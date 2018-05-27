В полуфинале плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Хьюстон Рокитс» и сравнял счет в серии: 3-3. Седьмая, решающая игра состоится в Хьюстоне.

В этом матче одна из команд забила 15 трехочковых и вела по ходу игры с разницей «+17», а в итоге… получила почти «-30».

«ПЕРЕСТРЕЛКА» ВСЕ 48 МИНУТ

После того, как на последней минуте предыдущей игры получил травму ноги Крис Пол, в шансы «Хьюстона» закончить серию в Окленде мало кто верил. Ведь команда Майка Д’Антони проводила все матчи семью баскетболистами. Правда, сегодня на площадку выходили аж десять (включая бывшего игрока ЦСКА Аарона Джексона, который за 4 с половиной минуты ни разу не бросил по кольцу), но это в конце, когда все было уже ясно. А до того «Рокитс» так вшестером и играл. И ничего - большую часть встречи вел в счете!

Никакого секретного волшебства тут нет. В этом полуфинале встречаются две самые «дальнобойные» команды мирового баскетбола, а на то, чтобы бросать трехочковые, сил уходит гораздо меньше, чем на проходы, обыгрыши «с усов», беготню через заслоны и прочие стремительно устаревающие изыски техники с тактикой. Перевели мяч через центральную линию, дошли (или даже толком не дошли) до дуги, «пальнули» по корзине - и айда на подбор. А кое-кто - сразу обратно, в защиту. Вот вам и весь баскетбол.

Я, конечно, утрирую. Но и преувеличивать степень этого преувеличения тоже не стоит. Нынешние снайперы так навострились попадать с любой дистанции и с любым сопротивлением, что сильно заморачиваться комбинациями и перепасовкой у них просто нет нужды. И если в предыдущих матчах «Голден Стэйт» еще пытался придумывать какие-то тактические сюрпризы, то сегодня последние сомнения были отброшены. Мы увидели 48-минутную обоюдную «перестрелку». Конкурс трехочковых без мячей на стойках и с тремя судьями.

СНАЧАЛа «ЛЕТЕЛО» У ОДНИХ, ПОТОМ – У ДРУГИХ

Почему «Хьюстон» выиграл первую четверть с разницей в 17 очков? Потому что в этой четверти он забил издали 8 из 12. А к большому перерыву – 11 из 22 против 4/18 у «Уорриорз». На семь трехочковых больше – это, как ни крути, двадцать одно.

Почему «Голден Стэйт» выиграл вторую половину с преимуществом «+39» и в два с половиной раза (64:25)? Потому что в третьем и четвертом периодах показатели «артиллерийских батарей» были зеркальными с точностью до наоборот: хозяева – 12/20, гости – 4/17.

Всего же соперники сегодня выполнили 77 (!) «трешек», 31 из которых (то есть, 40,3 процента) попали в цель. Двухочковых атак было все-таки побольше и они были все-таки поточнее (43/89, 48,3%), но это ненамного и это пока. То ли еще будет. А если убрать из статистики броски сверху, то не «будет», а уже есть.

Кто-то спросит: постойте, а откуда тогда взялись тридцать очков разницы, если издали обе команды попадали примерно одинаково? Отвечаю: от десятка «дополнительных» атак «Голден Стэйт», которое ему обеспечили подборы и ошибки соперника. Без Пола «Хьюстон» совершил 21 потерю (против 12) и девять из них пришлись на долю лидера «Рокитс» Джеймса Хардена. Оставшись в одиночестве, он вынужден был «таскать» мяч 40 минут и постепенно дотаскался.

Но если вы думаете, что именно в этом заключается «логика умной командной игры», то ошибаетесь. Не «полети» в нужный момент все подряд у Клэя Томпсона и Стефена Карри, исход этого матча вполне мог бы быть другим. У Карри в первой половине было 1/7, причем он и до дужки не всегда добрасывал. А во второй - наоборот, попал. Из точно таких же, не шибко подготовленных (или совсем не подготовленных) ситуаций.

БЕЗ ПОЛА «ХЬЮСТОНУ» БУДЕТ ТРУДНО

Кстати, Карри, Томпсон и Кевин Дюрант втроем набрали три четверти очков «Голден Стэйт», а на самом деле эта доля еще больше – если не учитывать пять последних, формальных минут, когда оба тренера убрали всех ведущих игроков с паркета. И это при том, что Дюрант опять выдал далеко не лучший матч, смазав две трети бросков с игры и даже четыре штрафных (до этого в серии у него было сто процентов).

Что ж, таков современный баскетбол НБА. И я прекрасно понимаю, что при случае Карри, Томпсон, Дюрант, Харден и им подобные с легкостью забросают «трешками» любую европейскую команду, будь та хоть ста семи тактических пядей во лбу.

Решающий матч №7 состоится в Хьюстоне в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Вопрос с участием в игре Пола, пусть даже «на одной ноге», пока открыт, но без него «Рокитс» и дома будет трудновато. А днем раньше в Бостоне пройдет такая же, седьмая игра другого полуфинала - между местным «Селтикс» и «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Матч №6

Голден Стэйт – Хьюстон – 115:86 (22:39, 29:22, 33:16, 31:9)

Голден Стэйт: К.Томпсон (35, трехочковые 9/14), Ст.Карри (29, трехочковые 5/14), Дюрант (23), Др.Грин (4+10 подборов+9 передач+5 блок-шотов+4 перехвата).

Хьюстон: Харден (32+9 передач, трехочковые 4/12), Э.Гордон (19, трехочковые 4/6), Ариза (14), Капела (2+16 подборов).

Счет в серии: 3-3.