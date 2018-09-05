Российская федерация баскетбола столкнулась с проблемами. Как выяснил «Советский спорт», банковские счета организации арестовала налоговая служба. Это произошло из-за неуплаты налогов на миллионы рублей. Деньги у РФБ пытаются взыскать судебные приставы.

По крайней мере часть финансовых проблем в РФБ по-прежнему связана со старыми долгами, которые образовались при бывшем президенте федерации Юлии Аникеевой. В Федерации отметили, что: «Действительно, за период с июля 2013 года по август 2015-го у РФБ образовались многомиллионные задолженности. Но за следующие два с половиной года они были погашены». Как выяснил «Советский спорт», старые долги в РФБ всплывают до сих пор: в судебном порядке деньги с федерации взыскивает муж бывшей главы РФБ Юлии Аникеевой. Добиться выплат пытается и сама РФБ: федерация требует через суд взыскать похищенные средства с Аникеевой.

КАК ОДОЛЖИТЬ МИЛЛИОНЫ МУЖУ

В общей сложности налоговая служба арестовала счета РФБ в пяти банках. Факт ареста счетов «Советскому спорту» подтвердили в РФБ и заявили, что «все вопросы с налоговыми органами решаются в рабочем режиме».







Баскетбольная федерация должна государству по меньшей мере 3,9 млн рублей. Всю сумму по неуплаченным налогам у организации пытаются взыскать судебные приставы.



В последние годы финансовые проблемы в РФБ были связаны с именем бывшего президента Юлии Аникеевой (сейчас она находится в бегах, осуждена по статье мошенничество за хищение средств РФБ). Под ее руководством у организации возникли серьезные задолженности перед кредиторами. Мы запросили РФБ, связаны ли текущие финансовые сложности с прошлыми долгами. Нас уверили, что все старые долги были закрыты до 2018 года. Тем не менее, «Советский спорт» выяснил, что у РФБ возникло очередное судебное разбирательство с организацией мужа Юлии Аникеевой – Константином Гринвальдом. Его Фонд поддержки молодежного и студенческого спорта (ФПМСС) потребовал выплаты процентов и неустойки по долгу.

В решении суда говорится, что за несколько месяцев до своей отставки из РФБ, Аникеева оформила займ с процентами на 8,4 млн рублей у фонда. То есть взяла деньги под процент у собственного мужа (технически РФБ оформил займ с ФПМСС). После того, как она ушла в отставку, обязательства по этому долгу достались новому президенту РФБ Андрею Кириленко. За время по долгу набежали проценты и ФПМСС потребовал выплаты. По этому факту РФБ судился, но в суде первой инстанции дело проиграно, апелляцию на это решение суд не удовлетворил.

Еще один иск федерация подала летом против Аникееву и ее сообщника Михаила Кочаряна (при Аникеевой он был главным бухгалтером в РФБ) о возмещении нанесенного вреда. Факт подачи иска подтвердили в РФБ, но даже если удастся выиграть дело, то взыскать деньги будет непросто, учитывая статус ответчиков. Аникеева – в бегах, Кочарян скончался.







ПСЕВДОБАНКЕТЫ И ПСЕВДОСУВЕНИРЫ

В общей сложности ущерб для РФБ от действий прежнего руководства составил 43,3 млн рублей (эта сумма следует из приговора суда). Аникеева с сообщниками выводила средства из РФБ в течение полутора лет – с февраля 2014 года по август 2015-го. Использовались две схемы. По первой деньги якобы тратили на организацию банкетов и фуршетов, по второй – на производство сувениров, буклетов и аренду LED-дисплеев. Средства из РФБ переводились на счета ИП родственников и друзей Аникеевой. Затем деньги снимались и делились. Из приговора суда следует, что по «банкетной» схеме было украдено 23,3 миллиона рублей, а по «сувенирной» – еще 20.

В прошлом РФБ и Аникеева уже встречались в судах общей юрисдикции. Этот спор закончился для баскетбольной федерации проигранным делом: в 2015-м, непосредственно перед выборами президента РФБ, Аникеева подала в отставку, а четыре месяца спустя потребовала через суд у нового руководства федерации выплатить ей 550 тысяч рублей – остаток зарплаты (она составляла 200 тысяч в месяц) и отпускные.

Помимо долгов по зарплате перед Аникеевой, с момента, когда Андрей Кириленко стал президентом РФБ, к организации было подано по меньшей мере шесть исков с требованием выплатить более 50 млн рублей. В списке истцов была компания «МТС» – выяснилось, что Аникеева в течение полугода не платила за связь. Также она не платила за аренду и уборку офиса. Все эти задолженности закрыла РФБ уже при Андрее Кириленко.

Разумеется, прошлые «аникеевские» долги и суды – не единственные причины текущих финансовых трудностей в РФБ, а только несколько эпизодов. В самой Федерации подробно не прокомментировали текущее финансовое состояние, а лишь отметили, что «РФБ не испытывает каких-либо финансовых проблем». Кроме того, в федерации заявили, что «в настоящее время Федерация осуществляет текущую деятельность и исполняет обязательства в полном объеме, ее основной расчетный счет активен». Однако, буквально спустя восемь часов, после того как к нам пришел ответ из РФБ, еще несколько счетов Федерации были арестованы налоговыми органами.

Как выяснил «Советский спорт», в прошлом РФБ стабильно платила налоги. В 2016 году отчисления составили 4 млн рублей, в 2017 – 14 млн рублей. При этом росли и траты: в 2016 году они составили 335 млн рублей, в 2017-м – 441 млн рублей.







Если учитывать объемы трат РФБ, очевидно, что задолженность по налогам не должна быть для федерации критичной. Финансовые возможности организации позволяют погасить текущие долги. Конечно, факт ареста банковских счетов негативно отражается на работе организации, но говорит скорее о том, что финансовые сложности в РФБ пока еще не решены.