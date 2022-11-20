Иван Паунич: «Впереди три важных домашних игры - будем стараться закрепить сегодняшний успех»

Какие эмоции от матча, за счет чего победили?



Несмотря на счет (92:70), это была непростая игра, но, главное, что победили. Сегодня играли от защиты, мы понимали, что соперника нужно будет сдерживать – им терять было нечего, играли они дома, а такой оппонент очень опасен. Нам же, в свою очередь, крайне важно было поправлять турнирное положение. Теперь у нас подряд три очень важные домашние игры. Будем стараться закрепить сегодняшний успех. Что касается меня лично – рад, что возвращаюсь в привычный ритм, набираю форму после серьезной травмы, из-за которой пропустил целый месяц. Уже хорошо понимаю партнеров на площадке, делаю все то, что от меня ждут. Думаю, что игры к игре будет только лучше.



Поддержать «Минск» сегодня пришли почти 10 000 болельщиков. Что скажешь по поводу атмосферы в зале?



Да, они старались, но лучшая поддержка команды болельщиками – в Краснодаре. Локосемья – вне конкуренции! Пользуясь случаем, хочу всех пригласить на наши предстоящие домашние матчи. Нам очень нужна ваша поддержка, нам нужен шестой игрок. Когда в «Баскет-Холле» полные трибуны – нас трудно обыграть любому сопернику.



Сегодня ты выдал яркий матч, а ведь начало сезона у тебя совсем не задалось. Ты получил травму и пропустил начало чемпионата. Было досадно, что случилось это именно в матче против «Партизана»?



Выйти и сыграть в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ против «Партизана» — это особое чувство. В этом клубе я начинал свой путь в баскетболе. В молодежных и юношеских командах я провел много лет. Да, травма в том матче сильно подпортила впечатление от игры. Я почувствовал сильную боль в спине после контакта, сразу понял, что травма серьезная. Восстановление заняло много времени, но сейчас понимаю: мне реально повезло, что обошлось без операции. Но все позади, я уже набрал форму, вернулся в команду.



Насколько комфортно работать с главным тренером?



У нас отличный тренер, все прислушиваются к его установкам. Александр Секулич – настоящий профессионал. По-другому он бы не достиг таких высот с национальной сборной. А для молодежи в нашей команде это вообще настоящее счастье, что рядом такой специалист. Ребята могут многому научиться под его руководством, ведь он уделяет огромное внимание деталям.



Несмотря на поражения от команд первой тройки чемпионата, «Локо» демонстрировал отрезками хороший баскетбол. Чего не хватало для того, чтобы в матчах с лидерами в первом круге изменить результат личных встреч?



В первую очередь концентрации, именно это было нашим слабым местом, куда и били соперники. Играешь ты против действующего чемпиона, или аутсайдера – не важно, наказывать соперник будет за любую ошибку. Поэтому концентрация – это то, что требует главный тренер, это то, над чем нам всем нужно хорошенько поработать, и не допускать ослабления внимания ни на секунду в предстоящих матчах.



Ты в «Локо» проводишь уже третий сезон - и стал по-настоящему «своим» для болельщиков. Как живется иностранцу в кубанской столице?



Если говорить о самом городе, то мне и супруге очень нравится Краснодар. Сын ходит в школу – все отлично. А если говорить с профессиональной точки зрения – «Локомотив-Кубань» эталонный профессиональный клуб. Здесь делают все, чтобы не задумывался ни о чем, кроме подготовки и самих матчах. Тренировочный процесс, реабилитация, восстановление, питание, логистика – каждый процесс проработан до мелочей и ничто не отвлекает от баскетбола.

- В сентябре у тебя случилась очень неприятная травма (Квитковских в предсезонном турнире получил повреждение голеностопного сустава и пропустил часть тест-матчей команды в Турции и Суперкубок Единой лиги ВТБ). Сейчас ты уже полностью восстановился?

- Приступив к тренировкам, к играм, был скован. Честно говоря, думаю, что и сейчас мое восстановление еще продолжается. Физически я точно готов на все 100%, но ментально, чувствую, процесс еще не завершен. Тем не менее стараюсь помогать команде во всех аспектах, выкладываюсь в матчах и на тренировках на максимум.





- Летом ты принял предложение «Локо» о переезде в Краснодар (Квитковских выступал в саратовском «Автодоре» с 2016 года). Насколько комфортно прошел этот переход, ведь ты впервые в профессиональной карьере сменил клуб?

- Я целиком и полностью себя ощущаю игроком «Локо» — это факт. Мы со многими ребятами из команды давно знакомы, а сейчас это уже это переросло в дружбу. Понимаем друг друга с полуслова, разговариваем и общаемся на площадке и за ее пределами. В «Локо» мы - друзья, можно даже сказать, семья.