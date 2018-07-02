ПО ДЕНЬГАМ ОН НЕ ВЫИГРАЛ

Пока это неофициально (до 6 июля сделки в НБА запрещены), но в том, что информация соответствует действительности, нет никаких сомнений. 33-летний форвард, отыгравший за «Кливленд» 11 сезонов, включая четыре последних, и принесший клубу из родного штата Огайо первый в истории чемпионский титул, отказался от предусмотренной прежним контрактом возможности остаться в «Кавальерс» еще на год, вышел на рынок свободных агентов и сделал выбор в пользу «Лейкерс».Хотя за последние недели какие только варианты не звучали: «Хьюстон», «Бостон», «Филадельфия», «Денвер»…

Дело тут, похоже, не в деньгах. В новой команде Джеймс получит за следующий сезон практически столько же(разница там смешная, меньше ста тысяч), сколько получил бы в Кливленде– 35,7 миллиона. И это не самая высокая зарплата в лиге, только «одна из». Например, Стефен Карри из «Голден СтэйтУорриорз» заработает за чемпионат-2018/19 на 1,8 миллиона больше.

Просто Леброну и его близким захотелось в большой и теплый город Лос-Анджелес. Как-никак Джеймсу уже 33. Пора остепениться, подумать о семейных приоритетах. Слухи, что он может перейти именно в «Лейкерс» гуляли по кулуарам НБА не один год и вот теперь стали реальностью. Баскетбольный Король едет в Голливуд!

ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ УЛОВ МЭДЖИКА

Кстати, верховный селекционер «Лейкерс» (у них это называется «президент по баскетбольным операциям») и легендарный в прошлом игрок Ирвин «Мэджик» Джонсон владеет в числе прочего сетью кинотеатров. Но все его попытки вернуть родному клубу былую славу пока оставались безрезультатными. «Лейкерс» - 16-кратный чемпион НБА, что является вторым результатом в истории (всего на один титул меньше, чем у «Бостона»), однако последний триумф калифорнийцев датирован 2010 годом. И с 2013-го они ни разу не выходили в плей-офф.

Теперь Джонсон выловил, наконец, на трансферном рынке большую рыбу. О-о-очень большую. Букмекеры среагировали моментально: в списке претендентов на следующее чемпионство «Лейкерс» взлетел на второе место, сразу за «Голден Стэйт». Хотя играть в очень сильной Западной конференции – это совсем не то, что в Восточной (где теперь вдобавок не будет Джеймса). И главное: какую кашу - то есть, команду, - сумеют сварить в Лос-Анджелесе Мэджик с Леброном? Что это будет за кино – геройский супербоевик во славу Короля или, наоборот, фильм ужасов?

Вопрос не праздный. Джеймс в НБА привык быть главным всегда и везде, он не любит других авторитетов у себя под боком. И это относится не только к коллегам-игрокам, а к всему, что происходит в клубе. Уже сейчас пошли первые слухи, что Леброн не прочь выжить из «Лейкерс» молодого тренера Люка Уолтона.

НА ПОДХОДЕ - ЛЕНАРД?

Ну, а что у них там с составом? Да, в общем, едва ли не «чистый лист», делай что хочешь. Единственная полноценная звезда команды минувшего сезона Айзейя Томас пришел только в феврале, сыграл всего 16 матчей и вряд ли останется – он тоже свободный агент. В остальном у «Лейкерс» полно приличной молодежи (Колдуэлл-Поуп, Ингрэм, Кузма, 2-й номер драфта-2017 ЛонзоБолл), но нет ни одной сложившейся звезды «в расцвете сил». Недаром в регулярном чемпионате-2018/19 никто из баскетболистов клуба не набирал в среднем за матч и 17 очков.

Отсюда – второй вопрос: станет ли Джеймс в Лос-Анджелесе единоличным «царем и богом», чего, при всем к нему уважении, запросто может не хватить для серьезного успеха в плей-офф, или «Лейкерс» этим летом удастся приобрести второго суперигрока? Главный кандидат тут - КавайЛенард. Он имеет контракт с «Сан-Антонио Сперс», но рассорился с ним после того, как, пропустив почти весь сезон из-за травмы, не рискнул возвращаться в строй в плей-офф «почти выздоровевшим».

Номинально Ленард – легкий форвард, как и Леброн. Но думаю, что они вполне могут ужиться в одной пятерке. По информации американских СМИ Джеймс, прежде, чем согласиться на контракт с «Лейкерс», специально звонил Ленарду и договаривался о будущем альянсе. И еще один важный момент: Ленард – один из лучших специалистов НБА по игре в защите. Этот парень не только забивает, он «таскает рояль» на своей половине площадки. Минимум за двоих.

И все-таки главный вопрос – другой. Найдется ли в «Лейкерс» человек, способный хоть отчасти держать в узде капризное лобби Короля Леброна? На Уолтоназдесь надежды мало. На его возможно-пролоббированного преемника - тем более. Тут может помочь только сам Мэджик. Лично.

Похоже, это будет не ужастик и не боевик, а психологическая мелодрама.