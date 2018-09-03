Одно из главных подписаний лета в нашем баскетболе – контракт ЦСКА с Джоэлем Боломбоем, который уже в ближайшее время может получить российское гражданство и усилить сборную страны. Мы встретились с форвардом, родившимся в Донецке, выросшим в Америке, но считающим себя именно русским парнем.

«ПО-РУССКИ НЕ ГОВОРИЛ 10 ЛЕТ»

– Как ваш русский, Джоэль? – первый вопрос новичку армейцев.

Мы встретились с Боломбоем в УСК ЦСКА – незадолго до тренировки. Джоэль специально приехал на полчаса пораньше. Улыбнулся, протянул руку с дежурным русским «Привет!», но, стоило нам расположиться на креслах возле площадки, как мы перешли на английский.

– Пока не очень, – улыбнулся форвард. – Мой первый язык был французским, ведь мой папа – из Конго. По-русски я говорил только с мамой – наверное, класса до 7-го. К тому времени мы уже долго жили в Америке и в конечном счете даже в семье перешли на английский. С тех пор лет 10-12 прошло. Конечно, я почти все забыл…

– Почти?

– На самом деле, я многое понимаю. Просто самому говорить тяжело. Но объясниться могу. Если я захожу в Москве в ресторан или в магазин, и персонал не знает английского, моего русского хватает, чтобы дать понять, что мне нужно. Конечно, этого мало. Я буду вспоминать русский язык. Буду учиться говорить, читать и писать. Это – одна из главных задач для меня и для моей девушки.

Out and about 🤙🏾 Публикация от Joel Bolomboy (@bolomboy21) 30 Авг 2018 в 12:14 PDT

– В Россию прилетели в первый раз?

– Технически – нет. Когда я был совсем маленький, мы часто колесили между Украиной, Россией, Францией и рядом других стран. Но это было очень давно и я, конечно, ничего не помню. В сознательном возрасте я впервые прилетел сюда только сейчас – буквально неделю назад.

– И как вам страна? Город?

– Я много слышал о Москве. О том, какой это большой город. Но он оказался значительно больше, чем я представлял! – смеется Джоэль. – Хотя это не главное. Тут действительно здорово. В Москве – красиво, есть, где погулять, есть, чем заняться в свободное время. Люди невероятно дружелюбные, все готовы помочь. Я очень признателен и клубу, который сделал все, чтобы мы с девушкой чувствовали себя максимально комфортно. Так что мне здесь мне определенно понравится!

– Сейчас на улице – жара. К русской зиме готовы?

– Я вырос в Техасе, где круглый год – пекло под 40 градусов. Поверьте – здесь не жарко, – смеется Боломбой. – Как раз то, что нужно – солнечно и тепло. Но про морозы я слышал. И я к ним готов! В конце концов, прошлый сезон я провел в «Милуоки», в Висконсине. Там зимой и по минус 30 бывает. В общем, в Москве не замерзну.

«ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ НЕ СЫГРАЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ»

– Ваш отец – конголезец. Мама – русская. Вы родились на Украине, но выросли в США. Кем вы себя ощущаете?

– Понимаю, вопрос щекотливый. Политика, все дела… Но я – сын своих родителей. И раз мой папа – африканец, а мама – русская, то я – наполовину и тот, и тот. Если спрашивать, кто я в душе – русский или украинец, то я – определенно русский!

– Но не американец?

– Это совсем другое. Конечно, я вырос в Америке. Мы приехали туда, когда я был совсем ребенком, и я прожил в Штатах последние 20 лет. Возможно, в моих привычках, в образе жизни хватает американского. Но все-таки внутри я ощущаю себя русским.

– Когда последний раз были на Украине?

– В 2014 году. Меня позвали на сбор национальной команды перед чемпионатом мира в Испании. Я еще учился в колледже, играл в NCAA. Тогда я прилетел, но сразу получил серьезную травму и отправился обратно в Америку. В итоге за украинскую сборную я так и не сыграл. В тот раз не получилось, а потом я уже был в НБА.

– Как родилась идея получить российское гражданство?

– Когда я был ребенком и только начинал играть, я уже знал про европейский баскетбол. Знал про Евролигу. И знал про ЦСКА – как одну из лучших команд по эту сторону Атлантики. Конечно, я всегда стремился в первую очередь пробиться в НБА. Мне даже это удалось. Но жизнь сложилась таким образом, что нужно было сделать новый шаг. И я выбрал Европу. Кстати, шанс заключить контракт с армейцами был еще по ходу прошлого сезона. Но это было рискованно. Чемпионат Евролиги находился в самом разгаре, команда уже была сыгранная, состав – сложившимся, и я мог попросту в него не вписаться. Так что решил повременить до лета. И вот – я здесь. А раз я вернулся в Россию, стал игроком российского клуба, при этом сам – наполовину русский, то получить гражданство – кажется, очень логичное решение! Тем более, мне обещали оказать всю возможную помощь. Поверьте, я действительно хочу русский паспорт. И очень хочу сыграть за сборную России.

