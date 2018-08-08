Леброн Джеймс отправился в «Лейкерс», Кавай Леонард – в «Торонто», а Мело Энтони вот-вот подпишет контракт с «Хьюстоном». «Советский спорт» – о главных переходах звезд в сильнейшей лиге мира.​

ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

«Кливленд» – «Лос-Анджелес Лейкерс»

В этом была интрига всего лета – где продолжит карьеру лучший игрок НБА? Останется ли в «Кливленде»? Уедет за легкими перстнями в другой топ-клуб? Может, вообще подпишется в «Голден Стейт»? Такие слухи, что забавно, ходили! И, в принципе, мы видели уже все, чтобы не удивляться даже такому – откровенно сумасбродному – развитию событий.

Но Леброн не стал тянуть с принятием очередного «Решения». Не стал устраивать «Санта Барбару», вести переговоры с кандидатами, кормить фанатов «Кавс» пространными намеками, дающими надежду на то, что он останется в клубе… Уже на второй день после открытия рынка свободных агентов Джеймс объявил, что не будет использовать опцию продления контракта с «Кливлендом» и переходит в «Лейкерс». При этом – сразу на четыре года. Общая сумма соглашения – 154 миллиона долларов.

В принципе, это ожидалось. Леброн уже намекал, что хочет переехать в Лос-Анджелес, где давно живет его семья. «Приоритеты жены и детей – для меня самое главное!», – признавался Король. К тому же, «Лейкерс» – несмотря на последние неудачи – остается самым популярным клубом НБА. С великой историей. С огромной фан-базой. И на самом мощном рынке Америки, не считая Нью-Йорка. Джеймс слишком сильно озабочен собственным «Наследием», чтобы пройти мимо возможности сыграть за ЛАЛ. Вернуть клуб на вершину. Стать для местных фанатов героем, какими были Карим Абдул-Джаббар, Уилт Чемберлен, Мэджик Джонсон, Шакил О'Нил и Кобе Брайант…. Серьезная компания! А заодно – и заработать денег на спонсорских контрактах. Задачу «пробить миллиард» за карьеру Леброн ведь тоже отменять не собирался! Деньги – не главное, что его волнует. Но все-таки, он держит их в уме.

Удивило другое. Джеймс не потребовал от руководства «Лейкерс» прямо сейчас, немедленно, собрать звездный состав. Что он делал в «Майами» и в «Кливленде». Леброн словно решил – пора взять передышку, немного сбавить обороты, перестать думать о титуле в каждом конкретном сезоне, а поработать в долгую. Возможно, он просто устал. Физически (девять финалов подряд измотают даже суператлета!). И, что важнее – морально. В итоге ЛАЛ не стали гнаться за самыми крутыми свободными агентами – Полом Джорджерм, Каваем Леонардом, Кармело Энтони. А подписали тех, кого удобно было взять сейчас. На небольшие деньги, но с прицелом на лето-2019. Когда топ-звезд на рынке будет больше. И уже будет понятно, как именно Джеймс встроился в команду. Кого ему надо добавить, что надо сделать так, чтобы «Лейкерс» превратились в реальный контендер. Пока аналитики спортивных порталов предрекают им разве что борьбу за плей-офф. Но будьте уверены – через год все изменится!

А Джеймс за это время слегка отдохнет.

КАРМЕЛО ЭНТОНИ

«Оклахома-Сити» – «Хьюстон»

Энтони – единственный игрок НБА за 36 лет, который провел в лиге более 1000 матчей, при этом всегда выходя только в старте. Ни Майкл Джордан, ни Кобе Брайант, ни тот же Джеймс этим похвастаться не могут! Мело был лучшим снайпером чемпионата, 10 раз вызывался на «Матчи всех звезд», стал трехкратным олимпийским чемпионом (единственным таким в баскетболе!), а заодно – и лучшим по очкам, подборам, проведенным играм в истории команды США.

Талант!

Да, Энтони – по-прежнему звезда. Вот только подходящая к закату. Пока Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош – его друзья и «братья» с эпического драфта-2003 – бились за титулы и выгрызали свое место в истории славы, Кармело закопал лучшие годы «прайма» в болоте «Нью-Йорк Никс». Огни большого города, желание жены жить на Манхеттене затмили для него блеск чемпионских перстней… И, похоже, он вспомнил о них лишь сейчас – когда ему исполнилось 34 года.

Поэтому прошлым летом Мело решился на переход в «Оклахому». Но трио с Уэтсбруком и Джорджем не сложилось. «Тандер» опять провалились в плей-офф. А в новом сезоне банально не потянули контракт звездного форварда – на 27,9 миллиона долларов. Из-за которого платежка «Оклахомы» – с учетом налога на роскошь» – раздулась до рекордных в истории 300 миллионов!

