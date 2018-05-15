В пятницу в Белграде начинается «Финал четырех» Евролиги. В полуфинале ЦСКА предстоит битва с испанским «Реалом».

Удивительно, но это будет, можно сказать, первая настоящая встреча двух самых титулованных клубов континента в «Финале четырех» за все три десятилетия его существования (финальные мини-турниры проводятся в таком формате с 1988 года).

Правда, если быть точным де-юре, то два раза пути армейцев и мадридцев все-таки пересекались – в 1996-м, когда ЦСКА добрался до «Финала четырех» впервые, и в прошлом, 2017-м, когда он сделал это в 15-й раз. Но те «свидания» пришлись на утешительные игры за третье место, которые известны своей «полутоварищескостью» и которые не стоит воспринимать всерьез – пусть успех в обоих случаях и был на стороне российского клуба.

Тогда по каким же матчам можно судить о предстоящем полуфинале?

Вопрос на самом деле не так прост. И, пораскинув как следует мозгами, я пришел к выводу, что стоит поподробнее изучить две вещи. Во-первых, выступления «Реала» в «Финалах четырех» при его нынешнем тренере Пабло Ласо, а во-вторых, очные встречи испанцев с ЦСКА в течение последних трех лет. До этого – не показательно. Слишком сильно команды отличались от нынешних – например, у армейцев в Мадриде-2015 (пусть уже под руководством Дмитриса Итудиса) играли Александр Каун, Сонни Уимз и, что еще важнее, нынешний президент РФБ Андрей Кириленко. Согласитесь, ничего общего с Белградом-2018 это не имеет.

Так что берем последние три сезона и… обнаруживаем нечто весьма любопытное.

«+20» ТУДА – «+20» ОБРАТНО

Оказывается, ни в одном из семи матчей ЦСКА – «Реал» на этом отрезке не было упорной концовки. Даже в ноябре 2016-го, где, несмотря на итогово-минимальные «+1», ЦСКА получил «-13» на 7-й минуте, а потом ответил рывком 24:2 и в оставшееся время не дал сопернику ни одного реального шанса.

Или берем последнюю игру, из московского февраля этого года. Пусть финальный свисток зафиксировал победу армейцев с преимуществом лишь в шесть очков, но ведь на 18-й минуте у них было «+26». А все, что дальше, – извините, всего лишь подробности. И наоборот: в Мадриде что в нынешнем, что в предыдущем сезонах уже «Реал» выигрывал достаточно уверенно.

То, что матчи как правило получались весьма результативными и победитель набирал больше 90 очков, – это как раз понятно. Все-таки ЦСКА и «Реал» – самые «забивучие» клубы Евролиги четырех (!) последних лет. Но чтоб ни одной концовки…

Переходим к «Финалам четырех» Королевского клуба и… видим практически то же самое. Сплошные разгромы разной степени уверенности как в одну сторону, так и в другую. Например, на своем паркете три года назад «Реал» не встретил серьезного сопротивления ни в 1/2, ни в финале. Зато я прекрасно помню (сам сидел на трибуне) их игру за титул с «Олимпиакосом» в Лондоне-2013, когда испанцы вдоволь накрасовались в первой четверти («+17»), но потом были положены оборонительно-позиционными греками на обе лопатки и пропустили «сотню». А через год в Милане получили по схожей схеме от «Маккаби» Дэвида Блатта, которого в «Финале четырех» вообще никто толком не ждал. Тогда в овертайме на паркете была только одна команда, из Израиля, и пятиминутка завершилась с разницей в 12 очков. Кстати, двумя днями ранее все опять же было наоборот: «Реал» нокаутировал своих «старых приятелей» из «Барселоны» со счетом 100:62.

НАШИ – ТАКИЕ ЖЕ. ИЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕТ?

В общем, картина складывается вполне отчетливая. Когда у этой команды идет игра, когда ей дают разбросаться и разбежаться, то справиться с ней практически невозможно. По крайней мере на том отрезке, пока идет это самое «идет». Но затем она с таким же успехом может развалиться и отдать «двадцатник» за считанные минуты.

Вам это ничего не напоминает?

Ну, например, финал Евролиги-2015/16, когда ЦСКА «привез» те самые «+20» «Фенербахче», успешно растерял их без остатка, еле-еле добился овертайма – и победил в нем. Или возьмем печальную историю шестилетней давности с еще одним армейским финалом, уже против «Олимпиакоса». У наших – 19 очков запаса за 12 минут до конца, а в итоге они терпят поражение одним броском с финальной сиреной.

