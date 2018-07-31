«Советский спорт» изучил изменения в пятерке лучших российских клубов. Двум из которых предстоит биться в Евролиге.

ЦСКА

Главные потери: Виталий Фридзон, Виктор Хряпа

Армейцы избежали потерь ключевых игроков. На самом деле, что Хряпа, что Фридзон не играли столь значимой роли в команде в последнем сезоне, как можно подумать. Их уход так заметен лишь потому, что оба стали частью истории клуба. Особенно Виктор, проведший в ЦСКА всю свою пост-заокеанскую карьеру. За 10 лет, с 2008-го, он помог красно-синим взять две Евролиги, долгое время был лидером и еще дольше – капитаном. Но в последние годы Хряпа все чаще приносил пользу в раздевалке, чем на паркете. Как и Фридзон, когда-то переманенный из «Химок». В итоге с Виктором просто не стали продлевать контракт, Виталий - сам попросился на выход (отправился в «Локо-Кубань»).

Главные приобретения: Дэниэл Хэкетт, Алек Питерс

Весь нынешний костяк ЦСКА остался в команде, включая Семена Антонова и Никиту Курбанова, с которыми продлили соглашения. При этом добавилось два крепких игрока – Хэкетт и Питерс. Первый славится не только яркой прической (тут он во многом похож на Уилла Клайберна) – Дэн сделал себе имя в «Бамберге» и в сборной Италии, считается универсальным защитником – надежным в построении атак и цепким в защите. Второй еще в апреле накидал в кольцо «Далласа» 8 трех, набрав в одном матче 36 очков и 7 подборов. Нечто подобное (с учетом количества дальних выстрелов) за весь сезон НБА сумел показать лишь Харден – он стал MVP, кто не знает. Конечно, экс-форвард «Финикса» - не ровня Бороде, иначе бы остался в сильнейшей лиге мира. Но потенциал у парня есть. Это и привлекло к нему внимание армейцев. Если Питерс сумеет раскрыться в Европе, то станет здесь суперзвездой.

Другие изменения:

Ушли: Лео Вестерманн, Павел Коробков, Алан Макиев, Антон Астапкович

Лео Вестерманн, Павел Коробков, Алан Макиев, Антон Астапкович Пришли: Иван Ухов, Агасий Тоноян

Резюме: Главного, чего многие ждали, не случилось – Димитрис Итудис остался во главе команды. Греку предоставили, возможно, заключительный шанс – несмотря на провал в «Финале четырех» в Белграде. На бумаге состав армейцев усилился. Посмотрим, что сможет выжать из него главный тренер, однажды (в 2016-м) уже бравший Евролигу с ЦСКА.

«ХИМКИ»

Главные потери: Джеймс Андерсон, Томас Робинсон

Что Андерсон, что Робинсон принесли немало пользы, но слишком уж заметными фигурами не стали. В силу разных причин, и травмы игроков тут не на последнем месте. Возможно, для глубины ротации «химчан» уход Джеймса и Томаса станет минусом. И можно было бы их сохранить. Но – не за те деньги, которые пришлось платить американцам.

Главные приобретения: Джордан Мики



«Химки» не стали сильно перетряхивать состав. И ограничились лишь точечной селекцией (пока, по крайней мере). Но Мики – случай особенный. Георгиос Барцокас уже успел признаться, что хотел подписать его прошлым летом. Тогда не вышло – Джордан остался в НБА. Провел посредственный сезон в «Майами» (23 матча, в среднем – 4,0 очка, 3,6 подбора) – и все же перебрался в Европу. У молодого белого форварда есть неплохой потенциал. В том числе – играть центрового в малых пятерках (что давно и успешно использует ЦСКА с Кайлом Хайнсом). Если Барцокас не ошибся, он сумеет вписать новичка в свои схемы. Значит – «Химки» станут сильнее.

Другие изменения:

Ушли: Марко Тодорович, Дмитрий Соколов, Руслан Патеев

Марко Тодорович, Дмитрий Соколов, Руслан Патеев Пришли: Петр Губанов, Ди Бост, Кэйси Питер

Резюме: Главное, что стоит знать о «Химках» - у них остался Швед. По слухам, Алексей мог перебраться в НБА – после такого-то сезона было наивно полагать, что он останется без предложений из Америки! Но что-то не срослось – то ли в величине контракта, то ли в желаниях самого Шведа, который явно получает удовольствие от статуса суперзвезды в Европе и не готов от него отказаться ради туманных перспектив за океаном. Алексей – залог успеха «Химок», их явный лидер и главная ударная мощь. И если Швед не сбавит обороты, то у команды есть все шансы провести новый успешный сезон.

«ЗЕНИТ»

Главные потери: Кайл Курич, Дрю Гордон

Курич был лидером «Зенита» по набранным очкам в прошлом сезоне, Гордон – лидером по подборам. Во многом именно благодаря им питерский клуб провел успешный год в Единой лиге, обыграв ЦСКА в регулярке, а под конец - взяв бронзу и в «Финале четырех». Неудивительно, что спрос на звезд «Зенита» вырос. И аппетиты самих игроков – тоже. В итоге Курич уехал в «Барселону», Гордон – пока решает, где продолжит карьеру. Но не в Питере точно.