«Тандер» отчаянно искали выход из такого положения. И нашли его в сделке с «Атлантой». Энтони пришлось пообещать, что он не останется в «Хоукс» (явно не собирающихся биться за плей-офф в ближайшие два-три года). И что его контракт после обмена выкупят. Так в итоге и вышло. Мело «сбагрили» в Джорджию, там ему выписали чек на 25,4 миллиона (с учетом скидки на ветеранский минимум в 2,5 миллиона, на которые он может подписаться в «Хьсютон») – и отпустили восвояси.

В итоге Мело со дня на день прибудет в Техас. Официально еще ничего не оформлено, но де-юре понятно – Энтони станет частью «Рокетс». Усилит лучшую команду Запада прошлого сезона (тут речь о регулярке – в плей-офф сильнее был «Голден Стейт»). Станет играть с Крисом Полом и Джеймсом Харденом. На бумаге все выглядит круто! Но как получится с поправкой на возраст, проблемы Энтони с весом и его сомнительной самоотдачей – не знает никто.

ДЕАНДРЕ ДЖОРДАН

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас»

Джордан уже почти перешел в «Даллас» – два года назад. Договорился о контракте, дал устное согласие, сообщил об этом руководству «Клипперс»… И тут понеслось! В ЛАК так не хотели расставаться с основным центровым, что приложили все усилия – лишь бы ДеАндре остался! Из отпусков сорвались Пол Пирс, Крис Пол и Блейк Гриффин. Док Риверс обеспечил приватную встречу всех звезд. Джордана заперли в доме на ночь – и всю эту ночь «муштровали» несчастного парня, объясняя, доказывая, как он нужен команде и что именно в «Клипперс» у него есть шанс на титул! А в «Далласе» он будет прозябать…

И в итоге он сдался.

Такого в НБА не случалось – чтобы звезда подобного уровня, по сути, «кинула» клуб, с которым договорилась о контракте. Джордан не переехал в Техас. И продлил соглашение с ЛАК.

Только все изменилось. Пирс завершил карьеру. Крис Пол понял, что перстней здесь не выиграть – и отправился в «Хьюстон». И даже Блейка Гриффина обменяли в «Детройт» через полгода после того, как выдали ему максимальный контракт. «Клипперс» резко сменили курс на перестройку, распрощались с мечтами о титуле, а Джордан остался их единственной звездой (был еще Джей-Джей Реддик, но он тоже убежал в «Филадельфию»). Логично, что нынешним летом ЛАК не стали удерживать центрового. И он – внезапно! – все же переехал в «Даллас». Пока – на один год. И на 24,1 миллиона долларов.

ДЕМАРКУС КАЗИНС

«Нью-Орлеан» – «Голден Стейт»

Казинс – основной центровой сборной США. Один из лучших на позиции в Лиге. Четырехкратный участник «Матчей всех звезд». Парень, уничтожающий оборону соперников в краске, штампующий дабл-даблы и раздающий «горшки» направо-налево… Да, он порвал ахилл по ходу прошлого сезона. И пропустил вторую половину «регулярки». При этом не особо понятно, когда вернется в строй. Может, в октябре-ноябре. Скорее – после Нового года. Плюс не факт, что Казинс в принципе выйдет на предыдущий уровень… Возможно, поэтому нынешним летом ему не спешили давать хороший контракт?

«Нью-Орлеан» не стал продлевать Буги. Куда забавнее – его не звали никуда! Зато позвали в «Голден Стейт» – на 5,3 миллиона за год. И Казинс согласился!

Так в НБА рванула бомба.

Внезапно все осознали, что к лучшей команде последних четырех лет добавится еще одна суперзвезда. Что в стартовой пятерке «Голден Стейт» теперь – сплошь «олл-стары», при этом каждый из которых на своей позиции входит минимум в топ-5 игроков Лиги. Что «Уорриорс» и раньше были несокрушимы, а теперь уж интрига в битве за перстни погибла, как факт. Даже с поправкой на то, что Казинс вряд ли выйдет на 100 процентов от прежнего уровня (по крайней мере – не сразу), он все равно превратит «Воинов» в несокрушимых.

Пожалуй, в офисах всех клубов НБА после известия о подписания Казинса серьезно задрожали стены - от воплей и криков отчаяния…

ДУАЙТ ХОВАРД

«Шарлотт» – «Вашингтон»

В лучшие годы Ховард трижды признавался лучшим игроком защиты, уничтожал соперников в краске, тащил «Орландо» в финал НБА и назывался «Суперменом» не только за костюм, выбранный для участия в конкурсе бросков сверху по ходу звездного уик-энда. Дуайт реально был крут! Беда в том, что мы это забыли. Склочный характер, лень, постоянные стычки с партнерами почти угробили карьеру одного из самых талантливых игроков НБА. Не без скандалов покинув «Лейкерс», Ховард не засиделся и в «Хьюстоне», переехал в родную Атланту (родную – в том смысле, что он там реально родился), и даже в Джорджии сумел со всеми разругаться. Предыдущий сезон Дуайт отыграл в «Шарлотт», и все равно итог вышел немного предсказуем. По факту, «Хорнетс» с легким сердцем расстались с Ховардом, отправив того в «Бруклин» взамен на нашего Тимофея Мозгова, а «Нетс» мгновенно отчислили центрового, выкупив его жирный контракт.

