В финале чемпионата мира наши проиграли югославам всего два очка.

ОДИН ВЗМАХ РУКОЙ – И ТЫ №1 НА ПЛАНЕТЕ

Сенсационный триумф россиян на чемпионате Европы 2007 года помнят все. Но, не умаляя заслуг команды Дэвида Блатта, могу вас заверить, как «двойной очевидец»: в 1998-м у Сергея Белова были и великая сборная, и не менее великий финал. Просто 11 лет назад наши концовку выиграли, а 20 лет назад - проиграли. Хотя все запросто могло выйти и наоборот.

Большой финал, где все решают одно-два очка, доли секунды и миллиметры – игра особая. Черно-белая, без полутонов. Она режет прямо по сердцу, оставляя на всю жизнь глубокие шрамы. Когда соперники равны перед баскетбольным богом, тот до последнего с сомнением крутит в руках скипетр чемпионов, а потом… Потом звучит свисток. И одна команда взлетает от счастья на победные небеса, а другая -рушится в преисподнюю.

Только что ты мог забрать золото одним броском. Одно привычное движение, уже проделанное кучу миллионов раз, и ты – лучший в мире! Помните, как в Мадриде-2007 скакал по дужке мяч после броска Холдена? По всем законам баскетбольной гравитации он не должен был падать в сетку (это признают и наши, включая Блатта), однако он туда упал. И через несколько мгновений мы завопили от радости. Но представьте:а что, если бы этот мяч выскочил из корзины?

Я знаю «что». По Афинам 20-летней давности.

После финаланадо было бежать в пресс-центр. Никаких вай-фаев на трибуне тогда еще не предусматривалось, а среди соседей преобладали югославы. Исейчас мне стыдно вспоминать, какими злобными пинками я- как бы случайно- вышибал из-под них стулья, продвигаясь к выходу из сектора.

Вдогонку несло недоуменно-густым матерком.Можно былозапросто схлопотать и по морде, хотя именно она–искаженная гримасой ярости - сербов, подозреваю, и отпугнула. А уж как той ночью «бегал по потолку» и сколькопачек сигарет извел Михаил Михайлов (эта команда вообще была чуть ли не самой курящей в истории мирового спорта) даже вообразить страшно. Центровой «Реала» приехал в сборную-1998 с недолеченнойтравмой и здорово ей помог, но под конец…

ФИНАЛ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

В этом финале разницав обе стороны ни разу не превышала семи очков, а в последние 8 минут - даже четырех. Жуткая «заруба», сплошная концовка, отдохнет не только Мадрид-2007, но и Мюнхен-1972. Хотя наши лидировали чаще. С середины первого тайма (да-да, именно «тайма» - тогда еще не было четвертей и атаки продолжались по 30 секунд, а не по 24)до середины второготолком головы не давали «югам» поднять. Со всеми их бодирогами-ребрачами-джорджевичами-станковичами (экс-генсек ФИБА Борислав Станкович- символ могущества«юго-лобби» в баскетболе ХХ века) и титулами.

Вообще, битвы за золото Россия - Югославияочень ждали еще в 97-м, в Барселоне. Но тогда наши в 1/2 отдали абсолютно «свой» матч итальянцам с молодым-перспективным тренеромЭттореМессиной.Это был мой первый чемпионат Европы. А через год на мой первый чемпионат мира не приехала DreamTeam. Из-за локаута в НБА американцы прислали в Грецию смесь из студентов (включая ТраджанаЛэнгдона), игроков CBA (аналог нынешней «дублерской» D-лиги) и европейских клубов, во главе с шустрым разыгрывающим «Олимпиакоса» Майклом Хокинсом, классным форвардом немецкой «Альбы» Уэнделлом Алексисом (кстати, с ним в Берлине еще весной 98-го играли основные плеймейкеры наших и югославов Василий Карасев и Саша Обрадович, ныне тренирующие соответственно «Зенит» и «Локомотив») и оставшимся от «Команды-мечты» супертренеромРудиТомджановичем. Из того самого чемпионского «Хьюстона» с ХакимомОладжьювоном.

И вот с этой сборной США россияне сошлись в полуфинале. Уже после того, как на групповой стадии овертаймом подтвердили свой паритет с югославами, а затем унизили в Пирее (в прокуренном насквозь зале «Мира и дружбы», где в 95-м был отравлен ЦСКА) хозяев чемпионата, не дав тем набрать даже 50 очков. Тогда наши смазали 18 дальних бросков кряду (!), нобесстрашная, отчаянная защита все равно оставила сборную на плаву.И когда Кисурин с Бабковым, наконец, попали, греков быстро унесло «ногами вперед».

Что, впрочем, не помешало им добраться до овертайма с югославами в полуфинале. А еще был второй полуфинал, наш. Сотыгранными «-10» за три минуты до конца, фолом в атаке Хокинсу на Карасеве за 0.10 и победным прорывом через всю площадку Сергея Панова за три секунды с хвостиком. Случись такое сейчас, россияне получили бы или технический (время в последние две минуты тогда не останавливалось, а Карасев «пановский» серебряный мяч хапнул и задержал, положив его на паркет), или даже засчитанный ответный бросок – Алексис-то метров с девяти в итоге попал…

Но по тем правилам – уже после сирены. Финал Россия – Югославия стал реальностью!

