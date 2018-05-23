В четвертом полуфинальном матче «Хьюстон Рокетс» выиграл в гостях у «Голден Стэйт Уорриорз» — 95:92 — и сравнял счет в серии: 2-2.

В первой игре было «+13» в пользу «Уорриорз».

Во второй – «+22» в пользу «Рокитс».

В третьей – «+41» (!) в пользу «Голден Стэйт».

Публика, ожидавшая супербитвы между прошлогодним чемпионом НБА и победителем этого регулярного первенства, изрядно приуныла: где же настоящий плей-офф?..

Сегодня, с четвертого «захода» мы его, наконец, увидели. В этом матче было все: и высочайшее мастерство звезд, и неоднократные смены лидерства в счете, и напряженная концовка – и последний бросок с финальной сиреной.

ПЕРИОД ХАРДЕНА И ПЕРИОД КАРРИ

Хотя поначалу этого ничто не предвещало. Пять стартовых минут выглядели продолжением предыдущей, позавчерашней игры – 12:0 в пользу хозяев площадки. Однако «Хьюстону» все же удалось зацепиться за разницу около «-10», а во второй четверти – перехватить инициативу.

Ответный рывок организовал бородач Джеймс Харден, набравший в этом периоде 15 очков. Плюс и без того короткая скамейка запасных «Голден Стэйт» стала еще короче. Андре Игуодала из-за травмы не вышел на матч вообще, а на 15-й минуте Клэй Томпсон захромал после неудачного приземления и ушел в раздевалку. Правда, еще до большого перерыва он оттуда вернулся и сыграл 39 минут, но это был все-таки уже «не тот» Томпсон.

Более того, в середине четверти хозяевам пришлось срочно менять Стефена Карри, получившего 3-й фол. Без него и без Томпсона игра «Голден Стэйт» сразу замедлилась, от былых сверхскоростей с перепасовоками не осталось и следа. Как результат: «+10» уже в пользу «Рокитс».

Кстати, тренер гостей Майк Д’Антони использовал еще меньше запасных, чем его оппонент Стив Керр. Из 26 баскетболистов (в НБА можно заявлять по 13 человек) весь матч на скамейке просидели 11 (формально 10, но две минуты Куинна Кука можно не считать), то есть почти половина. И шесть из них были в форме «Хьюстона». Они сыграли в финале всемером – и тем не менее, победили!

Хотя третья четверть осталась за «Уорриорз». Точнее, за распоясавшимся Карри, который в течение 55 секунд забил три сумасшедших трехочковых! Напомню, в матче №3 его 18 очков в периоде №3 решили все досрочно. Теперь Карри набрал 17, и это привело «только» к «+12». Маловато для игры между такими командами…

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – ЗА ПОЛОМ

У заключительного периода тоже был герой – и опять новый. Перед этим сезоном «Хьюстон» взял из «Клипперс» Криса Пола, чтобы снять часть лидерско-плеймейкерской нагрузки с Хардена, однако в полуфинале 33-летний ветеран особо не блистал – до сегодняшнего дня. Причем дело было не только в точных бросках Пола. Он отлично защищался, хотя после разменов часто оказывался в трехсекундной зоне против самого Кевина Дюранта. Разница в росте между ними составляет почти тридцать сантиметров – 183 и 211 соответственно! Однако Полу постоянно удавалось вывести соперника из равновесия – вроде бы ненамного, без грубых толчков, но как раз достаточно, чтобы Дюрант то и дело мазал «свои» броски. В какой-то момент его процент попаданий с игры упал почти до 30 – когда такое было?

На исходе 42-й минуты Пол, оказавшись в углу против двух игроков «Уорриорз», умудрился отдать одной рукой фантастическую голевую передачу вдоль всей лицевой лини в противоположный угол Тревору Аризе, и тот дальним попаданием вновь вывел «Хьюстон» вперед – 85:84. А за 2.25 до конца «Хьюстон» получил даже «+5».

Если вы думаете, что это все, то сильно ошибаетесь.

На последней минуте после штрафных Дюранта и Дрэймонда Грина разница сократилась до двух очков – 92:94. И за 13 секунд до сирены после промаха Хардена последняя атака оказалась у «Голден Стэйт». Но Дюрант выбрал не лучшее продолжение: отдал в угол Томпсону, которому пришлось бросать через двоих. Мяч даже не коснулся кольца и прилетел прямо в руки к Полу. Прозвучала сирена. Теперь-то все?

Не-а. Просмотрев видео, судьи отмотали полсекунды назад и дали Шону Ливингстону фол, а Полу – право на штрафные. Первый из которых тот… не реализовал.

Возник резонный вопрос: забрасывать ли второй? Переглянувшись с Д’Антони, Пол все же забил – чтобы в самом худшем случае иметь хотя бы гарантированный овертайм. И он действительно мог случиться. После тайм-аута Карри успел не только получить пас в углу, но и бросить…

Хотя не вполне понятно – успел или нет. Собственно, это было уже неважно, потому что он не попал. Уф-ф, ну игра…

«Хьюстон» «воскрес», сравнял счет в полуфинале (в другом, между «Кливлендом» и «Бостоном» – тоже 2-2), вернул себе преимущество своей площадки и в ночь с четверга на пятницу у себя дома может впервые выйти вперед.

Мы все-таки получили настоящую суперсерию!

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

«Голден Стэйт» – «Хьюстон» – 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)

«Голден Стэйт»: Ст. Карри (35, трехочковые 6/13), Дюрант (27), Др. Грин (11+13 подборов+8 передач), К. Томпсон (10)

«Хьюстон»​: Харден (30, трехочковые 3/12), Пол (27, трехочковые 5/9), Э. Гордон (14), Капела (8+13 подборов), П. Такер (4+16 подборов)

Счет в серии: 2-2