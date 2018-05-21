Белградский «Финал четырех» завершился триумфом испанского «Реала», который первым в истории Евролиги достиг отметки в 10 чемпионских титулов.

ДОГОНЯЛИ ДА НЕ ДОГНАЛИ

Кто-то 10-кратный в это воскресенье «родился» бы в любом случае. Либо «Реал», либо сербский тренер «Фенербахче» Желько Обрадович, который девять раз выигрывал Евролигу с пятью разными командами (включая мадридскую) и за которого болел весь зал - помимо нескольких тысяч турок местная публика тоже поддерживала соотечественника.

Однако победили испанцы. В серьезной борьбе, но и без нервотрепки в концовке. «Реал» вел в счете всю вторую половину и за минуту с небольшим до финального свистка имел в запасе вполне комфортные «+9». Те самые «+9», что он двумя днями ранее выиграл у ЦСКА. То есть, мадридцы в Белграде положили на лопатки оба самых богатых клуба Европы. В законности их победы сомневаться не приходится.

А я ведь прекрасно помню, как ровно 10 лет назад прикидывал: когда ЦСКА «догонит и перегонит» «Реал» по количеству континентальных титулов. И было это не где-нибудь, а в Мадриде. В 2008-м испанцы даже не добрались до домашнего «Финала четырех», а армейцы, напротив, уверенно взяли там свое шестое золото. У «Реала» на тот момент побед было восемь и к последней четверти века из них относилась лишь одна, причем тоже не первой свежести - добытая с Обрадовичем и аж самим Сабонисом.

Тогда казалось, что еще несколько сезонов, и ЦСКА непременно отнимет у Королевского клуба «корону всех времен». И в Стамбуле-2012 армейцы должны были сокращать свое отставание до минимума, но… Растеряли «+19» за 12 минут, проиграли последним броском «Олимпиакосу», а потом стали и дальше проигрывать один «Финал четырех» за другим. «Реал» же, наоборот, подсобрался, вернулся в «верхушку» элиты. Его нынешний титул – второй за четыре года.

Так почему они, а не мы?

ДОНЧИЧ В 19 УЖЕ ВЫИГРАЛ В ЕВРОПЕ ВСЕ. ПОРА В АМЕРИКУ

Конечно, их козырь - сила баскетбольной «школы». Пусть разница по «весу своих» и не столь велика. Например, в белградском полуфинале за «Реал» играли 9 легионеров из 7 государств четырех континентов, включая Африку с Южной Америкой, и всего три испанца – против пятерых наших у ЦСКА. Правда, по сумме игрового времени (50 минут против 44) и очков (27:7) перевес уже у Испании, но кто знает, каким бы он был, не получи в первой четверти травму Андрей Воронцевич?

С другой стороны, Лука Дончич – тоже, считайте, воспитанник «Реала». 19-летний словенец, осенью ставший чемпионом Европы, сейчас добавил к титулу в сборной не только клубный, но и два звания MVP – как всей Евролиги, так и «Финала четырех». Идеальный сезон! Теперь Дончич может с чистой совестью отправляться за океан, где первый номер драфта НБА столь удачно выпал «Финиксу» - новой команде тренера сборной Словении Игора Кокошкова.

Что ж, такие таланты у нас и появляются, и до сложившихся звезд дорастают заметно реже, тут не поспоришь. Сравните хотя бы результаты национальных команд России и Испании. И пусть бюджет у ЦСКА побольше, зато в Мадрид маститые игроки как правило едут охотнее, чем в Москву.

