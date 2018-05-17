Перед «Финалом четырех» Евролиги, который начнется в пятницу в столице Сербии, на вопросы «Советского спорта» отвечает президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин.

– У ЦСКА нынешний «Финал четырех» – 15-й за последние 16 сезонов. Для вас это уже стало рутиной или вы ждете Белграда с не меньшим волнением, чем пять или десять лет назад?

– Через пару дней после четвертьфинала я общался с одним коллегой, и тот полушутя спросил: «Ну что, почиваете на лаврах?». Я ответил, что повода радоваться особого нет и до лавров еще далековато. А он – уже серьезно – сказал: «Вы разучились ценить собственные успехи». И был прав. Мы привыкли сами и приучили других к участию ЦСКА в решающих стадиях. Выход в «Финал четырех» не будит у нас столько эмоций, как у других команд. Хотя это все равно большое событие, кульминация сезона. К сожалению, чтобы понять его истинную цену, надо будет хотя бы раз туда не попасть. Тогда сразу вспомнится старая поговорка: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем». Ни один российский спортивный клуб по игровым видам спорта не может похвастаться такой многолетней стабильностью на международном уровне, как баскетбольный ЦСКА. Хочу отметить, что в нынешнем сезоне мы заметно увеличили посещаемость домашних игр, болельщики привыкли к «Мегаспорту». В этом году на большой арене мы в среднем собирали почти девять тысяч человек – на тысячу больше, чем в прошлом.

ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА ХАЙНСА И ДЕ КОЛО? ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ

– По сюжету белградский «Финал четырех» чем-то отличается от предыдущих?

– Тем, что в нем впервые с 1999 года будет «Жальгирис». А ЦСКА… Мы приезжали на «Финалы четырех» с игроками, только что восстановившимися после травм, как было с Теодосичем и Хряпой, приезжали и явными фаворитами, и, наоборот. Белградский финал – один из самых непредсказуемых за последние годы. Те же каунасцы, которых, вероятно, относят к аутсайдерам, в этом году обыгрывали и «Фенербахче», и нас.

– Стоят ли перед командой в Белграде конкретные задачи в плане результата – скажем, выйти в финал или даже взять титул? Или в таких ситуациях это ни к чему, чтобы не нагнетать лишнее напряжение?

– Можно как угодно относиться к формату «Финала четырех», но там всегда многое зависит от удачи. Глупо уверенно ставить задачу сорвать джек-пот, просто купив один лотерейный билет. Безусловно, мы едем в Белград с мыслями о победе. Но о победах ЦСКА думает всегда.

– В субботу в Перми первый матч после травм провели Кайл Хайнс и Нандо Де Коло. Насколько они успеют набрать форму?

– Предсказать это сейчас очень сложно. Естественно, их форма не будет оптимальной – чудес в медицине не бывает, хотя врачи проделали большую, кропотливую работу. И Нандо, и Кайл проводили блестящий сезон, так что эти травмы стали весьма неприятными. Они создали нам серьезные трудности в четвертьфинальной серии, и вообще добавили волнений. С другой стороны, я абсолютно уверен: Де Коло и Хайнс живут предстоящими матчами в Белграде и выложатся там на все сто. Они – настоящие лидеры, бойцы, профессионалы.

КЛАЙБЕРНА С ХАНТЕРОМ БРАЛИ ДЛЯ ИГРЫ «НАД КОЛЬЦОМ»

– Перед началом сезона вы говорили, что довольны селекцией на 80-90 процентов, но при этом делали законную оговорку: эти проценты – от ваших ожиданий. Насколько новички оправдали эти ожидания?

– Я говорил немного не так: что нам удалось удовлетворить собственные пожелания на 80-90 процентов. Чувствуете разницу? И сезон еще не закончен, давать окончательные оценки рано. Мне кажется, пока журналисты и болельщики довольны тем, как выглядят Родригес, Клайберн, Хантер. Они, безусловно, помогают команде, создают для нее новое измерение. Очень обидно за Вестерманна – раскрыть большой потенциал ему помешали травмы. Обыкновенный удар по бедру из-за чудовищного стечения обстоятельств выбил Лео из строя на половину сезона.

– С появлением Клайберна баланс в игре ЦСКА несколько сместился: теперь команда часто играет более мощной пятеркой с тремя форвардами…

– В предыдущие годы нам не хватало атлетизма. Умения, как говорят, сыграть над уровнем кольца. Клайберн и Хантер были приглашены именно с этой целью.

– Родригес, конечно, добавил ЦСКА скорости. Но насколько вы довольны его действиями, как дирижера атак и как лидера команды – не говоря уже о защите?

