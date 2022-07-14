Бодался теленок с дубом. Курганский автобусный завод против НБА – это сюжет для Голливуда!

Из-за этого Курганский завод не может зарегистрировать собственный товарный знак KAVZ.

В определении суда указывается, что ООО «КАВЗ» настаивает на «досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству в отношении товаров 28-го класса МКТУ “игры, игрушки” вследствие его неиспользования.

Спор «КАВЗ» с Роспатентом по этому вопросу начался еще в 2016 году. Тогда Курганский автобусный завод пытался зарегистрировать право на товарный знак KAVZ в отношении игрушек и тому подобных товаров, но Роспатент отказал на том основании, что на этот вид товаров уже зарегистрирован похожий до степени смешения знак (одинаковое количество слогов и звуков и совпадающее сочетания букв), а наличие изображений играет второстепенную роль.

Товарный знак CAVS был зарегистрирован НБА на территории РФ еще в 1995 году. В 2018 году КАВЗ подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента незаконным и отменить его, но проиграл дело во всех инстанциях. В июне 2020 года Верховный суд РФ отказал истцу в передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Новый иск к НБА оставлен судом без движения до 10 августа из-за того, что завод не предоставил ряд необходимых документов, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской деятельности иностранной компании.

Если иск Курганского автобусного завода будет удовлетворен, бренд баскетбольного клуба «Кливленд Кавальерс» будет сохранен в США и во всем остальном мире, но в России НБА и «Кавальерс» его больше использовать не смогут.

Вряд ли в НБА и в самом «Кливленде» когда-то слышали про город Курган и тем более про его автобусный завод. Но сама битва автопредприятия из города, который подавляющее число жителей России на карте никогда не найдет против самой могущественной и богатой лиги мире, уже сюжет для голливудского фильма. Интересно, а в НБА знают об иске, и будут ли защищать лигу в России адвокаты в дорогих костюмах?