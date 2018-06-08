Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» не в состоянии платить зарплаты игрокам и тренерскому штабу. Банковские счета краснодарской команды арестовала налоговая служба. Причина — в крупномасштабной неуплате налогов. Речь идет о 243,5 млн рублей, которые недополучил российский бюджет. Налоговая служба инициировала проверку краснодарского клуба на фоне судебного разбирательства. Иск в суд подал сам «Локомотив-Кубань», ответчик по делу — компания жены известного бизнесмена и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого.

33 БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ КРАСНОДАРА

В конце прошлого года в офисе «Локомотива-Кубань» прошел обыск. Он продолжался пять часов. Его проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции УТ МВД России по СКФО. После обыска президент краснодарского клуба Андрей Ведищев сказал, что «причиной стало взаимодействие с одним из контрагентов…».

Что это за контрагент Ведищев не пояснил. Обыск в офисе клуба проводили 26 декабря 2017-го. За день до этого «Локомотив-Кубань» проиграл в апелляционном суде компании ООО «Арт Сайд». Владелец «Арт Сайда» — Виктория Галицкая, жена основателя сети «Магнит» и президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. «Отмечу, что о возбуждении уголовных дел или дел об административных правонарушениях, связанных с деятельностью «Локомотива-Кубань» или его сотрудников, речь не идет», — говорил после обыска Андрей Ведищев. Но оказалось, что нарушения все-таки были.

История проблем «Локомотива-Кубань» началась с рекламных билбордов. Еще в декабре 2014 года клуб заключил контракт, который в итоге стал для него убийственным. Договор подписали с компанией Виктории Галицкой. По нему «Арт Сайд» обязался разместить на своих билбордах в Краснодаре рекламу «Локомотива-Кубань». В феврале 2016 года такой же договор «Локомотив-Кубань» заключил с компанией ООО «Гэллэри Сервис». Речь в контракте шла о 33 билбордах по всему Краснодару.

«Арт Сайд» и «Гэллэри» — крупнейшие компании на рынке наружной рекламы в Краснодаре. Виктория Галицкая стала единоличным владельцем «Арт Сайда» в канун Нового года — 31 декабря 2013-го. Выручка компании за 2016-й год составила 243 млн рублей, чистая прибыль 3,5 млн рублей.





Согласно отчету, в 2015-ом году «Арт Сайд» и «Гэллери» в общей сложности контролировали 57% от всей наружной рекламы в городе. В исследовании по краснодарскому рынку отмечается, что в целом за 2015 год клуб потратил порядка 5 млн рублей рублей на наружную рекламу.





Рекламная компания «Локо» на билбордах не была массовой даже по меркам Краснодара. В 2015 году баскетбольный клуб был только 25-м в списке крупнейших заказчиков – футбольный «Краснодар», к примеру, был восьмым. Тем не менее, билборды в Краснодаре вызвали волну налоговых претензий к клубу. Счета «Локомотива-Кубань» были арестованы, налоговая служба обязала заплатить 243,5 млн рублей в бюджет. Сначала баскетбольный клуб пытался избежать с помощью суда. Не вышло.

ПРИТВОРИТЕСЬ, ЧТО РЕКЛАМЫ НЕ БЫЛО

Сразу два судебных иска баскетбольный «Локомотив» подал в один день — 11 июля 2017 года. Ответчики по искам — ООО «Арт Сайд» и ООО «Гэллэри Сервис». Претензии по искам одинаковые, сами иски можно объединить в одно дело — о билбордах и «Локомотиве-Кубань». Оба дела краснодарский клуб проиграл.

«Локомотив-Кубань» просил суд признать договора с «Арт Сайд» и «Гэллэри Сервис» недействительными. Согласно позиции клуба эти договора были «притворными». То есть, краснодарский клуб добивался, чтобы договора квалифицировались как арендные, а не как оказание услуг. Зачем клубу так упорно бороться за изменение статуса незначительной региональной рекламной кампании? Причина в желании «Локомотива» снизить свою налоговую нагрузку.







Из судебного дела известно, что «Локо» заключил договор с компанией «Арт Сайд» 19 декабря 2014-го. Уточняется, что речь в договоре шла об изготовлении, монтаже и размещении рекламных материалов. Согласно позиции «Локо», этот договор не подразумевал «оказание возмездных услуг», а только аренду. В качестве довода клуб приводил отношения с «РЖД» — по спонсорскому договору «Локо» обязался размещать рекламу железнодорожного оператора. То есть выступал как арендатор билбордов в отношениях с РЖД. Рекламный макет при этом изготавливал дизайнер «Локо», печатали частично у сторонних компаний. То, что печатал «Арт Сайд», согласно позиции «Локо», оплачивалось отдельно. Тем не менее, согласно позиции суда, этих доводов для признание договора между «Локо» и «Арт Сайда» притворным было недостаточно.