Главные приобретения: Филипп Скрабб



Канадец засветился в Германии, став лучшим снайпером Бундеслиги в составе «Скайлайнерс» - Скрабб набирал по 18,5 очков и поливал из-за дуги с точностью в 45,5 процентов. Да это же Стефен Карри! Ну, только местного разлива… В любом случае, Филипп заслужил повышение и должен усилить «Зенит». Которому нужны баскетболисты-снайперы. И – главное! – где их умеют успешно использовать.

Другие изменения:

Ушли: Шейн Уиттингтон, Демонте Харпер, Скотти Рэйнольдс, Малькольм Гриффин, Артем Вихров, Иван Лазарев, Никита Баринов

Шейн Уиттингтон, Демонте Харпер, Скотти Рэйнольдс, Малькольм Гриффин, Артем Вихров, Иван Лазарев, Никита Баринов Пришли: Джален Рэйнольдс, Джеродд Ютофф, Шон Арманд, Владислав Трушкин

Резюме: «Зенит» второй год подряд обновляет состав почти полностью. Правда, в отличие от прошлого лета, ведет селекцию заблаговременно, а не подписывая в авральном режиме тех игроков, что остались на рынке за пару недель до начала сезона… И если Карасев-старший даже из предыдущего набора («набора безысходности») сумел выжать такой результат, как бронза Лиги ВТБ, то теперь ему все карты в руки! В общем, ждем новых сенсаций.

УНИКС

Главные потери: Хоаким Колом, Стефан Ласме

Колома с Ласме очень старались сохранить, но лидеры УНИКСа предпочти покинуть Казань. Испанец перебрался в Турцию, габонец – в греческий «Панатинаикос». Потеря двух явных лидеров – это, конечно, серьезно. Но все же остальной костяк удалось сохранить.

Главные приобретения: Рэймар Морган, Пиеррия Хенри



Морган и Хенри зажгли в прошлом сезоне в «Тофаше», который внезапно для всех дошел до финала чемпионата Турции. Американцам плевать на все авторитеты, их не пугают звездные имена в Европе. И это – то, что может пригодится УНИКСу. В частности – в битвах с ЦСКА.

Другие изменения:

Ушли: Григорий Шуховцов, Данило Анджушич, Владислав Трушкин

Григорий Шуховцов, Данило Анджушич, Владислав Трушкин Пришли: Максим Шелекето, Артем Клименко

Резюме: Казанцы серьезно прибавили с назначением Прифтиса на должность главного тренера. И из унылой команды превратились в заводной коллектив, способный биться с лидерами и удивлять своих болельщиков в приятном смысле. Хочется верить, что приход Моргана и Хенри (которого едва не перехватил «Олимпиакос»!) сделает УНИКС лишь сильнее.

«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»

Главные потери: Марди Коллинз, Фрэнк Элегар, Йонас Мачюлис

«Локо» не выполнил задачу – пробиться в Евролигу. В прошлом сезоне в финале Еврокубка кубанцы пали под натиском «Дарушафаки» (привет, Дэвид Блатт!), а в Лиге ВТБ не вышли даже в «Финал четырех». Перестройка была неизбежна. Но все же не думалось, что она будет столь радикальной!

В итоге Краснодар покинула целая россыпь прежних лидеров, в числе которых – Коллинз, Элегар и Мачюлис. Саше Обрадовичу предстоит непростая задача – по сути, с нуля собрать крепкий состав. Задачи-то у «Локо» не изменились!

Главные приобретения: Доррелл Райт, Джауан Джонсон, Виталий Фридзон



Но главное – есть из кого собирать!

Во-первых, в Краснодар переехал Фридзон - чтобы вспомнить о той роли лидера, которую Виталий выполнял когда-то в «Химках», и о которой забыл за пять лет в ЦСКА. Нельзя заранее сказать, как сложится у 33-летнего защитника в новой команде, но хочется верить – зажечь он еще может! Во-вторых – из «Дарушафаки» выписан Джауан Джонсон (тот самый, который бил «Локо» в финале Еврокубка). В-третьих – добавился Доррелл Райт. Чемпион НБА в составе «Майами» (2006) и парень, забивавший в «Голден Стейт» почти по 200 трешек за сезон еще до всяких Карри и Томпсонов! Райт, конечно, не молод, но в Европе способен быть лидером, приносить результат, а его опыт – бесценен. Уж в Краснодаре – точно пригодится!

Другие изменения:

Ушли: Джо Рэгланд, Брайан Квале, Крис Бэбб, Павел Антипов, Денис Левшин, Иван Нелюбов

Джо Рэгланд, Брайан Квале, Крис Бэбб, Павел Антипов, Денис Левшин, Иван Нелюбов Пришли: Матеуш Понитка, Джамел Маклин, Мустафа Фалль

Резюме: «Локо», на первый взгляд, усилился лучше, чем любой другой клуб из числа лидеров Единой лиги ВТБ (возможно - за исключением ЦСКА). Вопрос в том, как Обрадович все это использует. И сможет ли быстро поставить игру с учетом звездных, опытных но непохожих друг на друга новичков.