Московский ЦСКА прибыл в Белград и уже встретился с «Реалом» — пока в аэропорту сербской столицы.

В пятницу команды увидятся опять – уже на паркете, в полуфинале Евролиги.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫЕЗД

- Дайте угадаю: вы здесь из-за «Финала четырех» и ЦСКА? – официант в кафе в центре города мгновенно раскусил в нас гостей из России.

Впрочем, особой смекалки не требовалось. Язык – похожий, а сложить два плюс два – наличие русскоязычных гостей в центре сербской столицы и проходящий здесь в этот уик-энд решающий этап Евролиги – не так уж сложно. Белград живет «Финалом четырех». «Старк Арена» украшена баннерами, рекламные растяжки – повсюду по оба берега Дуная, на променадных улочках торговцы вовсю размахивают шарфами и флагами, предлагая символику участников борьбы за титул... Это Сербия, и здесь баскетбол – как религия! Пусть «Црвена Звезда» в «Финал четырех» не попала (даже в плей-офф не вышла), интерес к этапу – огромен. Это Лондон сиял пустотами на трибунах в 2013 году. Тут все 20 000 мест будут забиты на каждом из матчей!

ЦСКА прибыл в Белград в среду вечером. Игроки, тренерский штаб, персонал команды… Плюс несколько десятков журналистов, молодежка, ветераны, офис клуба, девушки из группы поддержки, конечно – семьи игроков. Нандо Де Коло весь полет играл в куклы с дочкой, Виктор Радд смотрел с сыном фильмы, Никита Курбанов своего малыша (на вид парню – год) не выпускал из рук. «Финал четырех» - своеобразный праздник. Возможность отпраздновать успешный сезон общим выездом. Тут главное – чтобы такое настроение сохранилось к понедельнику - когда ЦСКА будет возвращаться в Москву. Либо с трофейным кубком чемпионов. Либо – с горечью от поражения в шаге от титула.

СЕРХИО И СЕРХИО

«Реал», говорите? Мы встретили «Реал» задолго до начала матча. Вот прямо в аэропорту. У багажной ленты. Армейцы – все в спортивных костюмах. Испанцы – в строгих пиджаках. Самолеты из Москвы и Мадрида приземлились почти одновременно – с интервалом в 5-10 минут. «Дай пять!», «Привет!», «Удачи!» - стандартные приветствия. Игроки поулыбались друг другу, кто-то даже обнялся – и разошлись по автобусам. Пока дружить можно. Вот в пятницу будет нельзя!

- Страшно представить – ЦСКА и «Реал» последний раз играли в полуфинале Евролиги в 1965 году. Я ведь тогда даже не родился! – признавался Димитрис Итудис. – Это два клуба с богатейшей историей, и я счастлив, что мы напишем в ней новую главу.

Компанию Итудису на пресс-конференции составил Серхио Родригес. Конечно, без вопросов о его прошлом в «Реале» и отношениях с Серхио Юлем тут не обошлось.

- Мы с ним друзья. И партнеры по сборной. Но это – неважно, - отметил защитник армейцев. – Я рад, что Юль вернулся. Нам очень его не хватало тем летом на чемпионате Европы. Только теперь мне предстоит играть не с ним, а против него. И это будет непросто. Придется потратить немало усилий, чтобы сдержать Серхио в атаке.

- По ходу регулярки ЦСКА с «Реалом» обменялись победами – каждая команда победила на своей площадке. Чего ждать теперь?

- По крайней мере – напряженной борьбы. У «Реала» было много травм, но к «Финалу четырех» команда подошла в хорошей форме. Лука Дончич провел отличный сезон и явно намерен отметить его крупной победой. Мы проиграли в Мадриде в начале чемпионата, но такое случается – состав ЦСКА обновился, и нам необходимо было время, чтобы привыкнуть друг другу. Ведь баскетбол похож на танго – в нем много сложных движений, и не все всегда очевидно. Если я отдал ноль результативных передач – еще не факт, что в этом лишь моя вина. В любом случае, что было в регулярке – не так важно. Важно, что будет сейчас.

Что же, Серхио? Как «станцуете»?