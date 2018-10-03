Баскетбольный сезон-2018/19 стартовал по-настоящему. В первом туре Кубка Европы все три российских клуба – «Зенит», УНИКС и «Локомотив» - одержали победы.

Соперники в 1-м туре КЕ нашим командам достались не из самых опасных. Однако интерес тут был в другом: как покажут себя многочисленные новички российских клубов? Прежде всего – новый разыгрывающий «Зенита» Брэндон Дженнингс.

НА «ПЕНСИОНЕРА» ДЖЕННИНГС НЕ ПОХОЖ

За последние девять лет этот американец провел в НБА 580 матчей за «Милуоки», «Детройт», «Орландо», «Нью-Йорк» и «Вашингтон», заработав в общей сложности 40,5 миллионов долларов. Дженнингс до сих пор остается самым молодым игроком, преодолевшим 50-очковый рубеж в сильнейшей баскетбольной лиге мира: 14 ноября 2009-го он «отгрузил» 55 очков «Голден Стэйт» в возрасте 20 лет и 52 дней. До 2015 года его показатели в НБА не опускались ниже 15 очков (максимум – 19,1 в «Милуоки»-2011/12) и 5 голевых передач за матч. Правда, потом статистика пошла на спад (в прошлом сезоне случилась даже командировка в Китай, где Дженнингс тоже не задержался, хотя забивал «под тридцатник»), но суть дела это меняет не сильно: «Зенит» приобрел самую настоящую недавнюю звезда НБА, причем отнюдь не из разряда «пенсионеров» - американцу сейчас только 29.

Матч с турецким ПТТ Дженнингс начал очень сдержанно. Не пешком, нет, но, скажем так, легкой трусцой. На кольцо особо не смотрел и даже не считал зазорным иногда постоять без мяча в углу. Хотя великолепный дриблинг там был виден сразу. А затем постепенно прорезались и прочие козыри. Например, убийственный трехочковый с короткого шага назад. Или активное участие в борьбе за отскок под своим щитом. Плюс, конечно, умение отдать классную голевую передачу. Уже в третьей четверти стало понятно, что при большом желании американец вполне может сделать трипл-дабл!

В итоге все-таки не срослось. Во многом потому, что партнеры по «Зениту» далеко не всегда забивали из «убобйных» позиций – иначе результативных пасов у Дженнингса было бы не 8, а штук 15. Впрочем, с точки зрения командного результата это не имело значения: отметку «+20» российский клуб преодолел уже в третьем периоде. Он, кстати, завершился дальним попаданием Дженнингса одновременно с сиреной на перерыв. Итоговая коллекция американца: двухочковые – 4/10, трехочковые – 3/4, штрафные – 3/5, 9 подборов (1 в атаке), 8 передач и всего 1 потеря за 32 минуты. Премьера «НБА в Питере» явно удалась.

В УНИКСе И «ЛОКО» ТОЖЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СУПЕРЗАЩИТНИКИ

УНИКС, параллельно игравший в Черногории, шел с «Зенитом» ноздря в ноздрю: те же «+10» в первой четверти и те же «+20» в третьей. Солировал у гостей сенегальский центровой Морис Ндур, еще до большого перерыва набравший 21 очко, но я обратил бы ваше внимание на другого легионера казанцев – нового, американского и, как Дженнингс, плеймейкера. Правда, в НБА 25-летний Пиеррия Хенри никогда не играл. Он, наоборот, поднимался с европейских низов вроде грузинской «Виты» и в УНИКС перешел из турецкого «Тофаша». Но впечатление пока производит очень благоприятное: резкий, острый, глазастый – и вдобавок прилично защищается, все время нацелен на перехват. Не исключено, что именно Хенри станет новым лидером УНИКСа.

Наконец, в «Локомотиве», который днем ранее очень долго (почти все сорок минут) ковырялся в Польше со скромной «Гдыней», тоже обнаружился сильный американский защитник-новичок – Айзейя Уайтхед. Ему всего-то 23, оба «докраснодарских» профессиональных сезона провел в «Бруклине» - 89 матчей, 20,5 минут и 7,2 очка. И внешне, и манерой игры Уайтхед совершенно не похож на Дженнингса: это настоящий атлет с широченными, до звона прокачанными плечами. При росте 193 см он спокойно может опекать европейских третьих «номеров», причем сразу видно, что защищается Уайтхед не просто хорошо – великолепно. А вот его снайперские и особенно дирижерские качества пока оставим под вопросительными знаками.

