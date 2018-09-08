После безнадежных «-22» позавчера от израильтян (главный тренер Сергей Базаревич назвал эту игру ужасной и худшей за два года его работы в сборной России) и в преддверии отборочных матчей ЧМ-2019 против Чехии (13 сентября, Пардубице) и Болгарии (16 сентября, Химки) хотелось хоть какого-то позитива. А то в четверг большинство наших баскетболистов фланировали по паркету, словно разморенные туристы по тропическому пляжу. Ау, сборная, просыпаться-то будем?

Будем, ответила сборная!

Сегодня мы увидели совсем другую команду. Ту самую, что год назад дошла до полуфинала чемпионата Европы. И перепасовка в позиционном нападении была на уровне, и в защите не филонил почти никто. Жаль только, что опять не полетели трехочковые (8 из 26), но ведь свободных, «своих» бросков там было немало. Ну, не попали, бывает. Все-таки отпуска действительно едва закончились.

ПРОСНУЛИСЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА

Счет в этом матче открыл Алексей Швед. Причем сделал это немного по-пижонски: бросив из-за дуги, он еще до того, как мяч влетел в корзину, отвернулся от щита. Чувствовал: траектория правильная. Всего Швед сегодня реализовал 4 трехочковых из 10 и вообще был заметно поживее, чем против Израиля. Еще не по максимуму - но уже заметно поближе.

И Карасев, в отличие от предыдущего матча, нормально сыграл. И Хвостов. В общем, совершенно другая картина. Правда, первая половина встречи все равно выдалась упорной. Но уже в начале второй преимущество россиян в классе отразилось на табло по-настоящему. «+9» в середине третьего периода, «+12» в его конце, а в последней четверти и до «+21» доходило.

Чтобы выиграть турнир нашим требовалось «+37». Это, конечно, многовато, и бороться за это никто особо не собирался. Зачем? Однако с последнего места в Кубке Кондрашина-Белова россияне ушли. В итоговой расстановке (1-1 у всех трех команд) Израиль имеет разность набранных и пропущенных очков «+14», Россия - «-2», Польша - «-12».

Ну и бог с ней, с этой разницей. Забыли. Главное: сборная проснулась. Вышла, наконец, из отпуска.

У поляков очень понравился новичок нашего «Локомотива» Матеуш Понитка. Этого легкого форварда я «залайкал» еще несколько лет назад (при том, что ему только 25) и до нынешнего года искренне удивлялся: почему отнюдь не бедные российские клубы никак не купят этого парня? Теперь упущение, слава богу, исправлено. Кстати, с российской стороны вчера играли еще четыре баскетболиста «Локо»-2018/19 (Кулагин-старший, Фридзон, Хвостов, Ивлев), и вместе с Пониткой они в десять рук настругали 52 очка. Интересная в Краснодарекомпания подбирается...

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ - ИВЛЕВ ПРОТИВ ВЕСЕЛЫ

Впрочем, клубные дела начнутся в октябре. А пока стоит обратить внимание на сборную Чехии, которая, во-первых, опережает нас в отборочной группе ЧМ на две победы, а во-вторых, в пятницу на турнире в Гамбурге обыграла итальянцев с разницей «+7». Самым результативным в составе чехов стал центровой «Фенербахче» Ян Веселы (19 очков). Плеймейкер «Вашингтон Уизардз» Томаш Саторански сделал дабл-дабл (14+10 передач).

Применительно к скорой встрече с Веселы смущает игра в Питере наших центровых. Тимофей Мозгов помогать сборной в это «окно» отказался, Джоэлу Боломбою российский паспорт оформить еще не успели, а Артем Клименко с Никитой Балашовым пока смотрятся не шибко убедительно. Хотя Владимир Ивлев - очень даже ничего. И бьется, как всегда, насмерть, и неплохое «персональное взаимопонимание» со Шведом у него, похоже, налаживается. Сегодня в конце второй четверти Швед отдал Ивлеву под самое кольцо две прекрасных голевых передачи с ходу (то есть, оба находились в движении) с интервалом в 37 секунд.

В общем, сборная жива, и позавчерашнее «еврейское несчастье» оказалось, похоже, одноразовым мероприятием. Мы хотели позитива – и мы его получили.

Кубок Кондрашина-Белова

Россия – Польша – 88:68 (24:22, 20:17, 18:11, 26:18)

Россия: Швед (20+5 передач), Ивлев (13), Карасев (12), Фридзон (11).

Польша: Мат.Понитка (19+9 подборов), Цель (12).

Итог: Израиль, Россия, Польша – 1 победа – 1 поражение.