Рецепт для ЦСКА: «Реал» не обыгрывают – его ломают
В пятницу в Белграде начинается «Финал четырех» Евролиги. В полуфинале ЦСКА предстоит битва с испанским «Реалом».
Удивительно, но это будет, можно сказать, первая настоящая встреча двух самых титулованных клубов континента в «Финале четырех» за все три десятилетия его существования (финальные мини-турниры проводятся в таком формате с 1988 года).
Правда, если быть точным де-юре, то два раза пути армейцев и мадридцев все-таки пересекались – в 1996-м, когда ЦСКА добрался до «Финала четырех» впервые, и в прошлом, 2017-м, когда он сделал это в 15-й раз. Но те «свидания» пришлись на утешительные игры за третье место, которые известны своей «полутоварищескостью» и которые не стоит воспринимать всерьез – пусть успех в обоих случаях и был на стороне российского клуба.
Тогда по каким же матчам можно судить о предстоящем полуфинале?
Вопрос на самом деле не так прост. И, пораскинув как следует мозгами, я пришел к выводу, что стоит поподробнее изучить две вещи. Во-первых, выступления «Реала» в «Финалах четырех» при его нынешнем тренере Пабло Ласо, а во-вторых, очные встречи испанцев с ЦСКА в течение последних трех лет. До этого – не показательно. Слишком сильно команды отличались от нынешних – например, у армейцев в Мадриде-2015 (пусть уже под руководством Дмитриса Итудиса) играли Александр Каун, Сонни Уимз и, что еще важнее, нынешний президент РФБ Андрей Кириленко. Согласитесь, ничего общего с Белградом-2018 это не имеет.
Так что берем последние три сезона и… обнаруживаем нечто весьма любопытное.
«+20» ТУДА – «+20» ОБРАТНО
Оказывается, ни в одном из семи матчей ЦСКА – «Реал» на этом отрезке не было упорной концовки. Даже в ноябре 2016-го, где, несмотря на итогово-минимальные «+1», ЦСКА получил «-13» на 7-й минуте, а потом ответил рывком 24:2 и в оставшееся время не дал сопернику ни одного реального шанса.
Или берем последнюю игру, из московского февраля этого года. Пусть финальный свисток зафиксировал победу армейцев с преимуществом лишь в шесть очков, но ведь на 18-й минуте у них было «+26». А все, что дальше, – извините, всего лишь подробности. И наоборот: в Мадриде что в нынешнем, что в предыдущем сезонах уже «Реал» выигрывал достаточно уверенно.
То, что матчи как правило получались весьма результативными и победитель набирал больше 90 очков, – это как раз понятно. Все-таки ЦСКА и «Реал» – самые «забивучие» клубы Евролиги четырех (!) последних лет. Но чтоб ни одной концовки…
Переходим к «Финалам четырех» Королевского клуба и… видим практически то же самое. Сплошные разгромы разной степени уверенности как в одну сторону, так и в другую. Например, на своем паркете три года назад «Реал» не встретил серьезного сопротивления ни в 1/2, ни в финале. Зато я прекрасно помню (сам сидел на трибуне) их игру за титул с «Олимпиакосом» в Лондоне-2013, когда испанцы вдоволь накрасовались в первой четверти («+17»), но потом были положены оборонительно-позиционными греками на обе лопатки и пропустили «сотню». А через год в Милане получили по схожей схеме от «Маккаби» Дэвида Блатта, которого в «Финале четырех» вообще никто толком не ждал. Тогда в овертайме на паркете была только одна команда, из Израиля, и пятиминутка завершилась с разницей в 12 очков. Кстати, двумя днями ранее все опять же было наоборот: «Реал» нокаутировал своих «старых приятелей» из «Барселоны» со счетом 100:62.
НАШИ – ТАКИЕ ЖЕ. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕТ?
В общем, картина складывается вполне отчетливая. Когда у этой команды идет игра, когда ей дают разбросаться и разбежаться, то справиться с ней практически невозможно. По крайней мере на том отрезке, пока идет это самое «идет». Но затем она с таким же успехом может развалиться и отдать «двадцатник» за считанные минуты.
Вам это ничего не напоминает?
Ну, например, финал Евролиги-2015/16, когда ЦСКА «привез» те самые «+20» «Фенербахче», успешно растерял их без остатка, еле-еле добился овертайма – и победил в нем. Или возьмем печальную историю шестилетней давности с еще одним армейским финалом, уже против «Олимпиакоса». У наших – 19 очков запаса за 12 минут до конца, а в итоге они терпят поражение одним броском с финальной сиреной.