ТРАГЕДИЯ МИХАЙЛОВА

И мы в этом финале долго вели. В отличие от сплошь «догоняльного» и«вроде без шансов» Мадрида-2007, это былопостоянное предчувствие победы. Ну,давайте, давайте! Еще чуть-чуть, они уже почти…

Эти сволочи-югославы (уже без Словении и Хорватии, но еще с Македонией и Черногорией), увы, так и не сдались. Все решила только последняя минута. За 33 секунды до конца при счете «-1» Панов, ворвавшись под чужой щит, ловко скинул мяч в центр трехсекундной Михайлову, тот понес «сверху с двух рук» и… получил жесткий блок-шот «в лоб» от Ребрачи.

Ему же 12 секунд спустя Михайлов проиграл подбор уже у нас – после смазанного Топичемпри вполне перспективных «минус двух» штрафного. Ребрача подобрал, забил, стало «-4» (56:60) - и это было уже все. Для Михайлова и для всей сборной России. Ия пошел пинать стулья под ни в чем не повинными югославскими коллегами…

Там была не только зрелая, готовая к большой победе команда, но и очень сильная бригада тренеров. Сергей Белови Станислав Еремин - жутко разные люди, но из их сочетания в то лето родилось нечто особенное. Еремин – тактик, «рисовальщик», «считальщик вариантов», Белов – главный, мотиватор, суровый начальник-крикун. Они идеально дополняли друг друга. Впрочем, больше одного чемпионата они вместе не протянули. Уже через год Белов (без Еремина) с треском провалил ЧЕ и ушел из сборной. Кстати, югославы в 99-м до финалатоже не добрались…

А в 98-м чемпионат был особый. Вы можете представить сейчас ЧМ без НБА и целиком в одном городе? А у меня такой был! На жаре далеко за 30 и при стопроцентной влажности мы мотались туда-сюда по совсем не тем Афинам, что нынче, – пусть грязноватым, но душевным и дешевым, еще не с евро, а с драхмами. Потом у меня в ящике стола долго валялась пухлая стопка греческих купюр - тысяч на десять, что соответствовало примерно тридцати американским долларам. В итоге пришлось выбросить. Хотя решился не с первого раза и долго бил себя по рукам.

Почему? Из-за воспоминаний, конечно. Как забыть тот 20-тысячный зал, построенный к Олимпиаде 1996-го, которую Афинам дали только в 2004-м? И где наших болельщиков тогда, в 98-м, было точно больше, чем «югов» - российские флаги-крики преобладали в зале со всех сторон. Это был настоящий «финал мечты», и наши могли его выиграть, но…

По ходу чемпионата наша журналисткая бригада постепенно нащупала оптимальный ресторан для поздних ужинов. Там подавали отменно сочные сувлаки (аналог нашего шашлыка) из телятины и подогретоедо «температуры языка» (чтобы как на пуховую подушечку ложилось) местное бренди. В этом заведении мы радостно заседали несколько последних дней и…

И 9 августа, отработав после финала, разбрелись по разным концам Афин, чтобы напитьсяс горя и поодиночке.

Чемпионат мира-1998

Финал

Россия - Югославия – 62:64 (35:30)

Россия: Карасев (9), Бабков (4), Панов (14), Кисурин (3), Михайлов (9),Куделин (14), Носов (5), Домани (4), З.Пашутин (0).

Югославия: С.Обрадович (7), Берич (2), Бодирога (11), Томашевич (7), Ребрача (16+11 подборов),Джорджевич (7), Топич (9), Щепанович (5).

2-очковые: 21/39 (53,8%) – 19/37 (51,4%). 3-очковые: 3/9 (33,3%) – 5/12 (41,7%). Штрафные: 11/18 (61,1%) – 11/16 (68,8%).

Подборы: 26 (8) – 30 (11). Голевые передачи: 9-7. Перехваты: 7-7. Потери: 14-14. Фолы: 18-18.

9 августа. Афины. Дворец спорта ОАКА. 19 000 зрителей.

Остальные матчи сборной России

1-й групповой этап. Япония – Россия – 58:83, Россия – Югославия – 74:82 (ОТ), Пуэрто-Рико – Россия – 73:86.

2-й групповой этап. Россия – Италия – 71:55, Греция – Россия – 48:60, Россия – Канада - 81:72.

1/4 финала. Россия – Литва – 82:67

1/2 финала. Россия – США – 66:64

Сборная России на ЧМ-1998

№ Игрок Рост Возраст* Амплуа Клуб-1997/98 Матчи Минуты** Очки** 4 Василий Карасев 194 27 защитник Альба (Германия) 9 37,0 16,1 5 Игорь Куделин 195 25 защитник ЦСКА 9 19,0 7,2 6 Никита Моргунов 211 23 форвард Атлетас (Литва) 5 9,2 3,6 7 Евгений Кисурин 207 29 форвард Цибона (Хорватия) 9 24,1 5,8 8 Захар Пашутин 196 24 защитник Автодор 9 8,4 3,3 9 Валерий Тихоненко 206 32 форвард ЦСКА 8 10,1 4,1 10 Сергей Бабков 192 31 защитник Уникаха (Испания) 9 23,8 13,4 11 Михаил Михайлов 208 27 центровой Реал (Испания) 9 24,8 8,4 12 Дмитрий Домани 200 24 защитник ЦСКА 9 10,6 1,8 13 Игорь Курашов 212 26 центровой ЦСКА 1 4,0 0,0 14 Сергей Панов 203 28 форвард ЦСКА 9 26,2 8,1 15 Виталий Носов 212 30 центровой Олимпия (Словения) 9 14,3 4,0

Главный тренер: Сергей Белов.

Тренеры: Станислав Еремин, АлжанЖармухамедов.

* На момент окончания ЧМ. **В среднем за игру.