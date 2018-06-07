8 и 10 июня на арене «ВТБ Ледовый дворец» пройдут четыре матча. Принципиальное значение из них будут иметь два. Первый полуфинал ЦСКА – «Зенит», где победе армейцев может помешать разве что какой-нибудь Хоттабыч, и утешительную «схватку» за третье место предлагаю сразу отодвинуть в сторону.

Остаются две игры. Полуфинал УНИКС – «Химки», победитель которого получит место в Евролиге на следующий сезон. И воскресный финал, гдезолотая серия ЦСКА или продлится, или прервется. Москвичи удерживают титул уже 15 лет, но все это время они выигрывали его в затяжных сериях плей-офф. Сейчас же будет просто один матч, а это далеко не одно и то же.

«Химки» - фаворитпятничного «матча за Евролигу». А значит, подмосковная команда, видимо, примет участие в обеих главных играх «Финала четырех», ивесь он, по сути, будет крутиться вокруг одного баскетболиста. Лучшего в России и, пожалуй, в Европе. Лишь он способен не только сохранить своему клубу место в континентальной элите, но и навязать в воскресенье борьбу ЦСКА. Если хотите, это должен быть «Финал одного». Алексея Шведа.

Он удивляет нас весь сезон - еще с прошлой осени, когда стал лучшим снайпером ЧЕ и довел сборную России до 1/2, где ее шесть лет не было и близко. Хотя дело даже не в результативности и не в командных результатах, а в самой игре. Швед, давно доказавший всем, что умеет забивать, наконец, всерьез взялся за другое, более важное искусство – разыгрывать. Дирижировать всей пятеркой, быть лидером не в протоколе, а по-настоящему.

Да, ему уже 29, но для современного баскетбола это не возраст. Самый расцвет. И потом он учится такими темпами… При всех подвигах по ходу сезона Швед к весне умудрился сделать еще один «шаг к солнцу» и в двух четвертьфинальных сериях плей-офф выдал простосногсшибательную игру. ЦСКА еле-еле (и не без судей) унес от него ноги в Евролиге, а в Лиге ВТБ весьма неслабый «Локомотив» (на мой вкус, уж никак не хуже УНИКСа) был разгромлен «Химками» со счетом 3-0!

Результативность Шведа в этой серии составила 28,3 очка за матч. Это было тотальное доминирование. Но не индивидуалиста, любителя личной статистики и «перетаскивателяодеял», а плеймейкера. В буквальном переводе – создателя игры.

Давайте разбираться: как он это делает?

БЫЛ «БРОСУН», А СТАЛ «ПРОФЕССОР»

В искусстве разыгрывающего можно выделить несколько основных частей. «Чистый» дриблинг особо педалировать не станем. В конце концов, перевести мяч через центральную линию может и кто-нибудь другой. Главное начинается потом, когда разыгрывающий получает мяч на чужой половине площадки.

Вариант первый: бросить самому. Трехочковый у Шведа блестящий и от степени сопротивления почти не зависящий. Хоть с семи метров, хоть с девяти.

Вариант второй: обыгрыш, с которымтоже все хорошо. Швед отлично чувствует «момент старта» и всегда готов ворваться в трехсекундную зону.

Дальше – либо скидка, либо проход до кольца (еще есть бросок со средней дистанции, но он используется нечасто и приносит те же два очка).С проходом у Шведа есть проблемы из-за относительных субтильности и «однорукости». Однако он знает это, ищет скидку заранее – и теперь находит ее почти всегда. Хоть в левый угол, хоть в правый, хоть у себя за спиной.

Раньше его передачи грешили спонтанностью, недостаточной точностью (в ноги или вбок, будто упражнение на ловлю для футбольного вратаря), чрезмерным риском. Нынче же Швед стал «разводить» гораздо надежнее, даже с налетом академичности. А партнеры по «Химкам» после его скидокили бросают сразу, или парой быстрых передач по периметру доводят до самого свободного и - вынимай. Шах с матом.

Итак, повторим еще раз. При всем обилии комбинационных схем,основных путей у плеймейкера - три: трехочковый, вход-сброс, и двухочковый (прежде всего проход). Первым оружием Швед в совершенстве владеет давно.Второе довел до мастерского уровня за последний год.Третье- похуже, но все равно не забалуешь.И главное, он научился взвешенно чередовать все возможные варианты.

Ну и как против него прикажете играть? За какие-то год-другой вместопросто сильного снайпера, каких в Европе хватает, России получила полноценного Большого игрока. Забивающего профессора-дирижера.