Они похожи, понимаете? Два самых атакующих клуба Европы, которые то несколько минут заставляют нас хвататься за голову от восхищения, то – порой сразу, без всякого перерыва – уже от ужаса.

Так кто же победит?

Ну, ответ, по-моему, очевиден: тот, кто сможет выдать свой ударный отрезок – и не допустить такой отрезок у противника. Сыграть в атаке как ЦСКА/«Реал», а в защите – примерно как «Олимпиакос». Шансы сделать первое у испанцев, пожалуй, повыше. Зато сделать второе – уже скорее у нас. Пусть с возвращением в строй Серхио Юля они с Лукой Дончичем составляют сильнейшую пару защитников на континенте, зато спецов по обороне в ЦСКА все-таки больше. Надеюсь, это сработает.

А играть в «беги-бросай» с «Реалом» бессмысленно. Его надо ломать.

Все матчи между ЦСКА и «Реалом» за последние три сезона:

7.01.2016. Москва. Топ-16. ЦСКА – «Реал» – 95:81.

Москва. Топ-16. ЦСКА – «Реал» – 95:81. 2.03.2016. Мадрид. Топ-16. «Реал» – ЦСКА – 87:96.

Мадрид. Топ-16. «Реал» – ЦСКА – 87:96. 11.11.2016. Москва. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Реал» – 91:90.

Москва. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Реал» – 91:90. 6.01.2017. Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 95:85.

Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 95:85. 21.05.2017. Стамбул. «Финал четырех». За 3-е место. ЦСКА – «Реал» – 94:70.

Стамбул. «Финал четырех». За 3-е место. ЦСКА – «Реал» – 94:70. 19.10.2017. Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 82:69.

Мадрид. Регулярный чемпионат. «Реал» – ЦСКА – 82:69. 1.02.2018. Москва. Регулярный чемпионат. ЦСКА – «Реал» – 93:87.

Всего: победы – 5-2 в пользу ЦСКА, средняя разность очков – 89,0-84,6.

Достижения соперников в «Финалах четырех» Евролиги

ЦСКА «Реал» За все 30 лет проведения «Финалов четырех»:

Участия в «Финалах четырех»

Чемпионские титулы 16

3 (2006, 2008, 2016) 9

2 (1995, 2015) При нынешних тренерах: Сезоны

«Финалы четырех»

Финалы

Чемпионские титулы 4-й (Дмитрис Итудис)

4

1

1 7-й (Пабло Ласо)

5

3

1 Чемпионские титулы

за всю историю Евролиги 7 (2-е место) 9 (1-е место)

Все игравшие за «Реал» в Евролиге-2017/18

Амплуа Гражданство Возраст Рост Игры* Минуты Очки Лука Дончич Защитник Словения 19 199 31 (15) 25,7 16,1 Серхио Юль Защитник Испания 30 190 2 (0) 18,9 9,5 Густаво Айон Центровой Мексика 33 208 16 (9) 23,3 9,4 Трэй Томпкинс Форвард США 27 208 27 (16) 21,4 9,4 Джейси Кэрролл Защитник США 35 188 34 (5) 16,1 9,4 Энтони Рэндольф Форвард Словения/США 28 211 19 (11) 18,7 8,8 Фелипе Рейес Форвард Испания 38 204 33 (5) 15,6 8,5 Факундо Кампаццо Защитник Аргентина 27 179 28 (26) 24,2 8,4 Руди Фернандес Форвард Испания 33 196 29 (2) 19,5 7,5 Фабьен Козер Форвард Франция 30 195 34 (23) 17,9 6,6 Вальтер Таварес Центровой Кабо Верде 26 220 27 (23) 17,6 6,5 Джеффри Тэйлор Форвард Швеция/США 28 201 32 (22) 20,9 6,1 Йонас Мачюлис Форвард Литва 33 198 22 (1) 12,9 3,0 Чессон Рэндл Защитник США 25 188 23 (0) 7,6 2,6 Санти Юста Форвард Испания 21 200 16 (10) 6,7 2,4 Дино Радончич Форвард Черногория 19 202 7 (2) 6,5 1,0 Огнен Кузмич Центровой Сербия 27 214 2 (0) 4,8 1,0

* В скобках – игры, начатые в стартовой пятерке