Это единственный четвертьфинал, в котором соперники не ограничились тремя играми и «сухим» итоговым результатом. УНИКС, прошедший «регулярку» вровень с самим ЦСКА (только два поражения в 24 матчах), в понедельник в Нижнем висел на волоске, и лишь бросок канадского форварда Мелвина Эджима одновременно с сиреной об окончании овертайма, позволил казанцам выйти вперед в серии и сохранить преимущество своей площадки.

Которое они сегодня благополучно реализовали дома. Первая половина получилась упорной, но в третьей четверти УНИКС быстро достиг отметки «+20» и без проблем удержал лидерство до финального свистка. Африканский тандем хозяев Морис Ндур-Стефан Ласме (Сенегал и Габон соответственно) полностью доминировал в трехсекундной зоне.

С «1-2-2» ПОЛУЧИЛОСЬ НЕПЛОХО

В этом сезоне игры 1/4 прошли по новой схеме: «1-2-2» вместо прежних (и более общепринятых) «2-2-1». Эксперимент был выгоден командам «снизу», начинавшим серии на выезде. И если «Нижний Новгород» воспользоваться новшеством не сумел, то из трех остальных 3-0 один четвертьфинал выиграли «гости» из «Химок». Возможно, их серия с «Локомотивом» вышла бы подольше-поинтереснее как раз в старом формате. Но это все-таки разговоры задним числом. А если бы в стартовом матче победил «Локо», что, кстати, многие и предрекали?

Всего в 1/4 клубы «снизу» взяли одну серию и четыре матча – против одного-единственного (из тех же 13) в прошлом году. Да, это произошло не столько из-за новой формулы, сколько из-за феноменальной игры Алексея Шведа. И все же схему «1-2-2», пожалуй, стоит сохранить еще на какое-то время.

Ну, а главная новинка чемпионата впереди: «Финал четырех» в Москве в конце следующей недели. Пары 1/2: ЦСКА – «Зенит», УНИКС – «Химки». В первом матче вероятность сюрприза близка к нулю, во втором – повыше, но тоже не ахти какая. Напомню, что соперник ЦСКА по финалу (да простят меня за эту беспардонность поклонники «Зенита») вне зависимости от его результата получит путевку в следующий чемпионат Евролиги. Вот за что 8 июня будут бороться казанский и подмосковный клубы.

А потом – финал. И в его заманчиво-вероятном сюжете «Швед против ЦСКА» мы с вами покопаться еще успеем. Сегодня же предлагаю чуть подробнее поговорить о других ведущих российских клубах – «Локомотиве», УНИКСе и «Зените».

КРАСНОДАРУ НУЖЕН ЛИДЕР

Для «Локо» сезон закончился позавчера. Под конец серии с «Химками» краснодарцы сопротивлялись отчаянно, но со Шведом поделать ничего не смогли. А до этого одержали 20 побед из 20 на предварительных стадиях Кубка Европы и упустили победу в стартовом, ключевом матче финала из-за собственной глупой ошибки. Железнодорожники явно целились в Евролигу-2018/19, но из двух возможных дорог туда не проехали до конца ни одну, ни другую. Это тяжелый удар.

Тем не менее, команда в Краснодаре симпатичная. Да и тренер (Саша Обрадович) интересный. На мой вкус, им просто не хватает одного-двух баскетболистов экстра-класса, настоящих лидеров. Пусть не калибра Шведа (поди найди второго такого «космонавта» по нашу сторону Атлантики), а, скажем, вроде Энтони Гилла из тех же «Химок». Коллективизм – это хорошо, но в решающие минуты ответственность на себя кто-то должен брать. И не вынуждено, а привычно.

КУЛАГИН – ВВЕРХ, КАРАСЕВ – УВЫ, ВНИЗ

С «Зенитом» ситуация печальнее. Пусть питерцы и взяли у «Автодора» три матча из трех, качество их баскетбола порой оставляло желать лучшего. Сведи турнирная судьба «Зенит» в 1/4 с «Локо» - боюсь, подопечные Василия Карасева, наоборот, получили бы 0-3. А ведь еще прошлой весной команда играла прекрасно.

Но сначала вышла закавыка с полуфиналом «за Евролигу» с «Химками» (2-3 после 2-0, еще в формате серии), а потом – проваленная из-за организационных перемен в основной, футбольной части клуба селекция. С тех пор «Зенит» пожинает плоды. Зачем, к примеру, покупали Симоновича, который в «Црвене Звезде»-2016/17 набирал 12,6 очка за матч Евролиги, а сейчас в Единой лиге еле-еле наковыривает 7,8?

И там не только в легионерах дело. Если Дмитрий Кулагин в «Локо» добился большого прогресса и стал одним из лидеров сильного клуба, то Сергей Карасев, еще год назад воспринимавшийся, как полноценная звезда (прямо из НБА приехал!), сейчас выглядит все хуже и хуже. Позавчера он начал матч в стартовой пятерке «Зенита», но ограничился 16 минутами и 4 очками. Броски с игры: ноль из четырех. А ведь недавно нас всерьез «пугали» дуэлями Швед - Карасев. Какие дуэли, опомнитесь, они с разных планет!

Наконец, УНИКС. У него были отменное начало сезона (в отличие от конкурентов, ни один игрок команды не участвовал в осеннем ЧЕ-2017) и довольно ранний (в середине марта) вылет из КЕ. Во многом отсюда - прекрасное второе место в «регулярке» Единой лиги. Казанцам намного меньше, чем «Локо» с «Химками», приходилось отвлекаться на международные турниры. Однако теперь этого преимущества у них нет. Потому они и играют овертаймы с «Нижним». И ждут встречи со Шведом в полуфинале, которая, боюсь, не сулит им ничего хорошего.

Хотя одна игра есть одна игра. В ней всякое может случиться. Но свергнуть ЦСКА с российского трона, где армейцы пребывают 15 последних лет, сейчас способен только один баскетболист. И играет он не за УНИКС, а за «Химки».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

Матч №4

УНИКС – Нижний Новгород – 101:86 (24:24, 25:19, 26:13, 26:30)

УНИКС: Ндур (24), Ласме (18), Колом (16+11 передач+4 перехвата, трехочковые 4/6), Дж.Смит (10).

Нижний Новгород: Еловац (27), Губанов (20, трехочковые 4/6), Стребков (11), Панин (10).

Счет в серии: 3-1.

Все результаты 1/4 финала

ЦСКА (1-е место в регулярном чемпионате) – ВЭФ (8) – 3-0 (112:83, 100:80, 99:73)

УНИКС (2) – Нижний Новгород (7) – 3-1 (84:66, 74:77, 95:94 ОТ, 101:86)

Локомотив (3) – Химки (6) – 0-3 (66:79, 72:77, 73:86)

Зенит (4) – Автодор (5) – 3-0 (91:80, 79:73, 90:78)

«Финал четырех»

8 июня, пятница

1/2 финала

УНИКС - Химки

ЦСКА - Зенит

10 июня, воскресенье

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал

Игры «Финала четырех пройдут в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец». Какой из полуфиналов начнется в 18.00, а какой в 21.00, определится в ближайшие дни.