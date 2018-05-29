«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл седьмой, решающий матч у «Хьюстон Рокитс» и вышел в финал плей-офф НБА, где встретится с «Кливлендом».

Крис Пол сидел на скамейке «Хьюстона», уставившись невидящим взглядом куда-то вбок. 33-летний защитник летом переходил в «Рокитс» с надеждой на первый за свою долгую карьеру финал плей-офф. Он выиграл с командой «регулярку», дошел до серии с действующим чемпионом НБА и четыре дня назад чуть ли не в одиночку вывел «Хьюстон» вперед в этом полуфинале: 3-2. Оставалось добыть всего одну победу…

Увы, на последней минуте матча №5 Пол травмировал мышцу задней поверхности бедра, и для него серия закончилась досрочно. Хотя он все равно оставался в заявке, сохранял право сидеть на скамейке и был там активнее всех. Приветствовал каждый забитый мяч, «накручивал» партнера-бородача Джеймса Хардена, постоянно «выступал» перед командой в тайм-аутах. Тренер Майк Д’Антони всякий раз терпеливо ждал с планшетом в руках, пока Пол закончит свою очередную «речь».

Сколь эмоционально и вдохновляюще ни звучали бы слова Пола, куда больше пользы «Рокитс» он принес бы там, куда выйти не мог – на баскетбольном паркете. Без него на первые две четверти «Хьюстон» еще хватало, а потом… Шутка ли: вторые половины шестого и седьмого матчей техасский клуб проиграл с общим счетом 63:122! Без Пола они стали «полукомандой», командой на пол-игры.

27 «ТРЕШЕК» ПОДРЯД - И ВСЕ МИМО

Хотя начинал «Хьюстон» вполне бодренько. Вот и сегодня к середине второго периода «Рокитс» удалось оторваться на 13 очков. Хозяева площадки перехватывали много мячей в защите, выигрывали подбор на обоих щитах и, конечно, попадали издали. Какой же «Хьюстон» без трехочковых?..

Вот сразу после этого мы как раз и узнали – какой. Начиная с конца второй четверти «Рокитс» выдал небывалую в истории НБА серию из 27 дальних промахов! Когда на 42-й минуте Пи Джей Такер прекратил, наконец, этот кошмар, «+13» было уже у другой команды – «Голден Стэйт Уорриорз».

При такой короткой скамейке запасных (сегодня у «Хьюстона» пять человек сыграли 37 минут или больше) и такой однообразной тактике техасцы были слишком уязвимы. Особенно в затяжной, изнурительной семиматчевой серии. «Голден Стэйт» ведь тоже потерял по ходу полуфинала Андре Игуодалу. Но у него и звезд побольше, и «играющих» запасных, и вариантов в атаке.

Броски они на то и броски: «залетать» время от времени перестает у каждого. Однако «Хьюстон», попав в «непопадучую» полосу, упрямо продолжал «палить» издали, как ни в чем ни бывало. И все мазал и мазал, все проигрывал и проигрывал.

ЛЕБРОН ПРОТИВ «ГОЛДЕН СТЭЙТ». ЭПИЗОД IV

Создать что-то в нападении у «Рокитс» могут только Харден, Пол и Эрик Гордон. Все остальные этого просто не умеют. Или когда-то умели, но забыли, как это делается. Или сидят в запасе, получая игровое время лишь на тренировках. Модель Д’Антони слишком примитивна. Ее «ремонтопригодность» (есть такой термин в машиностроении) на случай серьезных поломок близка к нулю.

«Голден Стэйт» же во второй половине матча, наоборот, привычно прибавил. И Стефен Карри разошелся, и Кевин Дюрант стал бросать как Дюрант. За третий и четвертый периоды эти двое «настреляли» 40 очков - больше, чем весь «Хьюстон» вместе взятый.

Четвертый год подряд в финале встретятся «Уорриорз» и «Кавальерс». В 2015-м и 2017-м побеждали калифорнийцы (4-2 и 4-1 соответственно), а два года назад «Кливленду» удалось отыграться после 1-3. Фаворитом нынешней серии опять считается «Голден Стэйт». Ему же принадлежит преимущество своей площадки. Даты игр финала-2018 (по московскому времени - в США все будет на день раньше, вечером, а не ранним утром): 1 и 4 июня в Окленде, 7-го и 9-го в Кливленде, 12-го в Окленде, 15-го в Кливленде и 17-го в Окленде.

Леброн Джеймс против «Голден Стэйт» - это уже классика.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Запад

Седьмой матч

Хьюстон – Голден Стэйт –92:101 (24:19, 30:24, 15:33, 23:25)

Хьюстон: Харден (32+4 перехвата, трехочковые 2/13), Э.Гордон (23, трехочковые 2/12), Капела (20), П.Такер (14+12 подборов+4 перехвата).

Голден Стэйт: Дюрант (34, трехочковые 5/11), Ст.Карри (27+10 передач+9 подборов+4 перехвата, трехочковые 7/15), К.Томпсон (19), Др.Грин (10+13 подборов).

Счет в серии: 3-4.