Конечно, без работы парень не остался. Рискнуть решил «Вашингтон» – предложив Ховарду 11 миллионов за два ближайших сезона. И есть надежда, что Дуайт, в конце концов, вновь обретет себя на площадке. «Уизардс» будут биться за плей-офф, рассчитывают на финал от Востока, здесь есть Джон Уолл и Брэдли Бил, здесь Ховард снова получит мотивацию… В конце концов, он ленится только тогда, когда понимает – победы не будет. В противном случае готов грызть паркет! Хочется верить – Дуайт начнет его грызть. Иначе столь великолепная карьера закончится бесславно…

КАВАЙ ЛЕОНАРД

«Сан-Антонио» – «Торонто»

Два года назад Леонард считался кумиром поколения. Алмаз, выбранный «Шпорами» вне лотерейных пиков драфта в 2011 году, ограненный самим Греггом Поповичем и превращенный в баскетбольного киборга. Парень, уничтожающий соперников на обеих половинах площадки, закрывший Леброна в финале-2014, принесший «Сан-Антонио» чемпионские перстни, едва не ставший MVP регулярки (но ставший MVP финальной серии плей-офф). В Леонарде подкупало все – его самоотдача, его навыки, его легкая замкнутость и отстраненность. Казалось – Кавай живет баскетболом, не думая о чем-то другом, вроде рекламных контрактов, огнях большого города, статусе суперзвезды… Идеальная – причем, важнейшая! – деталь в таком же идеальном механизме «Сперс». Достойная смена Дэвиду Робинсону и Тиму Данкану…

Теперь же Леонард – главный плохиш НБА.

Всех взбесило не то, что Кавай решил уйти из «Сперс». Взбесило то, как именно он это сделал. Сославшись на травму, пропустив почти год, по сути – забив на команду, не появляясь даже на скамейке во время ключевых игр плей-офф. Он не желал общаться с руководством, избегал Грегга Поповича, не делал комментарием в прессе, не встречался с болельщиками, не писал, не отвечал на звонки… Мы не знали, что случилось с Каваем. То ли обиделся на то, что клуб выдал солидный контракт По Газолю. То ли действительно решил, что здесь не берегут его здоровье. То ли просто поддался на уговоры друзей сменить прописку и перебраться в другой город – где можно «рубить» деньги на спонсорских контрактах, чего не сделать в провинциальном Сан-Антонио… Черт его знает, что у него на уме. Но факт – Леонард заранее сказал, что требует обмена. И вынудил пойти клуб на уступки, отправив свою главную звезду в «Торонто». Не то, чтобы задешево. Но вышло правда некрасиво.

И, вроде, хочется, чтобы Кавай вернулся на прежний уровень. В конце концов, у «Рэпторс» с ним теперь лучшие шансы на попадание в финал НБА! А с другой – ну правда, парень, так не делают… Все можно было обставить гораздо красивее.

ДЕМАР ДЕРОЗАН

«Торонто» – «Сан-Антонио»

Демару нравилось в «Торонто». Он не раз заявлял, что влюбился в Канаду. Что готов провести тут остаток карьеры. Что предан клубу и болельщикам… И что его задел тот факт, что «Рэпторс» даже не поставили звезду в известность о предстоящей сделке с «Сан-Антонио».

Это к вопросу о лояльности звезд клубам. И о лояльности клубов ко звездам.

Но вряд ли карьера Дерозана теперь пойдет под откос. Да, он не умеет кидать трешки. Да, у него нет стальных «бубенцов» – тех самых, что есть у Кавая – чтобы решать концовки важных матчей. Да, у него хватает проблем с самоотдачей в защите… Но, все-таки, Демар – элитный скорер. А что с ним может сделать Попович – даже представить страшно!

Не удивляйтесь, если в новом сезоне Дерозан раскроется на совершенно новом уровне. Что станет лидером «Шпор». Что нивелирует все слабые места в своей игре и будет зажигать в составе «Сперс» похлеще, чем в «Торонто». Если Леонарду никто не желает удачи (после такого некрасивого расставания с Техасом), с Демаром все наоборот. Если он серьезно прибавит – не столько в статистике, сколько в своем влиянии на результат – у болельщиков самой уважаемой команды Лиги появится новый полноценный кумир.

И пусть тогда Кавай кусает локти в своем морозном Онтарио!

Примечание. Приведена средняя статистика за матчи только в регулярных чемпионатах НБА (без учета плей-офф).