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Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре

Участие в баскетбольном празднике, масса ярких впечатлений, подарки домой и заполненная от селфи и видео память телефона – такой итог поездки игроков ЦСКА в Норильск.
Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре
27 мая 2023 21:47
автор: Андрей Иванов
автор фото: Соцсети БК ЦСКА

По приглашению «Норникеля» завершать сезон, изучать культуру Заполярья и знакомиться с предприятиями компании приехали Иван Ухов, Самсон Руженцев, Антон Астапкович и Филипп Гафуров.

Ребята не стали откладывать чек-ин и незамедлительно сделали первые селфи в аэропорту Норильска.

– Поспим пару часиков и в бой, – Самсон Руженцев сразу дал понять, что приехал с серьезным настроем.

ГИГАНТСКИЕ МАШИНЫ И РОЖДЕНИЕ МЕТАЛЛА

Звезд ЦСКА действительно ждала насыщенная программа. Первым пунктом пребывания на Таймыре стал карьер «Медвежий ручей». Здесь добывают руду открытым способом. Это место примечательно еще и тем, что именно отсюда начиналось активное освоение норильских месторождений. Сейчас у карьера с большой историей второе рождение. Размеры работающих в 400-метровой воронке «БелАЗов» привели баскетболистов в восторг.

– Просто гигантские машины. Сверху они выглядят как муравьи, а оказываешься рядом и понимаешь, что одно только колесо в два раза больше тебя, – поражался двухметровый Руженцев.

Через пару часов баскетболистов уже встречали на Надеждинском металлургическом заводе, где их ждало не меньше удивлений. Здесь для Ивана Ухова была подготовлена дополнительная личная программа – он продолжил традицию известных гостей Норильска и принял участие в проекте «Совсем другое дело» медиакомпании «Северный город», примерив на себя одну из рабочих профессий «Норникеля». Атакующий защитник ЦСКА принял участие в строительстве флагманского проекта компании «Серной программы», позволяющего снизить до 90% выбросов диоксида серы в атмосферу. Ухов попробовал себя в роли бетоноукладчика, крановщика и монтажника.

Сначала баскетболист отшлифовал бетон с помощь «вертолета» –специальной машины для выравнивания пола, затем дистанционно управляя мостовым краном, перенес многотонную конструкцию вдоль всего цеха, после чего приступил к монтажу металлоконструкции. Все действия требовали от Ухова филигранной точности, такой же, как при попадании из-за дуги.

Присоединившись к партнерам, он также понаблюдал за работой металлургов, увидел со смотровой площадки розлив файнштейна, отметив неукоснительное выполнение техники безопасности.В конце экскурсии Ухов, Руженцев, Астапкович и Гафуров оказались уже в своей стихии: сотрудники предприятия спонтанно предложили им поиграть в баскетбол 3x3 в новом спорткомплексе.

ЧЕЛЛЕНДЖИ И ИСКРОМЕТНЫЙ БАСКЕТБОЛ

Вместе с игроками ЦСКА на Таймыр прилетел и популярный блогер Виктор Павленко, не упустивший возможность снять интересный контент. Он предложил ребятам сыграть в «баскетбольные крестики-нолики». Астапкович и Ухов бросили вызов Руженцеву и Гафурову в точных попаданиях с дистанции и броскам сверху.

Не обошлось и без мастер-классов для школьников Норильска. Теперь игроки ЦСКА не только выполняли данки, но и стали капитанами команд в баскетбольных эстафетах. Все это происходило в спортхолле «Айка», в котором через несколько часов собрался аншлаг на матч сотрудников и руководителей «Норникеля».

Команды получили названия «Никель» и «Палладий», а их капитанами стали старшие вице-президенты «Норникеля» Сергей Степанов и Николай Уткин. Игроков ЦСКА распределили по командам с помощью процедуры драфта: Руженцев и Гафуров попали в «Никель», а Ухов и Астапкович сыграли за «Палладий».

В таких матчах на первый план выходят красивые комбинации, яркий дриблинг и эффектные попадания. Все это зрители увидели сполна. Порой к розыгрышам подключали и судей, и они не подводили новых партнеров. Главным шоуменом предсказуемо стал Павленко, успевавший отработать и во время игры, и в перерывах с группой поддержки.

Уникальностью правил стали четырехочковые броски со специально отмеченных точек. Каждая из них называлась в честь главных предприятий «Норникеля». С первых минут игроки начали использовать этот бонус. Неудивительно, что в итоге обе команды набрали больше 100 очков и сошлись на ничьей – 109:109. Хотя назвать ее запланированной никак нельзя: за 1,7 секунды «Палладий» был решительно настроен вырвать победу, но дальний бросок Астапковича получился неточным. Самым ценным игроком матча был признан центровой «Палладия» Константин Матвеев, не раз попадавший с дальней дистанции.

– Получилось не просто весело, но и профессионально, – поделился впечатлениями старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.–Отдельное спасибо норильчанам, которые пришли поболеть за нас. К нам приехали игроки лучшего баскетбольного клуба России. Это важное событие для молодежи Норильска, у которой есть возможность смотреть на больших профессионалов своего дела. У ЦСКА и «Норникеля» схожие цели – они добиваются побед, а мы успешно реализуем стратегию развития.

– Из Норильска увезу рыбу и положительные эмоции. Я уже второй раз приезжаю сюда. Теперь хочу побывать в шахте. Здесь очень дружелюбные люди. Как они болели за нас и передавали свою любовь каждому игроку! – подвел итог поездки Иван Ухов.

Так игроки ЦСКА завершили сезон, в котором отмечали 100-летний юбилей общества и 20-летие сотрудничества с «Норникелем». За это время ЦСКА четыре раза побеждал в Евролиге и 17 раз выход в финал четырех главного еврокубка.

источник: «Советский спорт»
Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре
Баскетбол с четырехочковыми и «Серная программа»: что делали игроки ЦСКА на Таймыре
Участие в баскетбольном празднике, масса ярких впечатлений, подарки домой и заполненная от селфи и видео память телефона – такой итог поездки игроков ЦСКА в Норильск.
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