– Не хочу ни критиковать игроков, ни выступать их адвокатом. Идеальных баскетболистов не бывает. В Евролиге уж точно – разве что в НБА. Серхио – игрок высочайшего уровня и доказывает это в каждом матче. Посмотрите, как он перестроил свою игру по всем компонентам в серии с «Химками», когда команда лишилась Де Коло! Если же вас смущает сравнительно небольшое количество голевых передач в его личной статистике, то это тоже не случайно. В этом сезоне тренеры чаще используют игру на «больших» в позиции «пост» (то есть, находящихся вблизи щита, внутри или на границе трехсекундной зоны. – Прим. Л.Т.) и так называемые «изоляции», когда игрока с мячом специально оставляют с соперником один на один. При такой тактике общее число результативных передач у команды всегда снижается.

– Стало ли для вас сюрпризом то, как здорово прибавил в этом сезоне Хиггинс? Он действительно стал серьезно мощнее физически?

– Кори – выдающийся профи. Он много внимания уделяет своей физической форме и постоянно совершенствуется. Хиггинс прибыл в тренировочный лагерь в превосходных кондициях, залечил травму, которая здорово ему мешала. Сейчас у него – самый высокий вертикальный прыжок в ЦСКА. Ну а роль Хиггинса в команде изменилась естественным образом – исходя из его формы и кадровых обстоятельств. Все-таки мы лишились Теодосича и Джексона, иp-за травмы много пропустил Вестерманн. Неудивительно, что Кори пришлось чаще играть с мячом в руках.

– В прошлом году у ЦСКА было два явных лидера – Теодосич и Де Коло. А сейчас их то ли четверо – Де Коло, Родригес, Хиггинс и Клайберн, то ли даже пятеро, с учетом Хайнса. Не многовато? Ведь пять лидеров – это, можно сказать, что и ни одного. Или нет?

– Мне нравится наш баланс в этом сезоне. Мы не зависим от действий одного игрока, у команды больше атакующих вариантов, и сопернику трудно предугадать, кто возьмет на себя ответственность. При этом роли расписаны довольно четко, и я не сказал бы, что лидерство размыто. Напротив, Де Коло взял на себя часть функций Теодосича и сейчас, полагаю, чувствует себя даже увереннее – из-за отличного игрового и бытового взаимопонимания с Родригесом.

«РЕАЛУ» НАДО НАВЯЗЫВАТЬ БЫСТРЫЙ БАСКЕТБОЛ

– В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА занял первое место, а «Реал», с которым вам играть в полуфинале, – только пятое. Но в последнее время мадридский клуб набрал отменный «ход». Вы следите за тем, как они громят всех в Испании?

– Конечно, слежу и принимаю к сведению. С сильным соперником играть всегда интереснее. К концу сезона «Реалу» удалось вернуть в строй практически всех звезд, которых не хватало в «регулярке». Их тренеру Пабло Ласо пришлось непросто. Сначала он перестраивал игру, когда выбывали Юль, Айон, Томпкинс, Кузмич, вводил Тавареса. А потом снова переделывал все обратно – под возвращающихся звезд.

– Выделите один-два ключевых момента, от которых будет зависеть исход матча ЦСКА – «Реал»?

– Первое – это форма наших лидеров. На защиту против них «Реал» обязательно будет делать акцент. Второе: удастся ли навязать сопернику свою фирменную игру – агрессивную и быструю. В медленном позиционном нападении мадридцы, обладающие прекрасным набором центровых, чувствуют себя комфортнее.

– Чего вы ждете от атмосферы в огромном белградском зале? У кого из клубов будет больше поддержка? И, как вы думаете, на чьей стороне будут симпатии сербской публики?

– Можно предположить, что сербов на трибунах будет не так много. Местные болельщики не настолько богаты и вряд ли ждали выхода в «Финал четырех» от «Црвены Звезды». Тем не менее, к нам в Белграде относятся тепло. В том числе – болельщики и другого городского клуба, «Партизан». Надеюсь, сербы добавят голосов в поддержку ЦСКА. Рассчитываю, что и литовцы выступят на нашей стороне. Ведь в первом полуфинале многие красно-синие, уверен, будут болеть за «Жальгирис». Хотя и турок на «Финале четырех» опять должно быть немало. Вообще мне интересно: как распределятся те места в зале, которые не распределялись через клубные квоты, а продавались Евролигой в общем доступе.

Расписание «Финала четырех»-2018

18 мая, пятница

19.00. 1/2 финала. «Фенербахче» (Турция) – «Жальгирис» (Литва)

22.00. 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания)

20 мая, воскресенье

18.00. Матч за 3-е место

21.00. Финал

Время начала матчей – московское.