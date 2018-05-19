Столичный ЦСКА не смог пробиться в решающий матч Евролиги. В упорной борьбе армейцы на последних минутах уступили мадридскому «Реалу» (83:92).​

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЧ

Два самых титулованных клуба, 16 кубков на двоих, команды с фантастической историей! Вот бы увидеть их в финале… Но нет – сетка плей-офф свела ЦСКА и «Реал» кругом ранее. При этом все равно для двух команд это первая встреча на такой важной стадии почти за полвека – с 1969 года! Тогда армейцы в напряженном титульном матче одолели в Барселоне мадридцев – 103:99.

– Только представьте – я тогда даже не родился! – отмечал накануне Димитрис Итудис.

В «Финале четырех» команды, ктати, играли. Хотя бы и в прошлом сезоне. Но – только в бронзовой встрече. По сути – никому не нужной. Впрочем, борьба была упорной, а желания и старания оказалось больше у армейцев. Поединок чемпионов двух предыдущих лет («Реал» брал кубок в 2015-м, ЦСКА – в 2016-м) завершился в пользу красно-синих. Но кто сейчас придает этому значение?

В этом сезоне клубы по ходу регулярки по разу обыграли друг друга. Каждый отпраздновал успех на своей площадке. И если в первом полуфинале фаворит был понятен (хотя сюрприз не исключался, но – не случился), то во втором шансы команд считали «фифти-фифти». А значит – все решат нервы, характер, нюансы тренерских решений… Раскоронуем королевский клуб?

НЕТ СРЕДСТВА ПРОТИВ КОРИ?

Это на поединке «Фенера» и «Жальгириса» трибуны «Старк Арены» ходили ходуном. Второй полуфинал – куда спокойнее. По крайней мере – в плане атмосферы. Сектор армейских фанатов, конечно, гудит, трибуны – заполнены, зато поклонников «Реала» почти не видно, а основную часть болельщиков – судя по желтым майкам – здесь также составляют гости из Стамбула.

Впрочем, кому это важно? Важно, что на паркете. И тут армейцы с первых минут рвутся вперед!

Трешка Кори Хиггинса – раз. Его же двушка с фолом – два. Еще одна попытка издали, промах, подбор Курбанова, скидка от Хиггинса на Родригеса, точный издали – три. Хорош, ЦСКА! Ведет уже 9:4! И Пабло Ласо как-то растерянно смотрит на паркет.

Хиггинс неудержим. Кладет сочный данк через руки соперника. Забивает из-под кольца в проходе. За 4 минуты – сразу 10 очков. Остановить американца «Реал» не может – на табло 13:7. Но силы Кори, все-таки, не безграничны. И в середине первой четверти Итудис отправляет Хиггинса на лавку, выпуская на паркет Нандо Де Коло.

Борьба – жесткая. Борьба – принципиальная. Факундо Кампаццо врезается в Воронцевича в схватке за катящийся мяч, после чего Андрей долго лежит на паркете, корчась от боли и держась за больное плечо. Нет, ничего – встает и дальше борется. Куда деваться? Тут страдать некогда. Нельзя.

И пока «Реал» пытается придумать, что сделать с нападением армейцев (а заодно – как пройти их в защите), красно-синие по-прежнему ведут игру. Пока с сиреной по окончании первой четверти Уилл Клайберн не доводит преимущество до двузначного. Мяч после броска издали подумал-подумал, попрыгал с дужки на дужку – но провалился в кольцо. 30:20. Такого-то начала мы и ждали!

КАНОНАДА «РЕАЛА»

Как часто бывает – все меняется быстро. За две минуты второй четверти от преимущества армейцев не остается и следа. Куда делась защита? Откуда эти ошибки в обороне? Почему, черт возьми, мяч больше не летит в кольцо?

Зато как полетело у «Реала»!

