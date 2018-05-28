По ходу полуфиналов основное внимание публики было приковано к западной «суперсерии» «Хьюстон» - «Голден Стэйт». А тем временем «Бостон» с «Кливлендом» исправно обменивались домашними победами (2-0, 2-2, 3-2, 3-3) пока не прискакали к заключительному матчу-обрыву. Между прочим, до седьмых игр в обеих сериях 1/2 НБА последний раз дело доходило аж в 1979 году.

БЕЗЗВЕЗДНЫЙ «БОСТОН»

Раз так, пришло время повнимательнее присмотреться к «Кавальерс» и «Селтикс». Прошлым летом бостонцы именно у «Кливленда» выменяли разыгрывающего Кайри Ирвинга – того самого, что вместе с Леброном Джеймсом два года назад принес клубу первый в истории чемпионский титул. Однако сыграть против бывшей команды Ирвингу сейчас было не суждено. Он выбыл из строя еще в марте, получив тяжелую травму колена.

В регулярном чемпионате-2017/18 «Бостон» стал вторым в конференции, одержав в 82 матчах 55 побед. «Кливленд» же ограничился 50-ю и финишировал двумя местами ниже. Что не помешало ему после непростой серии первого раунда плей-офф с «Индианой» (4-3) «всухую» (4-0) разгромить в 1/4 лучший клуб «Востока» по итогам «регулярки» - «Торонто Рэпторс».

«Бостон» шел навстречу похожим маршрутом: 4-3 против «Милуоки» и 4-1 против «Филадельфии». Без Ирвинга у «Селтикс» не осталось крупных звезд, но они в любом случае делают ставку на коллективный баскетбол и особенно на защиту. Если пересчитать их среднюю результативность на 40 минут в сезоне, то получится, что одна из лучших команд НБА забивает меньше, чем ЦСКА в Евролиге. А если сделать то же самое с сегодняшними 79 очками, то выйдет и вовсе 65.

Состав «Кавальерс» понес серьезную потерю непосредственно перед сегодняшним матчем №7: из-за травмы не играл форвард Кевин Лав. Это означало, что у «Кливленда» осталась всего одна звезда. Но зато какая!

ТАНК ПО ИМЕНИ ЛЕБРОН

Среди всех баскетболистов, участвовавших в плей-офф-2018, Леброн Джеймс лидирует по результативности с большим отрывом: 33,9 очка в среднем за матч. А в своей команде – и почти по всем остальным показателям: голевым передачам, перехватам, блок-шотам, количеству бросков, игровому времени… Джеймс и так все последние годы творил в «Кливленде», что хотел, а уж теперь играет там фактически сам с собой. Плюс заодно сам себя же тренирует.

Задача перед ним сегодня стояла не из простых. «Бостон» - не только самый титулованный клуб в истории НБА (17 выигранных финалов, последнему из которых в этом году исполняется 10 лет, а остальным – из эпох Ларри Берда и Билла Рассэлла - уже перевалило за 30), но и одна из самых «домашних» команд нынешней лиги. Вот и в матче №7 «Селтикс» поначалу тоже повел, в первой половине до 12 очков доходило. Однако «Кливленд» всякий раз отвечал, сокращая свое отставание.

Ни о каком граде трехочковых, как у «Хьюстона» с «Голден Стэйт», речи тут не шло. Нет, бросают они, конечно, тоже немало – сейчас в НБА так делают все. Но вот с попадучестью на востоке все обстоит хуже. Сегодня гости реализовали 9 дальних «выстрелов» из 35 (25,7%), а хозяева – и вовсе 7 из 39 (17,9%). В конце матча броски у «Бостона» совсем разладились: за пять с лишним минут они набрали жалкие два очка!

Не воспользоваться таким подарком Джеймс просто не мог. И, разумеется, он опять все сделал сам. Несколькими штрафными на 46-й минуте довел преимущество «Кавальерс» до отметки «+5». Потом отдал длинную голевую передачу в отрыв Джорджу Хиллу – стало «+7». И, наконец, собственноручно забил с фолом: «+10» за 1.04 до финальной сирены! В последнем эпизоде Маркус Моррис слишком затянул с нарушением, а когда он опомнился и внаглую схватил Джеймса за плечо, останавливать этот танк было уже поздно. Леброн и с висящим на себе Моррисом сумел набросить мяч на кольцо. Тот чуть подумал-поскакал – да и свалился в сетку.

У ДЖЕЙМСА – ВОСЬМОЙ ФИНАЛ ПОДРЯД

Это был уже нокаут. Между прочим, сегодня Джеймс провел на паркете 48 минут без единой замены. И шестой раз подряд выиграл седьмой матч серии плей-офф. Да, он один играет за всю команду и это, конечно, плохо. Но зато как играет, черт его побери!

Для «Кливленда» предстоящий финал станет четвертым кряду. А для 33-летнего Джеймса – уже восьмым, у него еще были четыре с «Майами». И по ходу этой серии он трижды поднимал над головой чемпионский кубок. Я со снисходительной улыбкой читаю-слушаю модные нынче сравнения Джеймса с Майклом Джорданом. И очень смутно представляю, как «Кливленд» может навязать борьбу «Голден Стэйт» или «Хьюстону» (у тех седьмая игра - завтра рано утром по московскому времени). Но и очевидного отрицать нельзя.

Ну какой может быть финал без Леброна?!

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Восток

Матч №7

Бостон – Кливленд – 79:87 (26:18, 17:21, 13:20, 23:28)

Бостон: Тэйтум (24), Хорфорд (17), Дж.Браун (13), Мар.Моррис (14+12 подборов).

Кливленд: Джеймс (35+15 подборов+9 передач), Джефф Грин (19), Дж.Смит (12).

Счет в серии: 3-4.