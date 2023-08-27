Русский баскетболист спас сборную на последней секунде. Американцы уже праздновали золото!

Сенсационная победа сборной СССР на Олимпиаде-1972 до сих пор вызывает много споров. В США результаты турнира отказываются признавать по сей день: члены американской команды уже полвека не забирают свои серебряные медали. В России же успех советского коллектива считают вполне заслуженным, хотя и не отрицают, что добиться его удалось только чудом. Судьбу олимпийского золота в тот вечер решили три странные секунды.

Баскетбольные сверхдержавы

США на Играх в Мюнхене представляли молодые баскетболисты, практически не известные за пределами своей страны. Согласно правилам, действовавшим в ту пору, выступать на Олимпиаде могли только спортсмены-любители, так что для звёзд НБА дорога на турнир была закрыта. Вместо них на соревнования приезжали игроки студенческих команд, ещё только мечтавшие о выходе в профессионалы.

Однако и этого уровня Штатам хватало для того, чтобы добиться на международной арене настоящей гегемонии. Начиная с 1936 года, когда баскетбол был введён в программу Олимпиады, американская команда выигрывала золото на каждом розыгрыше турнира. Показательно, что в четырёх финалах подряд соперником США становилась именно сборная СССР, безраздельно доминировавшая на тот момент в Европе.

В 1972 году две сверхдержавы вновь схлестнулись в финале. К решающему матчу обе команды подошли без единого поражения, однако для советских баскетболистов плей-офф получился более нервным: в полуфинале Куба оказала СССР достойное сопротивление. Во главе сборной стоял тогда Владимир Кондрашин, всего два года назад сменивший на посту легендарного Александра Гомельского, а главными звёздами сборной считались опытные Сергей Белов, Александр Белов и Модестас Палаускас.

РИА Новости

Долгие три секунды

Несмотря на то, что фаворитами встречи считались скорее американцы, большая часть игры прошла при заметном преимуществе советских спортсменов. Отрыв сборной от конкурентов по ходу матча достигал десяти очков, но удержать эту дистанцию было крайне тяжело. Молодые соперники из Штатов упорствовали до последнего и в концовке матча всё-таки сумели выровнять ситуацию.

Исход противостояния решили последние секунды, длившиеся для команд целую вечность. За несколько мгновений до окончания поединка Даг Коллинз помог США выйти вперёд, забросив два штрафных. Во время исполнения бросков американцем Кондрашин потребовал тайм-аут, но судьи не успели вовремя отреагировать на сигнал тренера. В итоге мяч был введён в игру, которая тут же была остановлена снова.

На секундомере оставалась всего секунда. Чтобы восстановить время, потерянное сборной из-за нерасторопности арбитров, представитель СССР обратился к генеральному секретарю международной федерации баскетбола (FIBA) Уильяму Джонсу. Англичанин прислушался к просьбе и лично настоял на том, чтобы срок увеличили до трёх секунд. Судьи его приказу повиновались, хотя влиять на них напрямую специалист не имел права.

FIBA

Однако, когда игра была возобновлена, произошёл ещё один сбой. Сирена вновь прозвучала раньше времени: Палаускас застыл с мячом после паса Ивана Едешко, а американская делегация выбежала на паркет отмечать победу со сборной. Вмешаться вновь пришлось Джонсу. Глава федерации попросил заново отсчитать для сборной СССР три секунды, и тогда команде удалось отыграться. На этот раз длинный пас Едешко принял Александр Белов, который и принёс сборной золото: 51:50.

«Американцам надо научиться проигрывать»

Олимпийский финал обернулся невиданным скандалом. Сборная США наотрез отказалась признавать результаты матча: игроки даже не появились на церемонии награждения, чтобы получить свои серебряные медали. Сразу после игры американцы подали протест, но апелляционное жюри подтвердило победу СССР. Это решение, правда, многие объясняли политической конъюнктурой: трое из пяти членов комиссии, вступившихся за советскую команду, представляли страны соцлагеря.

Одним из виновников своего провала американцы считали также Уильяма Джонса. Подозревать британца в политических симпатиях СССР не приходилось, но свой интерес у того, как выяснится позже, всё-таки был. Специалист просто… мечтал прервать затянувшуюся гегемонию США в мировом баскетболе. Слова, сказанные им позднее, вошли в историю:

- Американцам надо научиться проигрывать, даже когда они считают, что правы, - заявил Джонс.

Спустя месяц после матча Штаты подали вторую апелляцию, на этот раз - в МОК, но и она была отклонена: регламент турнира не предусматривал подобных ситуаций, так что судьи сориентировались на месте - и приняли логичное решение.

На позицию американских баскетболистов, тем не менее, никакие доводы не повлияли. Капитан сборной США того времени Кеннет Джонсон в завещании даже специально запретил своим последователям забирать мюнхенские медали, а Даг Коллинз даже спустя десятилетия отказывался от дружеской встречи с Едешко. Судя по всему, решения принципиальный спор не получит уже никогда.