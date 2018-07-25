«СПАСИБО ВАТУТИНУ, ЧТО ОТПУСТИЛ МЕНЯ»

- Виталий, когда вы поняли, что из ЦСКА надо уходить?

- Окончательное решение об уходе из ЦСКА принял сегодня. Все решилось буквально за один день. Конечно, разговоры определенные были, но ничего конкретного не было. «Локомотив-Кубань» давно проявлял ко мне интерес, но у меня был гарантированный контракт с ЦСКА. Я не мог уйти сам, только клуб мог принять это решение. Поэтому я благодарен Андрею Ватутину за то, что понял ситуацию и отпустил меня.

- Что можете сказать о времени, которое провели в армейском клубе?

- Покидаю ЦСКА с теплыми чувствами. Это было хорошее время. Я рад, что за пять лет в этом клубе смог выиграть все титулы, которые хотел. Надеюсь, что и в своем новом клубе я также смогу завоевывать трофеи, достигать новых высот.

- У вас оставался год контракта. Проблем при расставании не было?

- С ЦСКА мы расстались нормально. Сели, переговорили, и поняли, что так будет лучше для всех. Дело в том, что я не был на ведущих ролях в команде. Тяжело быть тринадцатым игроком в составе. Эта роль не для меня.

Изначально, когда я переходил в ЦСКА, говорил, что пришел в команду, чтобы приносить максимальную пользу. По последнему сезону нельзя сказать, что я был полезен. Провести еще год в ЦСКА в такой роли для меня было бы очень тяжело.

- В каком моральном и физическом состоянии вы находитесь после непростого сезона?

- Я нахожусь в прекрасной физической форме, готов еще минимум лет пять играть на высоком уровне с удовольствием, потому очень люблю баскетбол.

Мне хотелось бы поблагодарить ЦСКА за эти пять лет и, конечно же, сказать «спасибо» болельщикам за поддержку. Все игроки, у которых в карьере появляется шанс поиграть в этом клубе, должны им пользоваться.

- Можете назвать самый яркий момент на армейском этапе вашей карьеры?

- Одним из самых ярких моментов в ЦСКА могу назвать свой первый год в команде, когда нам удалось стать чемпионами России, отыгравшись в серии против «Локомотива-Кубань» со счета 0:2. Это был очень непростой период. Под руководством Этторе Мессины мы обидно проиграли на последней секунде "Финал четырех" Евролиги, а потом неудачно начали серию с Краснодаром. Но мы все же смогли вырвать победу и стать чемпионами.

Безусловно, победа в Евролиге в 2016-м году, тоже один из ярчайших моментов – воспоминание на всю жизнь. Все стремятся выиграть этот трофей. Теперь буду стремиться попасть в Евролигу с «Локомотивом».

«БУДУ СТРЕМИТЬСЯ ПОПАСТЬ В ЕВРОЛИГУ С «ЛОКОМОТИВОМ»

- Вы подписали контракт с «Локомотивом-Кубань».

- Сейчас начинается новый этап в моей жизни. Там собирается хорошая команда с отличным тренером. Опять же, в Краснодаре отличные болельщики, на трибунах поддержка просто сумасшедшая, а я очень люблю такую атмосферу. Думаю, что это будет супер для меня.

- Но ваша новая команда не выступает в Евролиге.

- Меня не смущает, что Краснодар не играет в Евролиге. Еще раз повторюсь, я хочу играть в баскетбол. И клуб был очень заинтересован в том, чтобы подписать со мной контракт. Руководители клуба и главный тренер хотят видеть меня в команде на лидирующих ролях. Почему я должен отказываться? Будем стремиться выигрывать, чтобы попасть на следующий год в Евролигу. Все условия для этого есть. Тем более, «Локомотив-Кубань» не просто так попадал в "Финал четырех".

- Вас не пугают слухи о финансовых проблемах у краснодарского клуба, которые возникают каждый год?

- Если бы меня пугали слухи о финансовых проблемах в Краснодаре, я бы не подписал контракт с этой командой. Если постоянно об этом думать, то можно вообще карьеру заканчивать. Меня ничего не смущало, в баскетболе есть агенты, которых все знают, плюс игроки постоянно общаются между собой, все говорят, что в «Локомотиве-Кубань» все нормально. Понятно, что все эти слухи ходят давно.

- С главным тренером новой команды уже успели поговорить?

- С тренером «Локомотива» пока не разговаривал. В сезоне, когда играли друг против друга, перекидывались парой слов. А так, я думаю, что на днях мы созвонимся и все обсудим: что от меня требуется, в какой роли он меня видит. По-моему, сейчас он вообще находится в Лас-Вегасе, где проходят матчи Летней лиги, поэтому пока не успели связаться. И вообще, мой переход случился довольно быстро, у нас впереди много времени, чтобы все обсудить.