КОМУ ИЗ «НИЖНЕГО» ТОМПКИНС, А КОМУ – РАДД

Кстати, о селекции: в Белграде у «Реала» в обоих матчах выходили (причем не на пару минут) все 12 баскетболистов и 11 из них набирали очки. Даже ЦСКА и «Фенер» не могли похвастать таким глубоким запасом. Еще бросилась в глаза параллель между двумя американскими форвардами – армейским Виктором Раддом и мадридским Трэем Томпкинсом. Им по 27 лет, и в 2015 году первый сменил второго в «Нижнем Новгороде», причем показатели там у обоих были практически одинаковыми: по 15 с лишним очков и порядка семи подборов. Только Радд сейчас в ЦСКА «затыкает дыру» - и так, что лучше б его не брали, а Томпкинс в Белграде отпахал 37 минут, набрал 22 очка и по комплексному статистическому рейтингу опередил в «Реале» всех, даже Дончича.

Вот из таких, не очень-то мелких мелочей и сложился 10-й триумф «Реала». А в ближайшую субботу уже футболистам испанского клуба (это единая организация с единым финансированием – у баскетбольного «подразделения» тот же королевский герб с буквами FC, то есть Football Club, и с бледной припиской внизу Baloncesto) предстоит свой финал - Лиги чемпионов, в Киеве, против «Ливерпуля». Кстати, в этом виде спорта «Реал» тоже лидирует по континентальным титулам. Не с 10-ю, а с 12-ю, хотя «рубеж десяти» был преодолен недавно, в 2014-м. Главный еврокубок в футболе проводится практически столько же, сколько и в баскетболе (с 1955 и 1957 годов соответственно), а ближайший преследователь мадридцев на траве «Милан» сейчас имеет те же семь побед в турнире, что и ЦСКА на паркете.

Остается последний вопрос: что же будет с армейским баскетболом дальше?

ДОРАБОТАЕТ ЛИ ИТУДИС ЕЩЕ ГОД ПО КОНТРАКТУ?

В четверг стартует легко предсказуемая четвертьфинальная серия плей-офф внутреннего первенства с рижским ВЭФом. Потом, 8-10 июня, - московский «Финал четырех», который определит чемпиона Единой лиги ВТБ и российского напарника ЦСКА по следующей Евролиге. Ну и межсезонье. Действующие контракты с армейцами на сезон-2018/19 имеют и главный тренер Димитрис Итудис и почти все основные игроки. Единственное исключение – Никита Курбанов, но я не вижу причин, по которым он вдруг захочет уйти. Плюс будут рассматриваться «опции плюс» с продлением соглашений у Вестерманна, Фридзона, Антонова, Хряпы и Кулагина-младшего. Здесь ключевое слово – за клубом.

Судя по всему, состав ЦСКА летом серьезных изменений не претерпит. А вот контракт с Итудисом вполне могут и разорвать. Уж слишком он разочаровал в Белграде. Кто тогда придет вместо него? Много слухов про Шарунаса Ясикявичюса, однако тому, боюсь, и в «Жальгирисе» сейчас хорошо. Еще Дэвид Блатт, мечтающий вернуться в НБА, пока не нашел там достойного варианта. Ну а дальше начинается безбрежное тренерское море: от наставника сборной России Сергея Базаревича до кучи зарубежных кандидатов разной степени любопытности - вроде краснодарского серба Саши Обрадовича или, скажем, итальянца Андреа Тринкьери.

Хотя мне нравится другая идея: взять кого-то из недавних игроков-легионеров ЦСКА, которые уже тренируют, но пока ходят в ассистентах. Типа Дэвида Вантерпула или Рамунаса Шишкаускаса.

Евролига

«Финал четырех»

Финал

Реал (Испания) – Фенербахче (Турция) – 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

Реал: Козе (17, трехочковые 3/3), Дончич (15), Томпкинс (10)

Фенербахче: Мелли (28, трехочковые 4/6), Ванамейкер (14+5 передач+5 подборов+3 перехвата)

Матч за 3-е место

ЦСКА (Россия) – Жальгирис (Литва) – 77:79 (19:22, 16:19, 13:28, 29:10)

ЦСКА: М. Кулагин (14, трехочковые 3/4), Хантер (14+8 подборов), Хиггинс (12, трехочковые 3/4)

Жальгирис: Янкунас (15), Мичич (15), Улановас (14)

10 золотых финалов «Реала» в Евролиге