МЕЖДУЛЕБРОНОМ И КАРРИ

Найти для сравнения внятный аналог игре Шведа в апреле-мае не так-то просто. В европейском настоящем близко никого не видать, что бы кто ни говорил, допустим, об MVP Евролиги-2017/18 Луке Дончиче. До такого баскетбола 19-летнему словенцу пока - как до Луны. А из Европы прошлых лет на ум приходят совсем уж высокопарные варианты вроде Валдиса Валтерса или, прости господи, Дражена Петровича.

Нотут мне помогла случайная догадка: после серии с «Локомотивом» я взял среднюю результативность в ней Шведа, пересчитал на американские 48 минут и заглянул в список лучших снайперов текущего плей-офф НБА. На первой строчке там стоял малоизвестный баскетболист по имени Леброн Джеймс - 34,0 очка в среднем за игру. Так, а что там получилось у Шведа?.. Бог ты мой, тоже 34,0! Вровень, тютелька в тютельку!

Подняв с пола нижнюю челюсть, я понял, что открыл небольшую жилу «статистического золота». И собрал для вас занятную таблицу из показателей Шведа и Джеймса в плей-офф-2018. А потом, для вящего форсу, добавил к ним Стефена Карри, против которого Джеймс сейчас играет в финале. Вышло, по-моему, очень даже любопытно.

Все трое – настоящие плеймейкеры. Карри ближе к Шведу по габаритам и «дальнобойности», Леброн – по степени лидерства в команде и игре без замен. Конечно, уровень баскетбола в НБА другой, заметно повыше. Но я не думаю, что за последние лет 20, а то и больше, кто-то из Европыв принципе мог удостоиться подобного сравнения. А тут баланс по цифрам получается вполне достойный.

Например, лишь Шведу (думаю, во всем мире, хотя проверить невозможно) нынешней весной удалось выйти на космический рубеж пяти точных трехочковыхза 48 минут. При символическом отставании от Карри по проценту попаданийи при ощутимом перевесе над ним же по очкам и голевым передачам. Которых еще больше у Джеймса. А у Шведа - больше штрафных и потерь. Ну и так далее - копаться в этих данных можно бесконечно…

В НБА, где Швед без особого успеха отыграл три сезона в 2012-2015 годах, его новые достижения не остались незамеченными: на одном из матчей с «Локо» присутствовал менеджер «Нью-Орлеан Пеликанс». Руководство «Химок», естественно, не хочет отпускать такую звезду, ссылаясь на долгосрочный контракт. Ну а сам Швед пока отмалчивается – ему не до того.Осталосьеще одно, последнее дело: «Финал четырех» Единой лиги ВТБ.

Швед, Джеймс и Карри в плей-офф-2018

Алексей Швед Лига ВТБ и Евролига Леброн Джеймс НБА Стефен Карри НБА Дата рождения 16.12.1988 (29 лет) 30.12.1984 (33 года) 14.03.1988 (30 лет) Амплуа Защитник Форвард Защитник Рост 198 см 203 см 190 см Вес 86 кг 113 кг 86 кг Победы-поражения 4-3 (57,1%) 12-9 (57,1%) 10-4 (71,4%) Очки 26,0-31,2 34,5 24,7 Двухочковые 3,4/6,6-4,1/7,9 (52,1%) 10,9/18,3 (59,6%) 4,9/9,3 (52,3%) Трехочковые 4,1/11,1-5,0/13,4 (37,2%) 1,9/5,4 (34,5%) 4,1/10,5 (38,8%) Все броски с игры 7,6/17,7-9,1/21,3 (42,7%) 12,8/23,7 (53,9%) 8,9/19,8 (45,1%) Штрафные 6,7/7,7-8,1/9,3 (87,0%) 7,1/9,6 (74,3%) 2,8/2,9 (95,1%) Голевые передачи 6,6-7,9 9,0 5,5 Потери 4,1-5,0 4,2 2,9 Передачи/потери 1,6 2,2 1,9 Подборы 5,6-6,7 9,2 6,1 Перехваты 1,0-1,2 1,4 1,6 Блок-шоты 0,3-0,3 1,0 0,6 Игровое время 33,8-40,6 42,0 36,9

Вся индивидуальная статистика - в среднем за матч. У Шведа эти показатели приведены в двух вариантах: фактическом и в пересчете на регламент НБА, где матчи продолжаются не 40, а 48 минут.

Расписание «Финала четырех» Единой лиги ВТБ

8 июня, пятница

18.00. 1/2 финала. ЦСКА – Зенит

21.00. 1/2 финала. УНИКС – Химки

10 июня, воскресенье

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал