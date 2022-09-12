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ПСБ открыл первый в Кабардино-Балкарии и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл в Нальчике самый южный Центр уличного баскетбола – спортивный объект международного класса, построенный банком совместно с Российской Федерацией Баскетбола (РФБ) при поддержке руководства Кабардино-Балкарской Республики.
ПСБ открыл первый в Кабардино-Балкарии и одиннадцатый в России Центр уличного баскетбола
12 сентября 2022 18:26

Это уже одиннадцатый по счету спортивный комплекс в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов, вице-президент, директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев, президент РФБ Андрей Кириленко и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики Алий Мусуков, глава Нальчика Таймураз Ахохов, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

Центр уличного баскетбола ПСБ в Нальчике общей площадью 4 000 квадратных метров включает пять площадок для игры в баскетбол и стритбол – с экологичным, износостойким, всепогодным акриловым покрытием, пространством для воркаута и трибунами для болельщиков. Площадка соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и международных.

«Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта «ПСБ – детям» открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей, а значит и нашей страны», – сказал Сергей Платонов.

Ежегодно на площадке могут бесплатно заниматься до 250 тысяч горожан. Посещение центра ПСБ, расположенного в Нальчике на ул. 2-й Таманской Дивизии, доступно любому желающему.

«Наш совместный с ПСБ проект продолжается и набирает ход. Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек. В Нальчике великолепные и очень активные болельщики с горячей кровью. Надеюсь, что здесь мы увидим множество ярких, страстных баталий. А ребята, которые выйдут на площадки центра, в дальнейшем будут оставаться большими любителями нашей игры», – отметил Андрей Кириленко.

«Центр даст возможность заниматься нашим ребятам таким красивым видом спорта, как баскетбол, и будет способствовать тому, что у нас появятся чемпионы разных уровней в этом виде спорта. Желаю удачи нашим спортсменам и надеюсь, что многие поколения будут пользоваться этим центром. В эти дни мы отмечаем столетие республики, руководству Промсвязьбанка большое спасибо за подарок, приуроченный к этой знаменательной дате», – сказал Алий Мусуков.

Справка: «Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ – Детям» стартовал в 2019 году. В ходе его реализации уже были построены и открыты Центры уличного баскетбола ПСБ в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике. Осенью 2022 года планируется запустить площадку в Оренбурге.

источник: «Советский спорт»
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