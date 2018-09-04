Лос-анджелеский департамент полиции опубликовал видео, на нем показано как развивался инцидент, который привел к смерти бывшего баскетболиста «Химок» баскетболиста Тайлера Ханикатта. В соответствии с местным законодательством, полицейские, выезжающие на спецоперации, оюязательно экипируются переносными камерами, которые снимают все происходящее. Именно эти съемки и стали основой для видеоотчета, опубликованного департаментом полиции Лос-Анджелеса после перестрелки.

Вечером 6 июля в полицию позвонила мать Ханикатта и сообщила, что ее сын вооружен и ведет себя неадекватно. Она была сильно встревожена, по ее словам Тайлер считал, что она замышляет против него нечто плохое. Когда она звонила в полицию в первый раз, он выбил телефон из ее рук. По словам матери, Ханикатт находился под воздействие наркотиков и испытывал галлюцинации. Кроме того она сообщила, что у сына были психические проблемы.

Примерно в семь вечера по местному времени полиция приехала в блок 4700 по Тайрен-Авеню. Там их встретила мать Ханикатта. Она сказала, что ее сын сидит дома, на диване, с пистолетом в руке. В обойме пистолета было три патрона, помимо Тайлера в доме была только собака. Мать Ханикатта также сообщила, что ее сын долгое время не ел и не спал. Она подозревала, что по приезду в США он стал употреблять наркотики, которые привели к помутнению сознания.

Когда вооруженные полицейские подошли к углу дома Ханикатта, они попытались поговорить с баскетболистом. Переговорщик просил Ханикатта выйти из дома.

«Тайлер, мне просто нужно поговорить с тобой. Я хочу убедиться, что с тобой все в порядке». Ханикатт видел полицейских через окно собственного дома, но на вопросы и просьбы не реагировал.

К углу дома Ханикатта подошло подкрепление – полицейские, которые были вооруженны автоматами, в бронижелетах и в касках. Переговорщик связался с баскетболистом по телефону.

«Эй, Тайлер. Я нахожусь снаружи, вот я – машу тебе рукой. Я пытаюсь поговорить с тобой. Хорошо? Сейчас ты не в опасности. Пока еще никаких преступлений ты не совершил. Я хочу спокойно и мирно вытащить тебя из этой ситуации. Ты поможешь мне? Как я и сказал, пока ты еще не в беде, друг. Смотри, вот я машу тебе рукой. Если ты просто опустишь руку, положишь пистолет и выйдешь наружу, ты будешь в безопасноти. Мы просто хотим пойти к себе домой, к нашим мамам тоже, понимаешь о чем я, Тайлер? Итак, ты еще не влип в проблемы и я попытаюсь разрешить эту ситуацию мирно, насколько это возможно. Много людей вокруг нервничает из-за твоего пистолета. Я мог бы попросить своих людей опустить оружие. Просто позволь нам увидеть, через окно, как ты кладешь свой пистолет на пол. Просто положи пистолет, и мои люди опустят оружие». Ханикатт положил трубку.

Один из полицейских, который находился на углу дома, увидел как Ханикатт поднял пистолет и прицелился. Спустя несколько секунд он выстрелил. Пуля попала в угол дома, всего в нескольких сантиметрах от головы полицейского.

«Открыт огонь!», – закричали полицейские. Ханикатт стрелял через окно.

Через 15 минут после выстрела к дому Ханикатта прибыла штурмовая группа (SWAT). В течение следующих нескольких часов с Ханикаттом пытались выйти на связь, но безуспешно. Затем в дом баскетболиста вошла штурмовая группа. Ханикатта обнаружили в доме в бессознательном состоянии. По официальной версии, баскетболист застрелился.