводит аналогичную гостевую встречу Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой»). Но в любом случае 18 мая армейцам придется иметь дело вовсе не с той командой, которую они «разложили» в Москве за 18 стартовых минут (50:24!) и которая в регулярном чемпионате Евролиги финишировала только пятой. «Реал» не просто «на ходу» – он летит вперед, сметая с дороги всех противников без разбора.

Пожалуй, отправной точкой этого подъема стало возвращение в строй MVP предыдущей Евролиги Серхио Юля, не игравшего весь сезон, аж с прошлого лета. Плеймейкер сборной Испании вернулся по ходу четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Панатинаикосом», которую мадридцы начали с кошмарных «-28», но затем взяли три матча подряд и оформили путевку в Белград.

Никаких последствий тяжелой травмы колена у Юля не видно. Он как прежде резок, быстр и точен в передачах-бросках – словно и не пропадал никуда на полгода с лишним. А уж эмоции у изголодавшегося по баскетболу испанца сейчас просто бьют через край. И этим он здорово «заводит» партнеров. В тех самых двух недавних матчах, когда в составе «Реала» не было Дончича, Юль провел на площадке всего 27 минут, но успел набрать 32 очка. Наблюдая за его вдохновенной игрой, поневоле задумываешься: может, за время отсутствия Юля мы просто забыли, кто лучший баскетболист клубной Европы, а сам он этим лучшим быть и не переставал?

ОНИ – ТАКИЕ ЖЕ ФАВОРИТЫ, КАК «ФЕНЕР» И ЦСКА

И ведь теперь рядом с Юлем – совсем не тот Дончич, что был прошлой весной. Повзрослевший, возмужавший, чемпион Европы-2017, один из главных кандидатов в новые MVP Евролиги – а затем и в первые номера драфта НБА. Похоже, 18 мая ЦСКА придется иметь дело с, пожалуй, сильнейшей на континенте парой защитников. Правда, сейчас Юль с Дончичем редко играют вместе, больше меняя друг друга. Но в конце матча, если его судьба не решена, Ласо без вопросов отправляет на паркет их обоих. С соответствующими последствиями для соперника.

Еще пару недель назад я был убежден, что чемпионом Евролиги-2017/18 станет или ЦСКА, или «Фенербахче». Теперь же вынужден признать: фаворитов трое (при всем уважении к четвертому финалисту «Жальгирису») – как, собственно, и считалось перед началом сезона. Более того: на символически первое (по шансам) место в этом «трио равных» сейчас так и тянет поставить именно «Реал».

Или я все-таки опять ошибаюсь?..

Клубы-лидеры по количеству титулов чемпиона Евролиги

1 Реал (Испания) 9 (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015) 2 ЦСКА (Россия) 7 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016) 3 Панатинаикос (Греция) 6 (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011) 4-5 Маккаби Т-А (Израиль) 5 (1977, 1981, 2004, 2005, 2014) 4-5 Варезе (Италия) 5 (1970, 1972, 1973, 1975, 1976) 6-9 Олимпиакос (Греция) 3 (1997, 2012, 2013) 6-9 Югопластика (Югославия) 3 (1989, 1990, 1991) 6-9 Милан (Италия) 3 (1966, 1987, 1988) 6-9 СКА Р (СССР) 3 (1958, 1959, 1960)

Расписание «Финала четырех»-2018

18 мая, пятница

19.00. 1/2 финала. «Фенербахче» (Турция) – «Жальгирис» (Литва)

22.00. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)

20 мая, воскресенье

18.00. Матч за 3-е место

21.00. Финал

Время начала матчей – московское.