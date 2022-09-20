ПСБ открыл в Оренбурге Центр уличного баскетбола

Торжественная церемония прошла при участии первого заместителя председателя ПСБ Олега Минаева, директора по спортивным проектам ПСБ и руководителя проекта «ПСБ — Детям» Рубена Бегунца, губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, президента Российской Федерации Баскетбола Андрея Кириленко, исполнительного директора РФБ Владимира Дячка и серебряного призера Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александра Зуева.

Центр уличного баскетбола в Оренбурге площадью около 2000 квадратных метров включает полноразмерное баскетбольное поле со всепогодным покрытием, пять площадок для баскетбола 3х3, мобильные трибуны для зрителей и зону уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (FIBA), что позволяет проводить здесь международные соревнования.

«В 2020 году мы дали старт «Первому Всероссийскому Спортивному Проекту «ПСБ — Детям», и сегодня в рамках этой инициативы открыли уже двенадцатый по счету наш баскетбольный центр – в Оренбурге. Мы видим увлеченность юных спортсменов этим динамичным и красивым видом спорта, их радость и горящие глаза, когда они забрасывают мяч в кольцо. Я уверен, что эта площадка станет и для оренбуржцев прекрасным трамплином для достижения высоких целей и результатов, – отметил Рубен Бегунц. – Центр уличного баскетбола рассчитан не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые: любители, профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями».

По периметру центра предусмотрено наружное освещение, что позволит проводить полноценные занятия и в темное время суток.

«Поздравляю Оренбург! Это очень спортивный город, здесь большой баскетбольный регион, давно заслуживший свой Центр уличного баскетбола. Хочу поблагодарить губернатора Дениса Паслера, который очень активно помогает и нашему проекту, и РФБ. Наш совместный с ПСБ проект продолжает развиваться», – подчеркнул Андрей Кириленко.

«В Оренбургской области активно развивается спортивная инфраструктура, – рассказал Денис Паслер. – С 2019 года мы построили в регионе десятки новых спортивных объектов – площадки ГТО, поля для футбола и мини-футбола, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее. У оренбуржцев появляются стимул и новые возможности для занятий спортом. Нас радует, что социально ответственный бизнес поддерживает нас в этой работе. Благодаря ПСБ в Оренбурге появился еще один центр, где жители города смогут укреплять здоровье, добиваться успехов в спорте. Сейчас в области баскетболом занимается больше 25 тысяч человек. Уверен, с появлением такой площадки их станет намного больше».

«Первый Всероссийский спортивный проект «ПСБ – Детям» стартовал в 2019 году. В ходе его реализации построены и открыты Центры уличного баскетбола ПСБ в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике и Оренбурге.