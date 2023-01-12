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Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг

Чего нам ждать от матча НБА «Бруклин Нетс» - «Бостон Селтикс»?
Без Кевина Дюранта, но с кучей интриг
12 января 2023 19:23
автор: Марат Арасланов
автор фото: Keystone Press Agency

В идеальном мире, где нет места травмам, матч лидеров Восточной конференции выглядел бы интереснейшим событием. Вдобавок ко всему, встречи Кайри Ирвинга со своей бывшей командой всегда получаются особенными. В них один из самых одиозных игроков НБА всегда стремится доказать свою состоятельность, а это уже приводит либо к индивидуальным подвигам, либо банальной руганью со зрителями.

Но игра 13 января пройдет без главной звезды «Бруклина». На днях Кевин Дюрант травмировал колено и это гарантированно повлияет на победные настроения «Нетс». Без Дюранта, умеющего набирать очки даже из самых неочевидных ситуаций, нападение клуба из Нью-Йорка точно пострадает. Поэтому первая ставка на эту игру - «низовой» тотал хозяев, которые вряд ли способны набрать 120 очков за 48 минут игрового времени.

Источник фото: Keystone Press Agency

«Бостон» находится на первом месте в конференции и будет фаворитом матча. Правда, это будет вторая игра за два дня для «Селтикс». За день до «Бруклина» они принимают на своем паркете «Пеликанс». Именно бэк-ту-бэк гостей наталкивает на вторую ставку - общий тотал меньше 230 очков. Кельтам важно будет забрать победу, а тренерский штаб вполне может ограничить игровые минуты лидеров из-за повышенной нагрузки.

И третьей ставкой на этот матч вполне может стать победа «Бостона» с форой 10 и более очков. Прошло чуть больше месяца с того момента, как эти команды встречались между собой. Предыдущая встреча также проходила в Нью-Йорке и даже несмотря на 31 очко Дюранта, завершилась победой «Бостона» - 103:92.

Источник фото: Associated Press

Матч состоится 13 января в 3:30 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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