Из-за того, что договор с «Арт Сайдом» был в статусе услуг, «Локомотив» не смог применить систему налогооблажения ЕНВД (единый налог на вмененный доход). При ЕНВД налог платится с площади, соответственно не платятся остальные — налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ и НДС. Таким образом вместо ЕНВД, «Локо» обязали заплатить все перечисленные налоги — для клуба это несоизмеримо больше. В итоге сумма неуплаченных налогов «Локомотива-Кубань» составила 243 млн 460 тыс рублей.





АРЕСТОВЫВАЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ

Суды с компанией Виктории Галицкой и «Гэллери Сервис» проиграны, налоговая служба предъявила претензии, у «Локомотива» оставался только один шанс на спасение — подать в суд уже на налоговую. Краснодарский клуб подал иск 10 мая этого года с просьбой принять обеспечительные меры. Другими словами, с просьбой на время суда не изымать у клуба деньги из оборота.

По мнению руководства клуба «Локомотив-Кубань», последствия от действий налоговой будут катастрофическими: у клуба не будет возможности «исполнять свои обязательства перед играющими в чемпионате Единой Лиги ВТБ спортсменами и тренерским составом», — говорится в материалах дела. Кроме того, клуб уверял суд, что в будущем деньги у клуба появятся. Помочь должна компания «РЖД» — по спонсорскому контракту из общей суммы 636 млн 175 тыс. рублей «РЖД» еще не перечислили 280 млн. рублей. Пытался «Локомотив» повлиять и с помощью своего договора о пожертвовании 362 млн рублей в адрес «Федерации баскетбола Краснодарского края».

Суд посчитал все это неубедительным. Судебная логика: если клуб приводит доводы о больших деньгах, то 243,5 млн рублей неуплаченных налогов — небольшая для него сумма. В любом случае, суд посчитал аргументы «Локомотива» — «несостоятельными, ввиду отнесения указанной суммы к обязательным платежам в бюджет Российской Федерации в счет уплаты налогов».

Решение суда было вынесено 17 мая этого года, «Локомотиву-Кубань» отказали в принятии обеспечительных мер по иску. Другими словами суд позволил налоговой службе арестовывать счета клуба и изымать средства из оборота. Краснодарский клуб пытался оспорить решение — 22 мая суд снова не удовлетворил просьбу об обеспечении иска. В этот же день налоговая служба арестовала счета клуба.

Из списка арестованных счетов видно, что клуб держал деньги в разных банках, в том числе в «Промсвязьбанке» и «Альфа-Банке». В материалах дела сообщается, что на 14 мая на нескольких счетах клуба в «Промсвязьбанке» было чуть больше 17 млн рублей. На счете в «Альфа-Банке» — чуть меньше 9 млн рублей.

Налоговая служба утверждает, что клуб скрывал деньги: в материалах дела присутствуют справки и выписки из банков, подтверждающие факты «сокрытия обществом [«Локомотивом-Кубань» - прим] денежных средств с момента получения информации о выявлении факта неуплаты налогов , выразившиеся в выводе средств по основному расчетному счету”. Речь идет о 54 млн рублей, которые клуб перевел на счета аффилированных лиц по договорам беспроцентного займа. Также в день рассмотрения выездной налоговой проверки клуб списал со счета в «Альфа-Банке» 86 млн рублей. Кроме того, «Локомотив-Кубань» переводил деньги за рекламные услуги также компании ООО «ЛК Промоушен», учредитель которого — сам клуб.





На обвинения налоговой краснодарский клуб ответил, что средства переводились на «реализацию дополнительных социально значимых спортивных проектов». При этом «Локомотив» в конце 2016-го добился признания судом, что ООО «ЛК Промоушен» не является компанией, аффилированной с клубом. На текущий момент единственный владелец «ЛК Промоушен» — Николай Новиков. Он — бизнес-партнер президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева. В компании ООО «Море Росса», Новиков — гендиректор, Ведищев — совладелец с 50%. Сама компания производит рыбные консервы.

Согласно данным отчета по НКО в 2017 году расходы «Локомотив-Кубань» составили 1 млрд 332 млн рублей. Это третий показатель среди всех команд Единой лиги ВТБ. Больше тратят только ПБК ЦСКА и БК «Химки».





Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" до недавнего времени жил широко, что особенно заметно на фоне остальных спортивных клубов на Кубани. Финансовые проблемы уже коснулись футбольного и гандбольного клубов «Кубань», гандбольного клуба «Скиф», волейбольного «Динамо». Судя по всему, в регионе на все спортивные команды денег не хватает. Уверенно себя чувствует только полностью частный ФК “Краснодар”, спор с женой владельца которого и стал для “Локомотива-Кубань” роковым.

Кстати, президент клуба Андрей Ведищев еще в июле 2017 года, за десять дней до подачи исков против компаний «Арт Сайд» и «Гэллэри Сервис», учредил новое юридическое лицо. Название — ассоциация «ПБК Локомотив-Кубань», указанный вид деятельности — спортивные клубы. Другими словами, создано аналогичное юрлицо, по сравнению с тем, которое закреплено за клубом сейчас. Если потребуется срочно довести до банкротства клуб и заявить в Единую лигу ВТБ новый уже с другими реквизитами, то новая ассоциация очень пригодится.