Фоторепортаж о перелете армейцев из Москвы в столицу Сербии, где в эти выходные пройдет «Финал четырех».

Два часа 40 минут в воздухе, плюс время в пути от УСК ЦСКА до «Шереметьево» - на столько растянулась поездка армейцев в Белград. Вроде бы – ничего необычного, все как всегда – тренировка, автобус, процедуры в аэропорту, самолет, отель, подготовка к матчу… Только с одной поправкой – выезд не рядовой. А на главные игры сезона!

Так что и настрой иной, и самолет – куда больше, и народу в нем – полный салон. Не только команда плюс пара-тройка журналистов, как бывает обычно. А несколько десятков представителей прессы, сотрудники офиса, семьи баскетболистов, игроки молодежной команды… И есть ощущение некого праздника. Хотя главное, чтобы оно было таким в понедельник – в процессе возвращения в Москву.

Но начинается все, по традиции, у УСК ЦСКА. Пока команда грузится в автобус, простые болельщики собирают автографы. Отказать ребятам, конечно, не хотел никто. Так что и Никита Курбанов оставил подпись на память…

И Нандо Де Коло, предварительно закинув чемоданы в багажный отсек…

Тоже расписался на баскетбольном мяче.

А Семен Антонов в это время делал селфи с фанатами.

В самолете – почти все сотрудники клуба. Конечно, не обошлось без девушек из группы поддержки. А как же без них?!

Почти все игроки летят с семьями и детьми. С которыми, конечно, и проводят время в полете. Никита Курбанов взял в Белград маленького сына, которого сам нянчил на руках…

Кайл Хайнс смотрел мультфильмы по планшету вместе с дочерью…

Также, как как Виктор Радд с сыном

А Нандо Де Коло со своей точной копией играл в куклы

При выходе из самолета главное – разложить коляску. Чем и занимается Уилл Клайберн

А вот и первый сюрприз – сразу же вслед за ЦСКА в аэропорту Николы Тесла сел самолет из Мадрида. С игроками «Реала» на борту! Багаж все ждали вместе на одной ленте. И что интересно – если баскетболисты ЦСКА одеты в обычные спортивные костюмы, то парни из «Реала» - строго в пиджаках!

Луку Дончича, конечно, тут же начали просить о совместных фото.

Короткая встреча игроков двух команд вышла вполне дружественной. Пожали руки, кто-то – обнялся, но тут же разошлись по автобусам. ЦСКА загрузил чемоданы – и поехал в отель. Куда важнее, как все сложится в пятницу. Когда армейцы и «Реал» увидятся опять. На площадке. В полуфинале Евролиги.