Джейси Кэролл, Фабьен Козер – две трешки подряд. Бросок Юля в проходе – и рывок мадридцев 8:0. Все? Ах, хотелось бы. Нет. Юль тоже попадает издали. Оттуда же с его передачи добавляет Трей Томпкинс. Пожалуйста – «Реал» уже впереди (32:34). Может, хватит? Но Кэролл опять бьет из-за дуги – 34:37. Пять трех подряд за несколько минут. Что сделать с такой артиллерией?

Пусть на время прицел испанцев сбивается, это не сильно помогает ЦСКА. Армейцы сами-то очки набрать не могут! Счет 36:37 горит на табло несколько минут. Все равно это – почти равенство. Значит, будет борьба. Тем более, Курбанов, наконец, сложным броском с отклонением вновь возвращает красно-синим лидерство. И тут же… следует очередная трешка от Кэролла.

Ох, разгулялся этот парень из азербайджанской сборной!

На большой перерыв «Реал» уходит с преимуществом. И в третьей четверти лишь продолжает давить дальше. Стараются все – от Луки Дончича до Джеффри Тэйлора. Вся разномастная братья мадридского клуба. У ЦСКА же стопорится нападение, мяч валится из рук, не берутся подборы, не проходят передачи. Отрыв растет и растет, оставляя к заключительной десятиминутке лишь робкую надежду на успех. Армейцы ведь умеют биться до последнего! И точно будут биться теперь.

ЖЕСТОКАЯ РАЗВЯЗКА

Трешка Де Коло и быстрый отрыв Курбанова возвращают интригу – 61:64. Сердце стучит, руки трясутся – напряжение пронизывает воздух, как электрический разряд. Даже турецкие фанаты заводятся – хотя, казалось бы, какое им дело? Финал – вот он, близко! Но «Реал» снова делает рывок – отмечается Юль, отмечается Томпкинс, а на табло уже – 61:73. Опять ЦСКА сотворит мини-подвиг – Уилл Клайберн подтянет их на растояние в один дальний бросок (73:76). И тут же трешка Юля, бросок Айона уводят мадридцев все дальше – (73:81). Похоже, так будет до финальной сирены – погони, камбэки, качели.

Ведь отступать не собирается никто!

За две минуты до конца после очередной атаки Айона (мексиканец, как всегда, проворен под кольцом), «Реал» опять уходит в двузначный отрыв – 75:85. Де Коло после тайм-аута еще попадет издали, но этого – мало. Мадридцы хороши в нападении, дважды подряд берут в атаке подбор, конечно – стараются тянуть время. И этого времени ужас, как не хватает ЦСКА! Фолить и бросать издали – единственный шанс на успех.

Жаль, что эта тактика при таких отрывах редко приносит нужный результат…

Евролига

Финал четырех

1/2 финала

ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) – 83:92 (30:20, 16:27, 10:16, 27:29)

ЦCКА: Родригес (5), Хиггинс (15), Курбанов (7), Антонов (0), Хантер (4), Де Коло (20), Воронцевич (0), Клайберн (16), Хряпа (0), Хайнс (16+9 подборов), Фридзон (0), Радд (0)

«Реал»: Дончич (16), Кампаццо (0), Тэйлор (3), Рейес (5), Айон (12+11 подборов), Кэрролл (9, трехочковые 3/5), Юль (16), Томпкинс (12), Р. Фернандес (6), Рэндольф (2), Козер (6), Таварес (5)

2-очковые: 18/44 (40,9%) – 17/34 (50,0%)

3-очковые: 10/24 (41,7%) – 12/27 (44,4%)

Штрафные: 17/19 (89,5%) – 22/36 (61,1%)

Подборы: 31 – 36

Передачи: 14 – 20

Потери: 12 – 13

18 мая. Белград. «Штарк Арена». 15 232 зрителя.

«Фенербахче» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17)

«Фенербахче»: Диксон (19), Датоме (16), Слукас (14), Мелли (4+6 передач+5 перехватов)

«Жальгирис»: Пангос (16), Б. Дэвис (12+11 подборов), А. Уайт (10)