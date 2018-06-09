ПРОЩАНИЕ С ЛЕБРОНОМ

За четыре минуты и три секунды до финального свистка Леброн Джеймс решил, что с него хватит. Он не торопясь обошел партнеров и даже кое-кого из соперников, попрощался с каждым тычком кулака о кулак и отправился на скамейку. Болельщики «Кливленда» устроили своей главной звезде овацию, но прозвучала она вяло, без огонька. Да, летом у Джеймса заканчивается контракт и, скорее всего, это была его последняя игра за «Кавальерс», куда он вернулся четыре года назад и в 2016-м добыл-таки клубу из родного штата Огайо единственный в его истории чемпионский титул.

Все это знали, все всё понимали, однако цифры, горевшие на табло, уж слишком не способствовали эмоциям местной публики – 102:77 в пользу «Голден Стэйт». Те, кто предрекал разгромный результат в этом финале, оказались в итоге правы. Хотя после упорнейшего матча №1 с овертаймом в Окленде такие прогнозы (а их было, кстати, немало) казались выдумкой. Увы, начав за здравие, Леброн и его партнеры дальше шли только по нисходящей. И окончание серии получилось совсем уж позорным. Сегодня на паркете играли команды словно из разных лиг.

«Голден Стэйт» сразу ушел в отрыв: «+10» на 4-й минуте благодаря 9 очкам Стефена Карри. До большого перерыва «Кливленд» еще упирался и даже иногда вырывался вперед, но в третьей четверти все было кончено. В тишине грустно примолкшего зала «оркестр» «Уорриорз» гремел во всю мощь своей победной полифонии! Карри с Кевином Дюрантом солировали по очереди, да и партнеры старались не отставать. Свой вклад в унижение «Кавальерс» внесли и Андре Игуодала (трехочковые – 3 из 6), и Дрэймонд Грин (9 голевых передач), и Клэй Томпсон (10 очков в третьем периоде), и Джавэйл Макги.

А что же Джеймс? Похоже, что у «баскетбольного танка» просто закончился бензин. Леброн заметно реже обычного лез под кольцо и вообще был не шибко заметен. Он даже не стал первым в команде по количеству бросков с игры (13 против 14 у Родни Худа) – когда такое было?! Разыгрывать разыгрывал, пасовать пасовал, но без привычной страсти. А таких партнеров, как у Карри, у него в «Кливленде» нет. Или он сам приучил их быть незаметными «серыми мышками» на фоне себя любимого. Когда Его величество вдруг занеможило, на помощь ему никто не пришел. Отвыкли.

КАРРИ – ШВЕД – 37:36

Последний раз 4-0 в финале НБА было 11 лет назад. Тогда «Сан-Антонио» разгромил… все тот же «Кливленд» с молодым, 22-летним Джеймсом.

Для «Уорриорз» нынешнее чемпионство стало вторым подряд, третьим за четыре года и шестым вообще. Два первых (включая самый первый в истории лиги в 1947 году) были добыты еще не в Калифорнии, а в Филадельфии. Шесть титулов – это третий результат среди клубов НБА. Вровень с Майклом Джорданом и его легендарным«Чикаго» 90-х. Выше- только «Бостон» и «Лейкерс»: 17 и 16 побед в финалах соответственно.

Звание MVP финальной серии присудили Дюранту. Забавно, что сезон НБА финишировал на день раньше нашего - аккурат накануне воскресного финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». А еще мне бросилась в глаза параллель между сегодняшними показателями Карри и вчерашними (против УНИКСа в 1/2) Алексея Шведа. Набранные очки – 37:36 в пользу американца, трехочковые – 7/15 против 6/15, игровое время –38.44 у Карри и всего на 11 секунд меньше у Шведа. Практически один к одному.

Только Карри свой финал уже выиграл, а у Шведа он еще впереди. И там он будет скорее в роли Леброна: фаворитом а-ля «Голден Стэйт» у нас считается ЦСКА.

НБА

Плей-офф

Финал

Матч №4

Кливленд - Голден Стэйт –85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)

Кливленд: Джеймс (23+8 передач+7 подборов), Лав (13), Дж.Смит (10), Худ (10).

Голден Стэйт: Ст.Карри (37, трехочковые 7/15), Дюрант (20+12 подборов+10 передач+3 блок-шота), Игуодала (11), К.Томпсон (10).

Счет в серии: 0-4.