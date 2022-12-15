Крис Хортон: В «Локомотиве-Кубань» собраны настоящие трудяги

- Здесь великолепная атмосфера, в команде собраны настоящие трудяги, - сказал Хортон. - Уверен, что с этим коллективом будет здорово работать вместе.

- Первые впечатления от России?

- (Смеется). Ну тут, в Москве, очень много снега! Я родом из Атланты – там такого не бывает. Но все не так плохо в плане погоды, как я себе представлял, думая о России. Главное, что снежной бури нет, правда? Но мне на самом деле даже нравится – впервые за пять лет вижу снег.

- Краснодар - самый южный город из числа тех, где есть команды Единой лиги ВТБ. И снег там бывает не очень часто.

- Да, да, поэтому наслаждаюсь деньками в Москве. Мне уже сказали, что на юге такого нет.

- Советовался перед принятием решения о переезде с баскетболистами, которые уже играли в России?

- Конечно! Расспросил ребят в деталях, вопрос ведь серьезный стоял. В том числе говорил и с хорошо вам знакомым Аланом Уильямсом. Мне дали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы – раз я здесь, значит услышал все, что было нужно.

- Ты в Европе уже пять лет. Доводилось играть в России?

- Мой первый контракт был с венгерским клубом. У нас был матч в Минске. Но Минск - это ведь не Россия, правда? Но очень близко от нее.

- Как прошла беседа с тренером по поводу твоей роли в команде?

- В рабочем и продуктивном ключе. Он рассказал о своем виденье моего участия, о том, что я должен сделать, чтобы быть полезным команде и помогать приносить результат и победы.

- Сколько времени, думаешь, потребуется тебе для того, чтобы полностью влиться в команду?

- Не думаю, что много. Я в достаточно хорошей форме, игровая практика у меня, можно сказать, не прерывалась. Но торопиться точно не будем, - передает слова Хортона корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.