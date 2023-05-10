Здоровье дороже золота. А тем более – бронзы

1 мая 2023 года. Команда Эмила Райковича проигрывает в седьмом матче серии «Локомотиву-Кубани» и впервые в своей истории остаётся без финала Единой Лиги ВТБ. Всё это могло бы стать практически шоком для поклонников баскетбольных армейцев, привыкших к победам, если бы ни события, произошедшие тем же вечером в Москве.

Один из лидеров самого титулованного клуба страны, всеобщий любимец Алексей Швед, был избит около одного из столичных ресторанов. Версий произошедшего называлось немало, но ясно одно: совершено преступление, которое привело к тяжёлой черепно-мозговой травме, а виновные предстанут перед судом.

РИА Новости

К счастью, Алексей уже дома и записал видеообращение для тех, кто переживает за его здоровье. Другой вопрос заключается в том, насколько армейцам сейчас вообще комфортно (если в таких случаях вообще уместно говорить о каком-либо «комфорте») играть в «бронзовой серии», третий матч которой пройдёт уже сегодня.

Шок как дополнительная мотивация

Часто бывает так, что подобные происшествия (а в случае с Шведом, учитывая ситуацию, речь вообще могла идти о жизни и смерти человека) способствуют сплочению коллектива. Партнёры по команде берут на себя «обязательство» выиграть определённый матч или турнир для того, чтобы подарить товарищу дополнительный заряд положительных эмоций. И, как правило, это действует куда лучше абстрактных обещаний победить «ради болельщиков» или «во славу клуба». Налицо конкретный человек, который оказался в тяжёлой ситуации не по своей вине, более того — друг, партнёр по команде, с которым всех, кто с ним играл, связывает очень многое, в том числе и за пределами площадки и тренировочного зала. И этот стимул способен перевесить многое.

БК ЦСКА

К тому же, когда стало ясно, что самого страшного удалось избежать, немаловажную роль играет и настроение самих игроков ЦСКА. Алексей находится дома, ему, условно говоря, можно позвонить или написать, спросить «Лёх, как ты?», лишний раз убедиться в том, что опасность миновала, и эта новость способна окрылить любой коллектив единомышленников — не только спортивный.

Стоит ли игра свеч?

Другой вопрос заключается в том, насколько вообще важна для армейцев эта «бронзовая серия»? С одной стороны, всё однозначно — страшное происшествие с Алексеем, которого нужно поддержать, серия против принципиального соперника, в противостоянии с которым год назад был утрачен чемпионский титул, да и просто нежелание остаться вовсе без медалей, что для многократных чемпионов страны — совсем уж нонсенс.

ПБК ЦСКА

При этом опасения за здоровье Алексея у его партнёров по команде всё равно остаются — такие травмы редко проходят совсем бесследно, да и для того, чтобы составить полную картину в такой ситуации, нужно быть его лечащим врачом. То есть, не просто иметь медицинское образование, но и располагать при этом результатами всех проведённых исследований. Такой возможности лишены все, за исключением тех, кто непосредственно занимается восстановлением Алексея после нападения. Так что психологический фон в команде может быть не самым простым. Да и «бронза», при всём уважении к этому почётному в спорте металлу — всё-таки не «золото». Когда команда двадцать с лишним лет не видит ничего, кроме бесконечных финалов, очень сложно избавиться от ощущения того, что игры за третье место — это всё же что-то «вторичное». Главная цель сезона не достигнута, речь может идти разве что о реванше в противостоянии с «Зенитом» с гораздо меньшей «ценой вопроса», чем год назад.

Так или иначе серия пока получается очень интересной — по итогам двух игр счёт равный. Команды бьются за медали, а ЦСКА — ещё и за Шведа. Третий матч пройдёт уже сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры — в 19:30 по московскому времени.