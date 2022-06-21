Династия, которая никуда не уходила: «Голден Стэйт Уорриорс» – чемпионы НБА!

Кажется, что ни одна команда так быстро не реабилитировалась, как «Голден Стэйт». Еще два года назад, когда сезон доигрывался в «пузыре», команда была на последнем месте в турнирной таблице – 15 побед и 50 поражений.

Уже в том сезоне у «Уорриорс» отсутствовал один из лидеров команды – Клэй Томпсон. В шестом матче финала 2019 года он получил травму ахилла. После восстановления от одной травмы была получена другая – разрыв крестообразных связок.

В сезоне-2020/21 «Голден Стэйт» проиграли два матча в турнире плей-ин и не попали в плей-офф. Многие думали, что история одной из лучших династий в НБА закончилась.

Но, как мы уже могли убедиться, это не так.

Безусловно, та команда, которую мы видели в этом сезоне, отличается от той, что была раньше. Звезды стали старше, состав несколько изменился. Но то, как «Уорриорс» удалось приспособиться к этим изменениям и достичь главной цели – выиграть чемпионство – это заслуживает уважения.

Видеть «Бостон Селтикс» в финале было тоже классно. Новый главный тренер Име Удока, который до этого работал только ассистентом, неудачное начало сезона... Зато потом – прорыв, в том числе и в плей-офф: две серии по семь матчей не каждый выиграет. В этом сезоне могли бы обогнать «Лейкерс» по количеству титулов за всю историю франшизы, кстати.

Заключительный матч финальной серии начался с бодрого рывка хозяев, но потом «Уорриорс» организовали лучший рывок в матче финала за последние 50 лет – 21-0. Прошлый рекорд (20-0), что интересно, тоже принадлежал «Голден Стэйт»: он был поставлен во втором матче финала-2019.

К большому перерыву «Уорриорс» вели 15 очков. «Селтикс» закончили третью четверть рывком 16-4 и сократили отставание в счёте до десяти очков. Но этого оказалось недостаточно, потому что в четвёртой четверти «Голден Стэйт» поймали огонь и реализовали шесть трешек за четверть.

Самым ценным игроком финала стал Стефен Карри. Никто не сомневался в том, что во время чемпионских походов «Уорриорс» он всегда был сердцем и душой команды, но лучшим игроком финальной серии становился тот, кто защищался против Леброна Джеймса. Теперь Карри находится в элитной компании: только шесть игроков, включая его самого, за всю историю НБА имеют в своем активе четыре чемпионских титула, несколько наград самого ценного игрока регулярного сезона и MVP финала – Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Тим Данкан и Леброн Джеймс.

«Голден Стэйт» и «Бостон» подарили болельщикам отличный финал. В следующем сезоне команды тоже смогут побороться за лучшие места в НБА. Поздравляем чемпионов!