Они похожи, понимаете? Два самых атакующих клуба Европы, которые то несколько минут заставляют нас хвататься за голову от восхищения, то – порой сразу, без всякого перерыва – уже от ужаса.
Так кто же победит?
Ну, ответ, по-моему, очевиден: тот, кто сможет выдать свой ударный отрезок – и не допустить такой отрезок у противника. Сыграть в атаке как ЦСКА/«Реал», а в защите – примерно как «Олимпиакос». Шансы сделать первое у испанцев, пожалуй, повыше. Зато сделать второе – уже скорее у нас. Пусть с возвращением в строй Серхио Юля они с Лукой Дончичем составляют сильнейшую пару защитников на континенте, зато спецов по обороне в ЦСКА все-таки больше. Надеюсь, это сработает.
А играть в «беги-бросай» с «Реалом» бессмысленно. Его надо ломать.
Все матчи между ЦСКА и «Реалом» за последние три сезона:
- 7.01.2016. Москва. Топ-16. ЦСКА – «Реал» – 95:81.
- 2.03.2016. Мадрид. Топ-16. «Реал» – ЦСКА – 87:96.
- 11.11.2016. Москва. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Реал» – 91:90.
- 6.01.2017. Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 95:85.
- 21.05.2017. Стамбул. «Финал четырех». За 3-е место. ЦСКА – «Реал» – 94:70.
- 19.10.2017. Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 82:69.
- 1.02.2018. Москва. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Реал» – 93:87.
Всего: победы – 5-2 в пользу ЦСКА, средняя разность очков – 89,0-84,6.
Достижения соперников в «Финалах четырех» Евролиги
|
|
ЦСКА
|
«Реал»
|
За все 30 лет проведения
«Финалов четырех»:
|
16
|
9
|
При нынешних тренерах:
Сезоны
|
4-й (Дмитрис Итудис)
|
7-й (Пабло Ласо)
|
Чемпионские титулы
|
7 (2-е место)
|
9 (1-е место)
Все игравшие за «Реал» в Евролиге-2017/18
|
|
Амплуа
|
Гражданство
|
Возраст
|
Рост
|
Игры*
|
Минуты
|
Очки
|
Лука Дончич
|
Защитник
|
Словения
|
19
|
199
|
31 (15)
|
25,7
|
16,1
|
Серхио Юль
|
Защитник
|
Испания
|
30
|
190
|
2 (0)
|
18,9
|
9,5
|
Густаво Айон
|
Центровой
|
Мексика
|
33
|
208
|
16 (9)
|
23,3
|
9,4
|
Трэй Томпкинс
|
Форвард
|
США
|
27
|
208
|
27 (16)
|
21,4
|
9,4
|
Джейси Кэрролл
|
Защитник
|
США
|
35
|
188
|
34 (5)
|
16,1
|
9,4
|
Энтони Рэндольф
|
Форвард
|
Словения/США
|
28
|
211
|
19 (11)
|
18,7
|
8,8
|
Фелипе Рейес
|
Форвард
|
Испания
|
38
|
204
|
33 (5)
|
15,6
|
8,5
|
Факундо Кампаццо
|
Защитник
|
Аргентина
|
27
|
179
|
28 (26)
|
24,2
|
8,4
|
Руди Фернандес
|
Форвард
|
Испания
|
33
|
196
|
29 (2)
|
19,5
|
7,5
|
Фабьен Козер
|
Форвард
|
Франция
|
30
|
195
|
34 (23)
|
17,9
|
6,6
|
Вальтер Таварес
|
Центровой
|
Кабо Верде
|
26
|
220
|
27 (23)
|
17,6
|
6,5
|
Джеффри Тэйлор
|
Форвард
|
Швеция/США
|
28
|
201
|
32 (22)
|
20,9
|
6,1
|
Йонас Мачюлис
|
Форвард
|
Литва
|
33
|
198
|
22 (1)
|
12,9
|
3,0
|
Чессон Рэндл
|
Защитник
|
США
|
25
|
188
|
23 (0)
|
7,6
|
2,6
|
Санти Юста
|
Форвард
|
Испания
|
21
|
200
|
16 (10)
|
6,7
|
2,4
|
Дино Радончич
|
Форвард
|
Черногория
|
19
|
202
|
7 (2)
|
6,5
|
1,0
|
Огнен Кузмич
|
Центровой
|
Сербия
|
27
|
214
|
2 (0)
|
4,8
|
1,0
* В скобках – игры, начатые в стартовой пятерке