– С кем-то советовались перед переездом в Москву?

– Два года назад я выступал за «Юту» и часто общался на эту тему с главным тренером «Джаз» Куином Снайдером. Он же относительно недавно был помощником Мессины в ЦСКА (в 2012-2013 годах, – Прим. ред.). Куин говорил: «Если появится такой вариант, обязательно им воспользуйся»! И Снайдер, кстати, не единственный, кто хорошо говорил о России, Москве и армейцах. Плюс, разумеется, мои родители были рады узнать, что я продолжу свою карьеру здесь. Особенно – мама.

– Она пока не прилетела?

– Она была в России несколько месяцев назад. А я не был здесь 20 лет. Мама и папа обязательно приедут. Но пока им некуда торопиться, – смеется Джоэль.

The start of something new! Публикация от Joel Bolomboy (@bolomboy21) 26 Авг 2018 в 11:11 PDT

«НУЖНО ПРИКУПИТЬ ЗИМНИХ ВЕЩЕЙ»

– С украинской баскетбольной федерацией не общались по поводу российского гражданства? Вряд ли они хотят вас терять…

– Уверен, что не хотят. Но лично у меня ни с кем оттуда разговоров не было. Этим занимается мой агент. Я же целиком и полностью сосредоточен на ЦСКА и предстоящем сезоне.

– У красно-синих всегда одна цель – титул в каждом турнире, в котором они принимают участие. Готовы к такому давлению?

– Определенно готов! Я говорил на эту тему с Димитрисом Итудисом. Объяснил, что готов работать каждый день, готов быстро учиться и становиться лучше. Он отметил, что ему нравится, как я играю. Нравится то, что могу показать на площадке. И я буду доказывать каждый день, что хочу и могу приносить пользу команде.

– В чем главное отличие баскетбола в Европе от баскетбола в НБА?

– Есть два ключевых момента. Первый – сам стиль игры. В НБА баскетбол больше построен на изоляциях, на игре один в один… Там много талантливых скореров, высокие скорости… НБА – лига звезд. В Европе баскетбол – более командный. Более умный, плотный. Здесь не так много ребят, набирающих в среднем по 20 очков за игру, поскольку куда большее внимание уделяется защите и взаимодействую с партнерами. Мне нравится такой баскетбол. Думаю, я к нему готов.

– Второй момент?

– Настрой на матчи. В Европе важна каждая игра. Здесь любое поражение может перечеркнуть целый сезон. В НБА все иначе. Там больше встреч по ходу регулярки, и не ко всем команды относятся ответственно. Если ты уже не борешься за плей-офф или, наоборот, одержал 60 побед в и гарантировал себе высокий посев – можно расслабиться и сбавить обороты. В Европе такое немыслимо.

– НБА по-прежнему остается для вас главной целью?

– Я думаю об этой лиге. Но я сознательно выбрал Европу и контракт с ЦСКА, хотя у меня были варианты в Америке. Я хочу расти, развиваться, хочу играть и бороться за важные победы. Именно здесь у меня будет наилучшая возможность для всего этого.

– Я почему спросил – многие игроки приезжают на год-другой в Европу, чтобы перезагрузить карьеру и получить новый шанс в НБА.

– Это есть, это правда. Но многие ли этот шанс получили? А главное – многие ли им воспользовались? Из Евролиги каждый год в НБА уезжают ребята, но единицы из них смогли закрепиться в основе. И это, кстати, не всегда зависит от самих игроков. Так что для меня контракт с ЦСКА – вовсе не средство вернуться в Америку в будущем. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Если все сложится так, что я снова окажусь в НБА – о-кей. Нет – значит нет. Прямо сейчас я об этом не думаю. Все мои мысли – о предстоящем сезоне.

– Кстати, в Конго когда-нибудь были?

– Ни разу. Но, возможно, в будущем наступит день, когда я там окажусь…

– Что нужно купить в первую очередь в Москве? Дом? Машину?

– Ничего особенного. И точно ничего большого, – смеется Джоэль. – В принципе, у меня все есть. Но вот теплая одежда потребуется. Никогда не любил носить шарфы, но здесь – придется. Зимние шапки тоже бы надо прикупить. Буду готовиться к морозам! Хорошо, что время пока есть.