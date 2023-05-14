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Месть на 2 миллиона. Русская баскетболистка жестоко подставила богатого любовника

Спортсменка из Суперлиги не захотела мириться с возвращением мужчины в семью. 
Месть на 2 миллиона. Русская баскетболистка жестоко подставила богатого любовника
14 мая 2023 08:00
автор: Елена Григорьева
автор фото: ЖБК «Динамо» (Новосибирск)

Имя Виктории Щербаковой до недавних пор было известно лишь самым продвинутым фанатам женского баскетбола. Молодая спортсменка выступает во втором по силе дивизионе России, и значимых достижений за ней пока что не числится. Однако для того, чтобы попасть на первые полосы СМИ, выигрывать трофеи девушке не пришлось.

21-летняя баскетболистка угодила в скандал, жестко отомстив… собственному любовнику. Вика явно не хотела, чтобы богатый мужчина возвращался в семью!

Измена с баскетболисткой

Прошлым летом Виктория, судя по всему, ожидала повышения. Щербакова два года выступала за ивановскую «Энергию» и, по данным СМИ, после неплохого дебюта в молодёжной сборной России должна была перейти в новосибирское «Динамо», выступающее в премьер-лиге. Однако к началу сезона имени девушки в составе команды так и не появилось. Вместо этого баскетболистка переехала в Чехов, начав выступать за местную «Руну» из Суперлиги.

В кампании-2022/23 добиться серьёзных успехов девушке не удалось: вместе с «Руной» по итогам плей-офф она заняла в чемпионате лишь 5-е место. Однако по завершении сезона девушку, как оказалось, ждал куда больший провал.

Источник фото: ЖБК «Руна»

По информации телеграм-канала Baza, сейчас Щербакову обвиняют в краже предметов на общую сумму около 2 миллионов рублей. Причём, жертвой спортсменки оказался… её бывший любовник Лестат Ким – глава дата-отдела онлайн-сети «Вайлдберриз». Нетрудно догадаться, что зарабатывал молодой человек очень неплохо: зарплата на этой должности в России может составлять до полмиллиона рублей.

В отношениях Лестата и Виктории было одно «но» – мужчина был женат. Вскоре супруга поймала Кима на измене, причём, по его же глупости: молодой человек неожиданно выложил в своих социальных сетях фото с баскетбольного матча. После тяжёлого разговора ему пришлось признаться в неверности: пока его жена Анфиса отдыхала в Стамбуле, Лестат сожительствовал с молодой баскетболисткой.

Ушла в несознанку

Вскоре супруги нашли компромисс: муж выгоняет Викторию из квартиры и обрывает связи с ней, после чего Лестат и Анфиса пробуют восстановить отношения. Молодой человек принял эти условия и начал действовать, однако Щербакова так просто бросать богатого любовника не захотела – и внесла в план семьи неожиданные коррективы.

Источник фото: соцсети Виктории Щербаковой

Уходя из квартиры Кима, баскетболистка фактически её обобрала. Виктория вынесла из дома множество дорогих вещей: крест с бриллиантами, помолвочное кольцо, браслет Cartier, одежду и обувь от Gucci, Prada, Louis Vuitton и других солидных брендов. Анфиса впоследствии подсчитала убытки от кражи: они составили более чем 2 млн рублей!

Впоследствии Виктория заявила Лестату, что не украла, а попросту выбросила ценные вещи – видимо, чтобы насолить мужчине. Но позже Щербакова изменила показания: теперь она утверждает, что к пропаже не имеет никакого отношения. Судя по всему, решать конфликт со спортсменкой молодым людям придётся уже в суде.

источник: «Советский спорт»
Месть на 2 миллиона. Русская баскетболистка жестоко подставила богатого любовника
Месть на 2 миллиона. Русская баскетболистка жестоко подставила богатого любовника
Спортсменка из Суперлиги не захотела мириться с возвращением мужчины в семью. 
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