Вообще «Локо» в это межсезонье усилился, пожалуй, больше, чем любой другой из российских клубов. И хотя в нападении там еще полным-полно нестыковок (доказано «Гдыней»), оборона уже сейчас смотрится устрашающе, особенно под щитом. В основном составе краснодарцев просто не видно баскетболиста, которого соперник мог бы использовать, как слабое звено: отменно защищаться умеют все до единого.

Кстати, уже в пятницу, в первый день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, защите «Локо» предстоит свидание с нападением «Зенита». Дженнингс против Уайтхеда – это должно быть о-о-очень интересно. А ведь российские гастроли «новых лиц из НБА» еще только начинаются.

Кубок Европы

1-й групповой этап. 1-й тур

Группа С

Зенит (Россия) – ПТТ (Турция) – 91:80 (28:18, 23:19, 22:15, 18:28)

Зенит: Дженнингс (20+9 подборов+8 передач), Карасев (17), Рэйнольдс (14), Воронов (14).

ПТТ:

Валенсия (Испания) - Виллербанн (Франция) – 84:62.

Группа D

Морнар (Черногория) – УНИКС (Россия) – 74:97 (18:28, 20:23, 21:26, 15:20)

Морнар: Кениг (19, трехочковые 5/8), Мицович (13), Враньеш (13).

УНИКС: Ндур (29), Морган (14), Дж.Смит (12), Хенри (7+7 передач+3 перехвата).

Летувос Ритас (Литва) – Уникаха (Испания) – 80:72, Скайлайнерс (Германия) – Турин (Италия) – 88:85.

Группа В

Гдыня (Польша) - Локомотив (Россия) – 73:80 (12:17, 20:14, 16:26, 25:23)

Гдыня: Апшоу (15), Шубарга (14).

Локомотив: Уайтхед (17), Мат.Понитка (13), Фалль (12), Хвостов (12), Дж.Джонсон (10).

Альба (Германия) – Тофаш (Турция) – 107:91.

Группа А. Галатасарай (Турция) – Андорра (Испания) – 84:73, Црвена Звезда (Сербия) – Ульм (Германия) – 88:73.

Система Кубка Европы-2018/19

1-й групповой этап

2 октября – 19 декабря

Группа А. Црвена Звезда (Сербия), Галатасарай (Турция), Андорра (Испания), Ульм (Германия), Монако (Франция), Брешиа (Италия).

Группа В. Локомотив (Россия), Альба (Германия), Лимож (Франция), Цедевита (Хорватия), Тофаш (Турция), Гдыня (Польша).

Группа С. Валенсия (Испания), Виллербанн (Франция), Зенит (Россия), Тренто (Италия), Партизан (Сербия), ПТТ (Турция).

Группа D. Уникаха (Испания), УНИКС (Россия), Летувос Ритас (Литва), Скайлайнерс (Германия), Турин (Италия), Морнар (Черногория).

В группах команды играют в два круга. По четыре лучших клуба из каждой группы выходят во второй этап.

2-й групповой этап

1 января – 6 февраля

16 команд, разбитые на четыре группы по 4 клуба, играют в этих группах в два круга без учета очков, набранных на первом этапе. По две лучших команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Плей-офф

5 марта – 15 апреля

Серии 1/4, 1/2 и финал проводятся до двух побед по схеме «1-1-1». Преимущество своей площадки имеют команды, занявшие более высокие места в группах второго этапа или, если места одинаковые, одержавшие в группе больше побед.

Обладатель Кубка Европы-2018/19 получает путевку в Евролигу на следующий сезон.

Оставшиеся матчи российских клубов на первом этапе

2-й тур. 9.10. Партизан – Зенит. 10.10. Локомотив – Лимож, УНИКС – Летувос Ритас.

3-й тур. 17.10. Локомотив – Тофаш, Треенто – Зенит, УНИКС – Турин.

4-й тур. 23.10. Уникаха – УНИКС. 24.10. Зенит – Валенсия, Цедевита – Локомотив.

5-й тур. 30.10. Виллербанн – Зенит. 31.10. Локомотив – Альба, УНИКС – Скайлайнерс.

6-й тур. 6.11. ПТТ – Зенит. 7.11. Локомотив – Гдыня, УНИКС - Морнар.

7-й тур. 13.11. Летувос Ритас – УНИКС. 14.11. Зенит – Партизан, Лимож – Локомотив.

8-й тур. 21.11. Зенит – Тренто, Тофаш – Локомотив, Турин - УНИКС.

9-й тур. 11.12. Валенсия – Зенит. 12.12. УНИКС – Уникаха, Локомотив – Цедевита.

10-й тур. 18.12. Зенит – Виллербанн. 19.12. Альба – Локомотив, Скайлайнерс - УНИКС.