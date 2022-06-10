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Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться

Разновидность баскетбола «3 на 3» широкими шагами набирает популярность в России. В чем прелесть этой разновидности баскетбола, и кто в нее играет, поигравший в Единой Лиге (ранее – Суперлиге) за «Енисей» и петербургский «Спартак» Александр Павлов рассказал в интервью «Советскому спорту».
Александр Павлов: Если играешь «три на три» – в классический баскетбол уже не тянет вернуться
10 июня 2022 21:35
автор: Максим Михалко
автор фото: Российская федерация баскетбола

На Олимпиаде в Токио наша сборная выиграла серебряные медали, а в конце мая в Москве завершила традиционный международный турнир Moscow Оpen, где в финале встретились две российские команды – «Гагарин» c «Inanomo». Победа осталась за «Гагариным» - за него, кстати, играл серебряный призер Олимпиады-2020 Кирилл Писклов, ставший лучшим игроком «Moscow Open-2022». А за финалистов – Александр Павлов. С игрой баскетболом «три на три» он знаком давно – в 2014-м стал бронзовым призером чемпионата мира, на следующий год выиграл европейские игры.

ВЫХОД В ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ УСКОРИЛ РАЗВИТИЕ НАШЕГО ВИДА СПОРТА

- Moscow Open – знаковый турнир, – уточняет Павлов. – Проводится уже 15 лет, к нему всегда большое внимание. Поэтому яркий праздничный антураж на матчах привычен. В этом году только погода обратила на себя внимание. Играть при такой прохладе еще не доводилось.

- Как от прохлады спасались между матчами?
- Здесь новых секретов нет. Разминка, термобелье, растяжка.

- Как можно оценить уровень состава участников?
- Скрывать нечего – состав поредел. Отсутствовали многие команды, которые могли претендовать на победу. В первую очередь – из Латвии, а также из Голландии, Бельгии, Монголии. Сейчас в мире есть 10-12 команд, способных выиграть любой турнир. В этот раз в Москве из иностранных выступали только сербские, казахстанские и белорусские команды.

- Вы назвали страны, которые в классическом баскетболе на высшем уровне никогда не представлены. Монголия, Голландия…
- Можно и Филиппины назвать! В большом баскетболе они не играют нигде, зато «3 на 3» у них очень популярно, огромная аудитория на матчи собирается. То же самое в Европе – исключительно полные трибуны.

- А у нас?
- И у нас! Показателем любви к баскетболу и высокого интереса к «3 на 3» можно назвать турнир в Челябинске, там тогда три с половиной тысячи зрителей собралось. В Перми много собиралось, да и в Москве тоже. Думаю, после серебряных медалей Олимпиады наш вид будет развиваться очень активно.

КАК ВЫДЕРЖАТЬ СЕМЬ МАТЧЕЙ В ДЕНЬ

- Многие из участников турниров «3 на 3» имеют прошлое в классическом баскетболе?
- Пока что все имеют. Как минимум спортивная школа за плечами должна быть. «3 на 3» еще не имеет столь длинной истории, соответственно, пока нет специальной инфраструктуры и школ для обучения именно этому виду спорта. На турнире в Москве выступала «Астана» – у нее четверо игроков играли в Единой Лиге ВТБ. Кстати, в первых матчах «Астаны» было заметно, что ребятам на «3 на 3» перестроится сложно. Только сыграв несколько матчей, они адаптировались. Но в будущем должны появиться школы, где изначально учат этой разновидности игры.

- Сколько матчей доводилось проводить за день?
- Рекорд был в бывшем Кенигсберге – семь матчей. Физически это выдержать очень тяжело. Легче отыграть матч в классическом баскетболе с двумя овертаймами, чем семь коротких матчей поочередно. Главная сложность – нужно постоянно поддерживать себя в тонусе, не позволять остывать в перерывах, находиться в движении.

- Штаб у команд в «3 на 3» большой?
- У некоторых команд уже есть по несколько разных специалистов. У сборной Москвы, например, был и тренер по физической подготовке, и массажисты. У нас тоже был массажист – он между матчами постоянно с нами занимался.

