Чуда не случись – литовский «Жальгирис» в полуфинале Евролиги уступил стамбульскому «Фенербахче» – 67:76.

СТАМБУЛ ИЛИ БЕЛГРАД?

Белград, говорите? Откуда тогда это желтое море на трибунах? Словно мы снова в Стамбуле, в 2017-м, и битком забитая арена гонит «Фенербахче» вперед. Песнями, криками, гулом…

На самом деле, это ожидалось. Уже за пару дней до матча присутствие фанатов «Фенера» ощущалось так сильно, словно мы прилетели в Турцию. Желтые майки и шарфы – они повсюду в центре города! На улицах, в ресторанах и в парках. Литовцев – судя по зеленой форме – тоже хватало. Болельщики армейцев попадались изредка. Поклонников «Реала» не было видно совсем…

И все же 5000 фанов «Жальгириса» (именно столько, по слухам, прилетело в Белград), должны были разбавить атмосферу в зале «Старк Арены». Должны были. Но – не смогли. Почти потерялись в бушующем море болельщиков другой команды. «Фенербахче» будто попал домой. Может быть, это помогло команде опять пробиться в финал?

ЧУДО ОТ «ЖАЛЬГИРИСА»

Шарунас Ясикявичюс и так сотворил чудо. Ну честно – кто думал, что команда из Каунаса получит путевки в Белград? ЦСКА здесь ждали изначально. «Фенер» – конечно, тоже. «Реал» – в общем-то, да. Кто мог стать четвертым участником? «Панатинаикос»? «Олимпиакос»? Может, «Баскония»? Или наши «Химки»? Состав желто-синих давал повод надеяться, что подмосковный клуб устроит мини-сенсацию, пробившись в «Финал четырех». Другие варианты – «Маккаби», «Валенсия»… Но чтобы «Жальгирис»? С заслуженными, но – ветеранами, без ярких европейских звезд, без особых успехов в последние годы на международной арене?

Никто не думал. Кроме, конечно же, самих литовцев.

А Ясикявичюс взял – и для начала вывел клуб в плей-офф. А там сумел разобраться с «Олимпиакосом». Чем, разумеется, заслужил благодарность фанатов армейцев – кто-кто, а пирейцы изрядно попортили нам кровь в последние годы на решающих стадиях. На этом фоне уже никто не удивился бы, если бы «Жальгирис» опять совершил прыжок заметно выше головы. В виде победы над «Фенером». Но… этого не случилось.

ИГРА В КОШКИ-МЫШКИ

Стартовый спорный – и Ян Веселы, Брэд Уонамакер и Ахмет Дувероглу своими точными бросками быстро приносят стамбульцам хороший отрыв – 7:1. Тон задан – «Жальгирис» сразу попадает в роль догоняющих. А как догнать такого-то соперника, когда трибуны шумят, как в Стамбуле?

Литовцы, конечно, начинают бороться. Не отпускают «Фенер» далеко. Включаются Аарон Уайт, Кевин Пангос, Эдгарас Улановас. Но отставание в 5-6 очков в итоге держится на протяжении почти всей встречи. Едва покажется, что «Жальгирис» вот-вот дожмет соперника за счет старания и самоотдачи, как Желько Обрадович тут же незримо меняет рисунок игры, условный Луиджи Датоме или Али Мухаммед попадают важные очки, и чемпионы Евролиги-2017 снова возвращает преимущество. Апофеоз такой игры в кошки-мышки – начало заключительной четверти, когда каунасцы сокращают отрыв почти до минимума – 52:54. Но неугомонный Мухаммед вместе с Николо Мелли мгновенно делают разницу двузначной – 62:52. И это – все. Борьба продолжится до финальной сирены, но только – борьба без особой интриги. Как и в предыдущие два года, «Фенер» опять будет биться за титул.