Двумя днями ранее прошлогодние чемпионы НБА полностью переиграли первую команду этого сезона по итогам регулярного первенства. Если бы сегодня история повторилась, самая ожидаемая серия плей-офф-2018 обернулась бы полным пшиком, и ее можно было бы досрочно закрывать. К счастью, в матче №2 все увидели совсем другой «Хьюстон».

«ШИФРОВКИ» ХИТРЕЦА Д’АНТОНИ

Перед игрой было много разговоров, что нападение «Рокитс» должно стать более коллективным – мол, нельзя рассчитывать только на «изоляции» с обыгрышами один на один. Об этом открыто заявили даже некоторые баскетболисты самой команды. Правда, Майк Д’Антони упрямо твердил, что «мы останемся верны своему стилю». Но как выяснилось тренер «Хьюстона» (между прочим, этот американец в конце ХХ века заканчивал игровую карьеру и начинал тренерскую не в США, а в Италии, где возглавлял ведущие клубы – «Милан» и «Бенеттон») просто «шифровался», не желая выдавать широкой публике свои истинные планы. Сегодня подопечные Д’Антони сыграли совсем иначе. Они много пасовали друг другу, намного чаще бросали без сопротивления – и, соответственно, больше попадали.

В первом матче «Хьюстон» реализовал 13 трехочковых из 37, его лидер Джеймс Харден набрал 41 очко, зато никто из остальных игроков не добыл больше 15. Сегодня же картина была диаметрально противоположной: сразу пять баскетболистов «Рокитс» превзошли отметку «15+», а команда забросила 16 «трешек» из 42 – и это при совершенно «непопадучем» Хардене (3 из 15)! Особенно хороши были Эрик Гордон и Пи Джей Такер, вдвоем реализовавшие 11 дальних попыток.

В то время как весь «Голден Стэйт» ограничился девятью. Стефен Карри смазал 7 трехочковых из 8, лишь 8 очков принес гостям Клэй Томпсон. А с запасными у «Уорриорз» сейчас совсем не так хорошо, как в прежние, чемпионские годы. Кто-то ушел, кто-то постарел – как Шон Ливингстон или Заза Пачулия… Фактически тренеру Стиву Керру приходится играть лишь в 8-9 баскетболистов – коротковатая скамейка для плей-офф НБА.

ТЕПЕРЬ УЖЕ ДЮРАНТ ОСТАЛСЯ ОДИН

Конечно, у «Голден Стэйт» есть Кевин Дюрант, но в матче №2 уже он, а не Харден стал живой иллюстрацией на тему «один в поле не воин». Карри несколько раз пытался помочь и взять игру в свои руки, однако его форма после травмы (разыгрывающий «Уорриорз» пропустил весь первый раунд и часть второго), похоже, оставляет желать лучшего. Мало того, что издали не «летело», так Карри еще регулярно мазал и из-под кольца.

«Хьюстон» захватил инициативу с первых минут, и в конце второй четверти добился серьезного преимущества: «+19». Все попытки гостей организовать серьезную погоню успехом не увенчались. И в третьем, и в начале четвертого периодов они лишь вплотную приближались к рубежу «-10», после чего сразу следовал ответный рывок «Рокитс». На 41-й минуте Карри в очередной раз не забил в сложном, акробатическом проходе, и, пока он поднимался с паркета, просил фол и бежал в защиту, «Хьюстон» на другой половине площадки четко реализовал «большинство 5 на 4». Причем бородач Харден, находившийся с мячом на вершине 7-метровой дуги во вполне убойной для такого снайпера позиции, предпочел отдать в угол совершенно свободному Такеру, и тот не подвел – 108:89. «Хьюстон» в третий раз достиг отметки «+19» и теперь на ней не остановился. По ходу четвертой четверти разрыв доходил до 28 очков.

ДЖЕКСОН ИЗ ЦСКА СЫГРАЛ В ФИНАЛЕ

Это позволило Д’Антони задействовать всех запасных, включая Аарона Джексона. Защитник, пять предыдущих сезонов отыгравший за ЦСКА и подписавший контракт с «Рокитс» лишь в апреле (до этого была «командировка» в Китай) провел на паркете четыре минуты, набрал 4 очка и сделал 2 подбора, причем оба – в нападении.

Итак, «Хьюстон» оправился от стартового нокдауна и подарил нам надежду на то, что в серии, которую не без оснований называют досрочным финалом, настоящая борьба еще впереди. Правда, два следующих матча 20 и 22 мая пройдут уже не в Техасе, а в Калифорнии, на площадке «Голден Стэйт». Вот там и посмотрим, какой из двух домашних вариантов «Рокитс» был настоящим. «Хьюстон» не доходил до финала 23 года – с тех пор, как легендарный центровой Хаким Оладжьювон (оба стартовых матча нынешней серии он смотрел с трибуны) и его партнеры в 1994-1995 годах принесли клубу два чемпионских титула.

В другом, восточном полуфинале «Бостон Селтикс» выиграл обе домашних встречи у «Кливленд Кавальерс». 19 и 21 мая команда Леброна Джеймса попытается взять реванш на своем паркете.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Матч 2

Хьюстон – Голден Стэйт – 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26)

Хьюстон: Харден (27+10 подборов), Э.Гордон (27, трехочковые 6/9), П.Такер (22, трехочковые 5/6), Ариза (19), Пол (16), Капела (5+10 подборов).

Голден Стэйт: Дюрант (38), Ст.Карри (16).

Счет в серии: 1-1