ПРЕЛЕСТЬ СОРЕВНОВАНИИ – ОБЩЕНИЕ С СОПЕРНИКАМИ

- Какие следующие турнирные планы?
- Пока этим занимаются наши менеджеры. Возможно, вскоре получится поехать на турнир в Сербию. Очень бы хотелось снова окунуться в соревновательную атмосферу, а не только тренироваться.

- В каком режиме тренируетесь?
- Зависит от этапа подготовки. Если между турнирами, то дважды в день. Ближе к матчам уже по разу в день. И нагрузки постепенно снижаются.

- Упражнения на 2 кольца в тренировках используются?
- Нет. В этом нет смысла. У игры «3 на 3» специфичная фитнес-нагрузка. Мы постоянно в движении – за тренировку по физической подготовки можем иногда и пять километров пробежать – но в другом ритме. У нас же нет столь длительных беговых отрезков, как в классическом баскетболе – на 20-30 метров никто не ускоряется. Поэтому и два кольца использовать смысла нет.

- Это правда, что преимущество имеют компактные игроки, такие, которые для классического баскетбола маленькие?
-Правильно сказать – преимущество у тех, что действует между позиций – на 2-3 или на 3-4. Это универсалы. Они умеют и обороняться, и разыгрывать, и атаковать. А с крайними антропометрическими данными в игре «3 на 3» сложно. Если это совсем уж маленький разыгрывающий, то его будут продавливать. Если это большой «центр», ему тоже придется тяжело – будут постоянно «разменивать» и через него идти в обыгрыш.

- Соперники в соревновательный день между собой тесно общаются?
- Возможность общаться изначально рассматривалась как преимущество этой разновидности баскетбола. Складывается приятная аура, когда можешь пообщаться со знакомыми игроками. На турнире в Москве я очень рад был видеть серба Небойшу Бошковича – хорошо поговорили! Общаюсь больше со своими сверстниками из разных команд. С более молодым поколением, конечно, меньше. У них свои компании.

ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

- Кстати, почему из стран бывшей Югославии баскетбол наиболее успешен именно в Сербии?
- Это связано с популярностью. Она у баскетбола в Сербии даже выше, чем у футбола! Как в других балканских странах не знаю, но в Сербии точно. Игровые виды спорта популярны там были всегда, и так исторически сложилось, что баскетбол на первом месте. Как и в Литве.

- Там баскетбол тоже спорт номер один.
- Да! В Каунасе и в Вильнюсе трибуны всегда полные. А у Сербии уровень местных турниров в «3 на 3» настолько высок, что их выиграть бывает сложнее, чем международный. Там всегда были выдающиеся тренеры, а игроков высокого международного уровня сербские клубы ежегодно выпускают пачками. В НБА и Европе их огромное количество. В Хорватии уровень баскетбола тоже хороший.

- У вас большая карьера в классическом баскетболе. Возвращение туда еще актуально?
- Нет. Уже давно нет. И не тянет. Драйв в большом баскетболе у меня пропал.

- Почему?
- Это случилось, когда стал постоянно участвовать в турнирах «3 на 3». По сравнению с обычным баскетболом, здесь игра намного динамичней и азартней, для участников интереснее. В «большом» баскетболе ты можешь отбегать пять минут, но коснуться мяча лишь дважды. А здесь в игре постоянно! Я ж в «3 на 3» лет с 13-ти играть начал – тогда турниры проводил «Adidas». Эта игра меня захватывает больше, поэтому варианты возвращения в классический баскетбол уже не ищу.

источник: «Советский спорт»
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Разновидность баскетбола «3 на 3» широкими шагами набирает популярность в России. В чем прелесть этой разновидности баскетбола, и кто в нее играет, поигравший в Единой Лиге (ранее – Суперлиге) за «Енисей» и петербургский «Спартак» Александр Павлов рассказал в интервью «Советскому спорту».
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